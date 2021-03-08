«Зенит» играет с «Рубином» в выездной форме. Клубу успели привезти экипировку

«Рубин» принимает «Зенит» в матче 21-го тура РПЛ (1:0, второй тайм). Клуб из Санкт-Петербурга вышел на матч в гостевой форме.

Ранее «БИЗНЕС Online» стало известно, что «Зенит» прилетел в Казань без игровой формы. Петербуржцы были вынуждены заказать дополнительный чартерный рейс, чтобы привезти форму.

Сообщается, что «Зенит» заплатил за чартер Санкт-Петербург – Казань от 2 до 4 миллионов рублей.