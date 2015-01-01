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    «Зенит» играет с «Рубином» в выездной форме. Клубу успели привезти экипировку

    «Рубин» принимает «Зенит» в матче 21-го тура РПЛ (1:0, второй тайм). Клуб из Санкт-Петербурга вышел на матч в гостевой форме.

    Ранее «БИЗНЕС Online» стало известно, что «Зенит» прилетел в Казань без игровой формы. Петербуржцы были вынуждены заказать дополнительный чартерный рейс, чтобы привезти форму.

    Сообщается, что «Зенит» заплатил за чартер Санкт-Петербург – Казань от 2 до 4 миллионов рублей.

    • На игре не работают офсайдные линии VAR.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ. «Рубин» идет девятым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5405

      житель СПб 34 минуты назад

      Это вообще что такое?! Раньше был анекдот про лейтенанта, приехавшего в отпуск с Севера. Он в аэропорту брал 2 такси; в первом ехал сам, а во втором - его фуражка. Это был намек на немереные деньги перед отпуском, которые было некуда девать.
      И вот Зенит анекдот сделал былью?

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