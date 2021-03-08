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  • «БИЗНЕС Online»: «Зенит» прилетел на игру с «Рубином» без игровой формы

«БИЗНЕС Online»: «Зенит» прилетел на игру с «Рубином» без игровой формы

8 марта 2021, 15:43
21

«Зенит» прилетел в Казань на матч 21-го тура РПЛ с «Рубином» без экипировки, сообщает «БИЗНЕС Online».

По информации источника, матч не будет отменен или перенесен, но «Зенит» будет вынужден заказать дополнительный чартерный рейс в Казань, чтобы привезти форму.

Сообщается, что «Зенит» заплатит за чартер Санкт-Петербург – Казань от 2 до 4 миллионов рублей.

  • Матч начнется в 16:30 по московскому времени.
  • На игре не будут работать офсайдные линии VAR.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ. «Рубин» идет девятым.

Источник: «БИЗНЕС Online»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин
Комментарии (21)
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Avitaminoz
1615207757
Ничего, цены на газ поднимут да отобьют. А если без шуток то наказать виновных, повесив на них стоимость рейса.
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MaxRnD
1615207781
В неглиже ?
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PAREVG.
1615207944
Ничего страшного, голый торс+ стринги ;-)))
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ilichkadr
1615208135
Старшину роты уволить на хер без выходного пособия. Лишить права занимать хозяйственные должности в течение 5 лет.
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Play
1615208488
Мешки для мусора можно купить в любом хозяйственном
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NewLife
1615208501
А голышом сыграть слабо ? Уверен, зюба не возражает и готов к тесным единоборствам.
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JTherry
1615209399
бомжи на 8 марта приехали в гости и - без смокингов)
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seth343
1615210155
Во дебилы ***.
Ответить
portero
1615214548
Там так дохрена менеджеров что они даже не понимают кто и за что отвечает, потомучто 90% только зарплату получают...
Ответить
FCTB
1615216293
Лучше бы они зарплаты забывали получать
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