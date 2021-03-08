«БИЗНЕС Online»: «Зенит» прилетел на игру с «Рубином» без игровой формы

«Зенит» прилетел в Казань на матч 21-го тура РПЛ с «Рубином» без экипировки, сообщает «БИЗНЕС Online».
По информации источника, матч не будет отменен или перенесен, но «Зенит» будет вынужден заказать дополнительный чартерный рейс в Казань, чтобы привезти форму.
Сообщается, что «Зенит» заплатит за чартер Санкт-Петербург – Казань от 2 до 4 миллионов рублей.
- Матч начнется в 16:30 по московскому времени.
- На игре не будут работать офсайдные линии VAR.
- «Зенит» лидирует в РПЛ. «Рубин» идет девятым.
Источник: «БИЗНЕС Online»