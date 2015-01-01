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    «БИЗНЕС Online»: «Зенит» прилетел на игру с «Рубином» без игровой формы

    «Зенит» прилетел в Казань на матч 21-го тура РПЛ с «Рубином» без экипировки, сообщает «БИЗНЕС Online».

    По информации источника, матч не будет отменен или перенесен, но «Зенит» будет вынужден заказать дополнительный чартерный рейс в Казань, чтобы привезти форму.

    Сообщается, что «Зенит» заплатит за чартер Санкт-Петербург – Казань от 2 до 4 миллионов рублей.

    • Матч начнется в 16:30 по московскому времени.
    • На игре не будут работать офсайдные линии VAR.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ. «Рубин» идет девятым.

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    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Сегодня, 15:43
    Комментарии21
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      Рейтинг: +45723

      portero 28 минут назад

      Там так дохрена менеджеров что они даже не понимают кто и за что отвечает, потомучто 90% только зарплату получают...

      0
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      Рейтинг: -113

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 1 час назад

      Опять стыдно за помойку голубю ванючию))) клоуны и туту насмешили Россию! аххаха бомжарня

      0
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      Рейтинг: +1520

      Romio-xxx 1 час назад

      Пздц........

      1
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      Рейтинг: +2073

      seth343 1 час назад

      Нап#здели голубые.

      0
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      Рейтинг: +10120

      ilichkadr 1 час назад

      Интересно, было ли подобное в истории футбола!?

      1
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      Рейтинг: +1296

      anjaneri 1 час назад

      пусть идут в салон для пошива одежды, в Казани их полно , им там сошьют форму , мильенов за пять долларов.

      0
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      Рейтинг: +3305

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Казань - большой город. Уверен, на Авито можно было бы прикупить 11 комплектов формы "Зенита".

      2
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      Рейтинг: +2073

      seth343 1 час назад

      Во дебилы ***.

      4
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      Рейтинг: +19557

      silver29 1 час назад

      бомжи не притязательные, найдут на местных помойках кое какую одежонку

      5
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      Рейтинг: +11839

      JTherry 1 час назад

      бомжи на 8 марта приехали в гости и - без смокингов)

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