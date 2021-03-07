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  • Тихонов – о новом тренере «Спартака»: «Будь я на месте Федуна, взял бы Черчесова»

Тихонов – о новом тренере «Спартака»: «Будь я на месте Федуна, взял бы Черчесова»

7 марта 2021, 20:59
18

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, кто может заменить Доменико Тедеско на посту главного тренера московского клуба.

«Спартак» — народная команда. Болельщики выражают свое мнение. Дмитрий Аленичев работал, набирал команду, после которой она стала чемпионской. Олег Кононов также работал. К русским тренерам идет какое-то недоверие. Был Каррера, который привел к чемпионству.

Сейчас необъятная любовь к Тедеско. Это нормально. Если тренер дает результат, если он ведет себя эмоционально, что нравится болельщикам. И это идет на пользу, то какая разница, кто будет тренером у «Спартака». Необязательно это должен быть российский тренер. Главное, чтобы команда играла, команда побеждала.

Будь я на месте Федуна, то взял бы Черчесова. Он в сборной себя доказал. Да, после 4-5 поражений подряд было много негатива в его сторону. Вспомните, как убрали Черчесова, когда он занимал 2-е место. Как убрали Карпина, который также занимал 2-е место. Тогда 2-е место было неудобным. А сейчас задача попасть в двойку, тройку.

Сейчас все зависит от Федуна. Пусть говорят, что российские тренеры плохие. Хорошо, нам, болельщикам «Спартака», главное, чтобы команда была наверху. Федун принимает решение, пускай Федун отвечает за результат», – сказал Тихонов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Черчесов Станислав Тихонов Андрей Федун Леонид
Комментарии (18)
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komarinskiy
1615140424
Дурак ты Тихонов, кто же Черчесова из сборной отпустит?
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oyabun
1615140761
Чур чур нас! Убереги от такого выбора! За что Тихонов желает зла Спартаку?
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A.l.e.x.777
1615141025
Андрей, при всём уважении к тебе зачем так гнобить команду. Это один из худших выборов.
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NewLife
1615141515
С учем этого и предыдущих высказываний печально, что был легендой красно-белых и так ссучился, поработав на срач тв.
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maygli
1615141719
Боже упаси от Черчесова и таких советов.
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САДЫЧОК
1615141878
Что несёт этот товарищ ? Иногда , чтобы остаться легендой-нужно просто молчать !
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Plyash
1615142636
Тишка,ты что?При всём уважении к тебе,ты просто не выспался...
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dim29
1615143258
Лично я Черчесова органически не перевариваю из-за плачевной истории с Федотовым,не смогу как мне ажется забыть такое.
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Hektor 84
1615144024
Хорошо Андрюша что ты не на месте Федуна!
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Боцман59rus
1615151624
Что то бывшие спартаковцы начинают нести ахинею с пугающей частотой, видимо студия СрачТВ пагубно влияет на деятельность и работоспособность головного мозга
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