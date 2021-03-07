Тихонов – о новом тренере «Спартака»: «Будь я на месте Федуна, взял бы Черчесова»

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, кто может заменить Доменико Тедеско на посту главного тренера московского клуба.

«Спартак» — народная команда. Болельщики выражают свое мнение. Дмитрий Аленичев работал, набирал команду, после которой она стала чемпионской. Олег Кононов также работал. К русским тренерам идет какое-то недоверие. Был Каррера, который привел к чемпионству.

Сейчас необъятная любовь к Тедеско. Это нормально. Если тренер дает результат, если он ведет себя эмоционально, что нравится болельщикам. И это идет на пользу, то какая разница, кто будет тренером у «Спартака». Необязательно это должен быть российский тренер. Главное, чтобы команда играла, команда побеждала.

Будь я на месте Федуна, то взял бы Черчесова. Он в сборной себя доказал. Да, после 4-5 поражений подряд было много негатива в его сторону. Вспомните, как убрали Черчесова, когда он занимал 2-е место. Как убрали Карпина, который также занимал 2-е место. Тогда 2-е место было неудобным. А сейчас задача попасть в двойку, тройку.

Сейчас все зависит от Федуна. Пусть говорят, что российские тренеры плохие. Хорошо, нам, болельщикам «Спартака», главное, чтобы команда была наверху. Федун принимает решение, пускай Федун отвечает за результат», – сказал Тихонов.