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    Тихонов – о новом тренере «Спартака»: «Будь я на месте Федуна, взял бы Черчесова»

    Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, кто может заменить Доменико Тедеско на посту главного тренера московского клуба.

    «Спартак» — народная команда. Болельщики выражают свое мнение. Дмитрий Аленичев работал, набирал команду, после которой она стала чемпионской. Олег Кононов также работал. К русским тренерам идет какое-то недоверие. Был Каррера, который привел к чемпионству.

    Сейчас необъятная любовь к Тедеско. Это нормально. Если тренер дает результат, если он ведет себя эмоционально, что нравится болельщикам. И это идет на пользу, то какая разница, кто будет тренером у «Спартака». Необязательно это должен быть российский тренер. Главное, чтобы команда играла, команда побеждала.

    Будь я на месте Федуна, то взял бы Черчесова. Он в сборной себя доказал. Да, после 4-5 поражений подряд было много негатива в его сторону. Вспомните, как убрали Черчесова, когда он занимал 2-е место. Как убрали Карпина, который также занимал 2-е место. Тогда 2-е место было неудобным. А сейчас задача попасть в двойку, тройку.

    Сейчас все зависит от Федуна. Пусть говорят, что российские тренеры плохие. Хорошо, нам, болельщикам «Спартака», главное, чтобы команда была наверху. Федун принимает решение, пускай Федун отвечает за результат», – сказал Тихонов.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +8566

      Hektor 84 38 минут назад

      Хорошо Андрюша что ты не на месте Федуна!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +468

      dim29 51 минуту назад

      Лично я Черчесова органически не перевариваю из-за плачевной истории с Федотовым,не смогу как мне ажется забыть такое.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3352

      rash1959 53 минуты назад

      Андрюша, не порти свою карму произнося имя чабана.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10946

      Persona_non_Grata 56 минут назад

      Ну не знаю , не знаю ... Но не прельщает такая перспектива (

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5192

      playsh 1 час назад

      Тишка,ты что?При всём уважении к тебе,ты просто не выспался...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6336

      САДЫЧОК 1 час назад

      Что несёт этот товарищ ? Иногда , чтобы остаться легендой-нужно просто молчать !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3807

      maygli 1 час назад

      Боже упаси от Черчесова и таких советов.

      6
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      Рейтинг: +7763

      NewLife 1 час назад

      С учем этого и предыдущих высказываний печально, что был легендой красно-белых и так ссучился, поработав на срач тв.

      2
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      Рейтинг: +61

      A.l.e.x.777 1 час назад

      Андрей, при всём уважении к тебе зачем так гнобить команду. Это один из худших выборов.

      5
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      Рейтинг: +26846

      oyabun 1 час назад

      Чур чур нас! Убереги от такого выбора! За что Тихонов желает зла Спартаку?

      6
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      Рейтинг: +3807

      maygli > oyabun 1 час назад

      Это он не со зла, это он по не до мыслию.

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