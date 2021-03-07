Матч с ЦСКА стал для Бериши 100-м за «Ахмат»

Атакующий игрок «Ахмата» Бернард Бериша добрался до отметки в 100 официальных матчей за клуб. Грозненцы поздравили косовара.
«Поздравляем Бернарда с этим юбилеем, желаем сыграть ещe много матчей и забить много голов в зелeно-белой футболке нашего клуба!» – написал «Ахмат».
- Бериша играет в России с 2016 года.
- Главное достижение в карьере игрока – победа в чемпионате Албании со «Скендербеу».
- В текущем сезоне РПЛ Бериша провел 20 матчей, забил 6 голов, сделал 3 результативные передачи.
Источник: твиттер «Ахмата»