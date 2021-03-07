Матч с ЦСКА стал для Бериши 100-м за «Ахмат»

Атакующий игрок «Ахмата» Бернард Бериша добрался до отметки в 100 официальных матчей за клуб. Грозненцы поздравили косовара.

«Поздравляем Бернарда с этим юбилеем, желаем сыграть ещe много матчей и забить много голов в зелeно-белой футболке нашего клуба!» – написал «Ахмат».