В Италии сообщили о конфликте Рибери и Пранделли после матча «Фиорентина» – «Рома»

Франк Рибери был недоволен, что главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли заменил его в матче Серии А против «Ромы» на 79-й минуте. Встреча состоялась на этой неделе и завершилась победой римлян со счетом 2:1.

Из-за замены отношения Рибери и Пранделли стали напряженными, сообщают в Италии.