В Италии сообщили о конфликте Рибери и Пранделли после матча «Фиорентина» – «Рома»

Франк Рибери был недоволен, что главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли заменил его в матче Серии А против «Ромы» на 79-й минуте. Встреча состоялась на этой неделе и завершилась победой римлян со счетом 2:1.
Из-за замены отношения Рибери и Пранделли стали напряженными, сообщают в Италии.
- Ожидается, что Пранделли покинет «Фиорентину» по окончании сезона.
- 37-летний Рибери провел в сезоне 20 матчей, забил гол, сделал 5 результативных пасов.
- «Фиорентина» занимает 14-е место в чемпионате.
Источник: Football Italia