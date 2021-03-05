«Тамбов» получил больше половины суммы от РПЛ

«Тамбов» начал получать финансовую помощь от РПЛ. Ранее сообщалось, что клуб досрочно получит 51 миллион рублей от лиги.
«Скажем так, больше половины мы получили. 51 миллион — примерная сумма. Все же зависит и от курса, в плюс он или в минус, прогнозировать сложно», – цитирует Коновалову «Р-Спорт».
- Суммарно у «Тамбова» до конца сезона будет около 120 миллионов рублей.
- «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
- Клуб избежал банкротства благодаря вмешательству РФС и РПЛ.
Источник: «Р-Спорт»