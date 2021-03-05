Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

    «Тамбов» получил больше половины суммы от РПЛ

    «Тамбов» начал получать финансовую помощь от РПЛ. Ранее сообщалось, что клуб досрочно получит 51 миллион рублей от лиги.

    «Скажем так, больше половины мы получили. 51 миллион — примерная сумма. Все же зависит и от курса, в плюс он или в минус, прогнозировать сложно», – цитирует Коновалову «Р-Спорт».

    • Суммарно у «Тамбова» до конца сезона будет около 120 миллионов рублей.
    • «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
    • Клуб избежал банкротства благодаря вмешательству РФС и РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:50
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +45639

      portero 2 часа назад

      Освоить то успели или только половину..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20259

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      И пилорама заработала с новой силой...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20897

      Боцман59rus 8 часов назад

      А вторую половину от руководства Ротора

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83403
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru