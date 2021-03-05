«Тамбов» получил больше половины суммы от РПЛ

«Тамбов» начал получать финансовую помощь от РПЛ. Ранее сообщалось, что клуб досрочно получит 51 миллион рублей от лиги.

«Скажем так, больше половины мы получили. 51 миллион — примерная сумма. Все же зависит и от курса, в плюс он или в минус, прогнозировать сложно», – цитирует Коновалову «Р-Спорт».