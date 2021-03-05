Промес: «Сердце подсказало мне, что нужно вернуться в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал об уходе из «Аякса».

— В январе главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг заявлял, что клуб не отпустит тебя в «Спартак».

— Да, он пытался меня переубедить. Говорил: «Нет, никуда ты не поедешь. Выйди из кабинета и больше с такими вопросами не обращайся». Но на следующий день я приходил снова.

Это было сложно, потому что Эрик много значит для меня. Восемь лет назад мы вместе выходили в высший дивизион Голландии с «Гоу Эхед Иглс». Но сердце подсказало мне, что нужно вернуться в «Спартак».

— В «Аяксе» тебе не хватало практики?

— Не то чтобы я не играл. Но чаще выходил на замену, а мне это не по душе. Люблю быть в игре с самого начала. В первый сезон все было отлично, но потом позитива стало меньше.

Промес вернулся в «Спартак» в конце зимы.

Клуб купил его у «Аякса» за 8,5 миллиона евро.

Голландец дебютировал за команду в матче против «Рубина» (0:2).

Промес: «Хочу стать чемпионом со «Спартаком» во второй раз. Хейтеры дают мне энергию»