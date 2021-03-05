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    Промес: «Сердце подсказало мне, что нужно вернуться в «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал об уходе из «Аякса».

    — В январе главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг заявлял, что клуб не отпустит тебя в «Спартак».

    — Да, он пытался меня переубедить. Говорил: «Нет, никуда ты не поедешь. Выйди из кабинета и больше с такими вопросами не обращайся». Но на следующий день я приходил снова.

    Это было сложно, потому что Эрик много значит для меня. Восемь лет назад мы вместе выходили в высший дивизион Голландии с «Гоу Эхед Иглс». Но сердце подсказало мне, что нужно вернуться в «Спартак».

    — В «Аяксе» тебе не хватало практики?

    — Не то чтобы я не играл. Но чаще выходил на замену, а мне это не по душе. Люблю быть в игре с самого начала. В первый сезон все было отлично, но потом позитива стало меньше.

    • Промес вернулся в «Спартак» в конце зимы.
    • Клуб купил его у «Аякса» за 8,5 миллиона евро.
    • Голландец дебютировал за команду в матче против «Рубина» (0:2).

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1437

      spam2009 7 часов назад

      попа тебе подсказала что пора валить из Нидерляндии пока не посадили

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9230

      Литейный4 8 часов назад

      Свинси Промясу сердце не подсказывает, что следующий сезон свиньи могут начать в Пердиве? Гыгыгы

      3
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      ...
      Рейтинг: -1212

      Бoрат > Литейный4 6 часов назад

      Кому то сердце подсказывает , а кто то в качестве советчика другие части тела использует , во ты думаешь исключительно задним местом , то что пониже спины , а пудель им еще и чувствует . Гыгыгы .

      2
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