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    «Реал», «Барселону» и еще два клуба обязали выплатить налоговую задолженность в бюджет Испании

    «Реал», «Барселона», «Атлетик» и «Осасуна» признаны виновными в незаконном пользовании налоговыми льготами.

    С 1990 года четыре клуба были зарегистрированы как некоммерческие спортивные организации. Это давало им право на льготное налогооблажение.

    До 2016 года, то есть на протяжении 26 лет, «Реал», «Барса», «Атлетик» и «Осасуна» пользовались 25-процентной налоговой ставкой, а у остальных клубов Примеры она составляла 30%.

    Указанные клубы обязали заплатить в бюджет Испании до 5 миллионов евро, чтобы возместить потери. Точную сумму компенсации определят власти страны.

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    Источник: Marca

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    04.03.2021 22:20
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