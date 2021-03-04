«Реал», «Барселону» и еще два клуба обязали выплатить налоговую задолженность в бюджет Испании

«Реал», «Барселона», «Атлетик» и «Осасуна» признаны виновными в незаконном пользовании налоговыми льготами.

С 1990 года четыре клуба были зарегистрированы как некоммерческие спортивные организации. Это давало им право на льготное налогооблажение.

До 2016 года, то есть на протяжении 26 лет, «Реал», «Барса», «Атлетик» и «Осасуна» пользовались 25-процентной налоговой ставкой, а у остальных клубов Примеры она составляла 30%.

Указанные клубы обязали заплатить в бюджет Испании до 5 миллионов евро, чтобы возместить потери. Точную сумму компенсации определят власти страны.