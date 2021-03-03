Директор «Крыльев Советов» Калакуцкий – о жребии 1/4 финала Кубка России: «Главное для нас – вернуться в РПЛ»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал итог жеребьевки 1/4 финала Кубка России. Самарцы сыграют с «Динамо».

«На стадии четвертьфинала нет слабых команд. Во время жеребьевки глупо рассчитывать на благоприятный или неблагоприятный исход. Повторюсь, осталось восемь команд и все они достойные. Нужно доказывать своей игрой на поле. «Динамо» в представлении не нуждается. Это именитый клуб с богатой историей. Для нас хорошо, что мы сыграем дома. Надеюсь, что матч пройдeт на «Самара Арене» и привлечeт большое количество зрителей.

«Крыльям» реально побороться за титул. Для этого нужно забить на один гол большем, чем соперник. Все решится на поле. Перед началом сезона ставилась задача пройти в Кубке как можно дальше. Но главное для нас: по итогам первенства ФНЛ вернуться в РПЛ», – заметил функционер.