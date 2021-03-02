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    В матче «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон» на поле вышли девять португальцев. Это рекорд АПЛ

    «Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» (3:1) в матче 29-го тура АПЛ.

    На поле с первых минут одновременно вышли восемь португальцев – Жоау Канселу, Рубен Диаш и Бернарду Силва из «Манчестер Сити», а также Руй Патрисиу, Жоао Моутинью, Рубен Невеш, Педру Нету и Нельсон Семеду из «Вулверхэмптона».

    В перерыве вместо испанца Хонни на поле вышел еще один португалец – нападающий Фабиу Силва. Таким образом, на поле было сразу девять португальских футболистов. Это рекорд АПЛ.

    • «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ.
    • «Вулверхэмптон» идет на 12-м месте в АПЛ.

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    Источник: Opta

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    02.03.2021 23:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2448

      Бухбух 12 часов назад

      Россиян по всей Европе столько не играет.

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