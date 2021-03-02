В матче «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон» на поле вышли девять португальцев. Это рекорд АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» (3:1) в матче 29-го тура АПЛ.

На поле с первых минут одновременно вышли восемь португальцев – Жоау Канселу, Рубен Диаш и Бернарду Силва из «Манчестер Сити», а также Руй Патрисиу, Жоао Моутинью, Рубен Невеш, Педру Нету и Нельсон Семеду из «Вулверхэмптона».

В перерыве вместо испанца Хонни на поле вышел еще один португалец – нападающий Фабиу Силва. Таким образом, на поле было сразу девять португальских футболистов. Это рекорд АПЛ.