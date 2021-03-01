Карпин: «Обычно за десять минут матча становится понятно, кому благоволит судья»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 20-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2) порассуждал о судействе в играх лиги.

«Про судейство в принципе говорить не хочу, но если показываются желтые карточки в одну сторону, то должны показываться и в другую сторону.

Обычно через десять минут после начала игры становится понятно, кому благоволит судья», – сказал Карпин.

«Ростов» занимает пятое место в таблице чемпионата по итогам 20 туров.

Матч с «Зенитом» из-за ошибки судьи могли переиграть, но донской клуб не подал протест на результат.

Карпин: «Игрок получил желтую карточку – надо свистеть. Так как «Зенит» не выигрывал, то, видимо, судья забыл об этом»