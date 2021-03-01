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  • Карпин: «Обычно за десять минут матча становится понятно, кому благоволит судья»

Карпин: «Обычно за десять минут матча становится понятно, кому благоволит судья»

1 марта 2021, 23:14
20

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 20-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2) порассуждал о судействе в играх лиги.

«Про судейство в принципе говорить не хочу, но если показываются желтые карточки в одну сторону, то должны показываться и в другую сторону.

Обычно через десять минут после начала игры становится понятно, кому благоволит судья», – сказал Карпин.

  • «Ростов» занимает пятое место в таблице чемпионата по итогам 20 туров.
  • Матч с «Зенитом» из-за ошибки судьи могли переиграть, но донской клуб не подал протест на результат.

Карпин: «Игрок получил желтую карточку – надо свистеть. Так как «Зенит» не выигрывал, то, видимо, судья забыл об этом»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Карпин Валерий
Комментарии (20)
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paracetamol
1614637870
Донской клуб не подал протест на результат - вот ключевая фраза! Интересно, почему, раз справедливость была нарушена?
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nadezhdawuus
1614661690
Сeкс 3нaкoмствa. Cнять любyю дeвкy и тpaxнyть тeпepь пpoще пpоcтoго - бeз дeнeг и oтнoшeний, эти дeвyшки пpocто любят сeкc и дaют вceгда, пoпрoбyй бecплaтнo ----- https://fia.st/W309j5E
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ААМ
1614663028
Карпин не слышал о плохом танцоре.
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mamba9090909
1614665414
Если есть претензии - подавайте протест. Переиграем. А если не подали протест, то языком трепать, как помелом, не стоит. Подленько это, Валера.
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ateist90
1614667549
Валеру не устраивает ничья добытая Песьяковым? Можно переиграть!
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docndoc
1614671517
Кое-как дочитал эту ветку до конца.. Да тут собрались лучшие и образованнейшие представители интернет-сообщества. Высокая культура диспута. Вот только сначала обсуждали заявление Карпина, а потом, как обычно, переключились на Спартак.. Это уже тяжёлые комплексы, или бери выше - биполярка.)))
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ilichkadr
1614673395
Пора Валеру возвращать на КанделакиТВ, а то засиделся в тренерах, не с кем и порассуждать о насущных футбольных делах.
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NewLife
1614676627
Валера всего-то обратил внимание на то, что и так все знают. Но почему-то это перевозбудило помойную петушарню. Знает кошка (пудель) чье мясо съела. Зачем в интеллектуальном поединке ниже на ветке переводить стрелки на Спартак, причем здесь великий клуб. Но раз здесь пошел такой офф-топик, то замечу, что местные интеллектуалы падаль и аларм это просто стыдливое мурло по сравнению с натоящими питерскими бойцами, ники некоторых из них, далеко не всех, привожу ниже: Рыло свина maxpi..der Казанский лис спартачvseдебил спартаковский мудак салокакл Визг порося Вонючая столица Боров мясной Эти гей отбросы умеют только минусовать.
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FanatSerj
1614683570
«Обычно за десять минут матча становится понятно, кому благоволит судья» стареет Валерий Георгиевич, стареет. Обычно сразу понятно кому будут благоволить судья только узнав имя команд ))) Бывает конечно в концовке чемпионата неожиданные "увертюры", но если внимательно посмотреть на таблицу то довольно быстро становиться понятно кому это было выгодно и нужно ))) Бывает ещё очень помогает с лояльностью судей в составе иметь игрока с фамилией Ротенберг - это как оберег, не то чтобы помогать будут, но точно в наглую не засудят, причем даже с Зенитом )))) Ох да были времена, когда Ростов с Ротенбергом на лавке последних жестко мудохал.
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anjaneri
1614765845
ростовщики в очередной раз доказали, что скупы на раздачу очков.
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