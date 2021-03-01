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    Карпин: «Обычно за десять минут матча становится понятно, кому благоволит судья»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 20-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2) порассуждал о судействе в играх лиги.

    «Про судейство в принципе говорить не хочу, но если показываются желтые карточки в одну сторону, то должны показываться и в другую сторону.

    Обычно через десять минут после начала игры становится понятно, кому благоволит судья», – сказал Карпин.

    • «Ростов» занимает пятое место в таблице чемпионата по итогам 20 туров.
    • Матч с «Зенитом» из-за ошибки судьи могли переиграть, но донской клуб не подал протест на результат.

    Карпин: «Игрок получил желтую карточку – надо свистеть. Так как «Зенит» не выигрывал, то, видимо, судья забыл об этом»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.03.2021 23:14
    Комментарии52
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    • ...
      Рейтинг: +4412

      Гавроша 3 часа назад

      Он все не может забыть как его тянули в сырдыке!!!

      2
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      Рейтинг: +6964

      FanatSerj 5 часов назад

      «Обычно за десять минут матча становится понятно, кому благоволит судья»
      стареет Валерий Георгиевич, стареет.
      Обычно сразу понятно кому будут благоволить судья только узнав имя команд )))
      Бывает конечно в концовке чемпионата неожиданные "увертюры", но если внимательно посмотреть на таблицу то довольно быстро становиться понятно кому это было выгодно и нужно )))
      Бывает ещё очень помогает с лояльностью судей в составе иметь игрока с фамилией Ротенберг - это как оберег, не то чтобы помогать будут, но точно в наглую не засудят, причем даже с Зенитом ))))
      Ох да были времена, когда Ростов с Ротенбергом на лавке последних жестко мудохал.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7678

      NewLife 7 часов назад

      Валера всего-то обратил внимание на то, что и так все знают. Но почему-то это перевозбудило помойную петушарню. Знает кошка (пудель) чье мясо съела. Зачем в интеллектуальном поединке ниже на ветке переводить стрелки на Спартак, причем здесь великий клуб.
      Но раз здесь пошел такой офф-топик, то замечу, что местные интеллектуалы падаль и аларм это просто стыдливое мурло по сравнению с натоящими питерскими бойцами, ники некоторых из них, далеко не всех, привожу ниже:
      Рыло свина
      maxpi..der
      Казанский лис
      спартачvseдебил
      спартаковский мудак
      салокакл
      Визг порося
      Вонючая столица
      Боров мясной
      Эти гей отбросы умеют только минусовать.

      4
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      ...
      Рейтинг: +4276

      mamba9090909 > NewLife 6 часов назад

      Валере, как приличному человеку, надо было обратить на это внимание сразу после игры. Назначили бы переигровку и было бы всё честно и культурно. Но Валера не подал претензии к матчу. Его всё устроило. А когда прошло время, начал плакаться и осуждать судейство. Это подленько как то.

      3
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      Рейтинг: +7678

      NewLife > mamba9090909 5 часов назад

      Понятно, что пока выходцы из синита и газовых структур засели во всех органах рфс, то все разговоры о переигровках и критики судейства - в пользу бедных, с нулевым результатом. Единственное, однажды, они повелись, когда Федун их взял на испуг, всерьез объявив, что снимет Спартак. После этого несколько игр отсудили честно, а потом опять за свое. Смешно то, что они думают, что тащат синит, а на самом деле создают их протеже такие условия, привыкнув к которым, синит позорится за рубежом.
      Например, в последней игре с Ростовом, зюба практически во всех единоборствах сначала толкал соперника руками, а потом пытался взять мяч, а в добавочное время просто срубил соперника локтем в штрафной. Систок Матюнина молчал всю игру. За границей зюбу быстро бы поставили на место.

      2
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      ...
      Рейтинг: +4276

      mamba9090909 > NewLife 5 часов назад

      Если все разговоры о переигровках и критики судейства - в пользу бедных, с нулевым результатом, то зачем тогда после игры тявкать, зная, что это всё бесполезно? Если Зенит, привыкнув к таким условиям, позорится за рубежом, то от каких условий позорятся за рубежом остальные? Хотя бы Спартак, в последних своих европейских сезонах? Или, к примеру, какие условия подействовали на последнюю игру Спартака с Зенитом? Судейство виновато? Хотя, о Зените ты и не говоришь. Ты о каком то сините. Детсадовская привычка коверкать слова?)))

      3
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      ...
      Рейтинг: +7678

      NewLife > mamba9090909 5 часов назад

      У всех причины позора разные. Я упомянул о причинах позора синита, с учетом того, что команда состоит из неплохих игроков и позорится именно по той причине, о которой я написал. Я думаю синит начнет успешно выступать в Европе, когда перестанет быть чемпионом из пробирки, и прекратится поток хвалебных глупостей в его адрес.

      2
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      Рейтинг: +4276

      mamba9090909 > NewLife 4 часа назад

      Чемпион из пробирки?)) А вы пробовали выиграть у такого чемпиона? Или вам что то мешает, как тому танцору?))

      2
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      ...
      Рейтинг: +7678

      NewLife > mamba9090909 4 часа назад

      Да, мешает. А вы пробовали выращивать цветок в серной кислоте ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4276

      mamba9090909 > NewLife 4 часа назад

      Играй в своей песочнице.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10096

      ilichkadr 8 часов назад

      Пора Валеру возвращать на КанделакиТВ, а то засиделся в тренерах, не с кем и порассуждать о насущных футбольных делах.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1799

      docndoc 9 часов назад

      Кое-как дочитал эту ветку до конца.. Да тут собрались лучшие и образованнейшие представители интернет-сообщества. Высокая культура диспута. Вот только сначала обсуждали заявление Карпина, а потом, как обычно, переключились на Спартак.. Это уже тяжёлые комплексы, или бери выше - биполярка.)))

      2
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      Рейтинг: +10096

      ilichkadr > docndoc 8 часов назад

      "биполярка"
      Бери выше - норма современного общения с использованием фольклора интернетовского разлива.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +255

      ateist90 10 часов назад

      Валеру не устраивает ничья добытая Песьяковым? Можно переиграть!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4276

      mamba9090909 11 часов назад

      Если есть претензии - подавайте протест. Переиграем. А если не подали протест, то языком трепать, как помелом, не стоит. Подленько это, Валера.

      7
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      Рейтинг: +1839

      ААМ 11 часов назад

      Карпин не слышал о плохом танцоре.

      1
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      Рейтинг: 0

      nadezhdawuus 12 часов назад

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      0
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      Рейтинг: +9963

      paracetamol 18 часов назад

      Донской клуб не подал протест на результат - вот ключевая фраза! Интересно, почему, раз справедливость была нарушена?

      4
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      ...
      Рейтинг: +75

      Gennadey > paracetamol 16 часов назад

      Потому что бесполезно

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23117

      пьяныйхоровод > paracetamol 12 часов назад

      А вдруг переигровку назначат таки . Карпину это надо ? А так помахать "кулаками после драки" - святое дело .

      3
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      ...
      Рейтинг: +4084

      Yurok161 > paracetamol 12 часов назад

      А сколько переигровок за последнее время ты помнишь?

      4
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