«Спартак» не намерен обжаловать работу арбитра Лапочкина в матче с «Рубином»

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов озвучил позицию клуба по судейству в матче 20-го тура РПЛ против «Рубина».

Игру обслуживал арбитр Сергей Лапочкин .

. Москвичи дома уступили со счетом 0:2.

В конце первого тайма рефери удалил с поля Романа Зобнина.

«Хотелось бы больше последовательности в решениях арбитров. Например, вчера в одном эпизоде на Промесе вообще не свистнули фол, а в очень похожем моменте на нашей половине поля дали жeлтую карточку Зобнину.

Тем не менее, клуб не намерен обжаловать работу Лапочкина», – сказал Фетисов.