«Спартак» не намерен обжаловать работу арбитра Лапочкина в матче с «Рубином»

На радость бакланам и прочим теперь после каждого матча будут обсуждать тему жалоб на судейство)
К Лапочкину больших претензий быть не могло, отсудил на уровне непростой матч
Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов озвучил позицию клуба по судейству в матче 20-го тура РПЛ против «Рубина».
- Игру обслуживал арбитр Сергей Лапочкин.
- Москвичи дома уступили со счетом 0:2.
- В конце первого тайма рефери удалил с поля Романа Зобнина.
«Хотелось бы больше последовательности в решениях арбитров. Например, вчера в одном эпизоде на Промесе вообще не свистнули фол, а в очень похожем моменте на нашей половине поля дали жeлтую карточку Зобнину.
Тем не менее, клуб не намерен обжаловать работу Лапочкина», – сказал Фетисов.