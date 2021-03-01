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    «Спартак» не намерен обжаловать работу арбитра Лапочкина в матче с «Рубином»

    Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов озвучил позицию клуба по судейству в матче 20-го тура РПЛ против «Рубина».

    «Хотелось бы больше последовательности в решениях арбитров. Например, вчера в одном эпизоде на Промесе вообще не свистнули фол, а в очень похожем моменте на нашей половине поля дали жeлтую карточку Зобнину.

    Тем не менее, клуб не намерен обжаловать работу Лапочкина», – сказал Фетисов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.03.2021 11:49
    Комментарии22
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      Рейтинг: +1546

      ySS 21 час назад

      На радость бакланам и прочим теперь после каждого матча будут обсуждать тему жалоб на судейство)
      К Лапочкину больших претензий быть не могло, отсудил на уровне непростой матч

      0
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      Рейтинг: +4484

      Cleaner 22 часа назад

      Чей то не намерен? Всегда намерен, а на этот раз нет?!

      1
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      Рейтинг: +15916

      vladimir-7 23 часа назад

      В чемпионате 2020/21гг. Зобнин действительно стал играть грубее,
      может быть сказываются травмы и, как следствие, отсутствие игровой практики.

      1
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      Рейтинг: +2066

      seth343 23 часа назад

      И правильно, надо уже самим забивать, а то и моменты даже не создаете, раньше хоть создавали, но не забивали, а сейчас их вообще нет...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +83333

      zigbert 1 марта, 16:32

      Идеальной работу Лапочкина не назовешь. Но тут дело не в судействе.

      5
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      Рейтинг: +9128

      Литейный4 1 марта, 14:40



      Чего там обжаловать, если свиньи честно отхватили по щам от Рубина? Гыгыгы

      6
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      Рейтинг: +31

      неразгибаемый спартак > Литейный4 1 марта, 16:08

      Не обижай их. Качество игры этого .... сообщества нравится многим
      в нашей стране.

      4
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      Рейтинг: +20

      Forvard47 > Литейный4 6 часов назад

      Вы следующие отхватить люлей от нас!

      0
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      Рейтинг: +26770

      oyabun 1 марта, 13:00

      Нечего на зеркало пенять, когда...

      3
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      Рейтинг: -1165

      литлбой77 > oyabun 1 марта, 13:50

      ТОЧНО!САМИМ НАДО БЫЛО ИГРАТЬ!ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ СПАРТАКА ПРОСТО И СМОТРЕТЬ НЕОХОТА!ЧТО СТАМЕСКУ ДЕРЖАТ?ДАВНО ПОРА РАССТАТЬСЯ!

      1
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      Рейтинг: +14255

      derrik2000 > oyabun 1 марта, 14:29

      Только что пришёл, включил комп, посмотрел на эту новость, хотел написать то же самое, но ты ОПЕРЕДИЛ... ))))))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +45611

      portero 1 марта, 12:56

      Таких ошибок в любом матче можно наковырять, когда это несколько раз повторяется и всё в одну сторону, это уже ***** судейка отрабатывает...

      2
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      Рейтинг: +5864

      "supermax" 1 марта, 12:29

      никакого смысла нет что либо обжаловать...уже ничего не изменится....да и просто зачем

      3
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      Рейтинг: +20

      Forvard47 1 марта, 12:10

      БЛ*ть де*илы!
      Ваша нырялда по имени соболев спровоцирвовала судью показать жк Абельдгору, теперь игрок пропустит матч с Зенитом...

      8
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      Рейтинг: -311

      Спартач80 > Forvard47 1 марта, 14:34

      Ипло своё тупое закрой,там и вас и нас отоваривали,в угоду газпрому.

      0
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      Рейтинг: +20

      Forvard47 > Спартач80 1 марта, 17:53

      все фолы в вашу сторону были заслуженные играли как кастоломы.
      ну правильно когда играть не уметете че еще делать

      1
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      Рейтинг: +25994

      VVM1964 > Forvard47 1 марта, 20:03

      Разговор не о не заслуженности наших фолов , а скорее о том , что судья " не заметил " несколько явных и грубых фолов со стороны Рубина .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -1165

      литлбой77 > VVM1964 23 часа назад

      А игры то как таковой нет!самим играть то надо или нет?такими темпами можно и в фнл к второму составу загреметь!

      -2
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      Рейтинг: +20

      Forvard47 > VVM1964 23 часа назад

      Каких фолов.. ОН показал в первом случае с Абельдгором жк где он был первый на мяче..
      второй случай соболев артист наверно у дзюбы научился

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      Рейтинг: +25994

      VVM1964 > Forvard47 20 часов назад

      Прямая нога в игрока - красная карточка , для столь принципиального и строго арбитра . Начало второго тайма пересмотри - там игрока Спартака ( по моему Маслова , но могу ошибиться ) просто срубают , кстати недалеко от штрафной , фол погрубее чем у Зобнина будет , а там даже и нарушения не дали (

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      Рейтинг: +25994

      VVM1964 > литлбой77 20 часов назад

      Про игру ничего говорить не буду - " мухи отдельно , а котлеты отдельно " .

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