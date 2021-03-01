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  • «Спартак» не намерен обжаловать работу арбитра Лапочкина в матче с «Рубином»

«Спартак» не намерен обжаловать работу арбитра Лапочкина в матче с «Рубином»

1 марта 2021, 11:49
13

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов озвучил позицию клуба по судейству в матче 20-го тура РПЛ против «Рубина».

«Хотелось бы больше последовательности в решениях арбитров. Например, вчера в одном эпизоде на Промесе вообще не свистнули фол, а в очень похожем моменте на нашей половине поля дали жeлтую карточку Зобнину.

Тем не менее, клуб не намерен обжаловать работу Лапочкина», – сказал Фетисов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Лапочкин Сергей
Комментарии (13)
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xakep01
1614589086
Потому что это уже 4 фол Зобнина был, поэтому и желтая
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"supermax"
1614590972
никакого смысла нет что либо обжаловать...уже ничего не изменится....да и просто зачем
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portero
1614592592
Таких ошибок в любом матче можно наковырять, когда это несколько раз повторяется и всё в одну сторону, это уже ***** судейка отрабатывает...
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oyabun
1614592805
Нечего на зеркало пенять, когда...
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zigbert
1614605565
Идеальной работу Лапочкина не назовешь. Но тут дело не в судействе.
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seth343
1614619269
И правильно, надо уже самим забивать, а то и моменты даже не создаете, раньше хоть создавали, но не забивали, а сейчас их вообще нет...
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vladimir-7
1614619712
В чемпионате 2020/21гг. Зобнин действительно стал играть грубее, может быть сказываются травмы и, как следствие, отсутствие игровой практики.
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ySS
1614627153
На радость бакланам и прочим теперь после каждого матча будут обсуждать тему жалоб на судейство) К Лапочкину больших претензий быть не могло, отсудил на уровне непростой матч
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