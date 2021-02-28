РПЛ. «Краснодар» в меньшинстве ушел от поражения от «Урала» и продлил серию без побед до четырех матчей

«Краснодар» сумел вдесятером отыграться в матче РПЛ против «Урала». Спасительный гол на 86-й минуте забил Реми Кабелла.

В первом тайме у хозяев был удален Игорь Смольников. У «Краснодара» серия из четырех матчей без побед.

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Сулейманов, 12; 1:1 – Аугустыняк, 52; 1:2 – Аугустыняк, 59; 2:2 – Кабелла, 86.

«Краснодар»: Агкацев, Смольников, Газинский, Чернов (Ойонго, 33 (Мартынович, 46)), Сорокин, Кайо, Ионов, Ольссон (Вилена, 63), Классон, Ари (Вандерсон, 63), Сулейманов (Кабелла, 72).

«Урал»: Годзюр, Рыков, Кулаков, Страндберг, Йовичич (Мишкич, 46), Бикфалви, Калинин, Эль Кабир (Максименко, 84), Аугустыняк, Ибрахимай (Гаджимурадов, 65), Погребняк (Панюков, 68).

Предупреждения: Смольников, 26 – Йовичич, 4; Рыков, 48.

Удаления: Смольников, 35 (вторая ж.к.) – нет.

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