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    РПЛ. «Краснодар» в меньшинстве ушел от поражения от «Урала» и продлил серию без побед до четырех матчей

    «Краснодар» сумел вдесятером отыграться в матче РПЛ против «Урала». Спасительный гол на 86-й минуте забил Реми Кабелла.

    В первом тайме у хозяев был удален Игорь Смольников. У «Краснодара» серия из четырех матчей без побед.

    Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

    Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Сулейманов, 12; 1:1 – Аугустыняк, 52; 1:2 – Аугустыняк, 59; 2:2 – Кабелла, 86.

    «Краснодар»: Агкацев, Смольников, Газинский, Чернов (Ойонго, 33 (Мартынович, 46)), Сорокин, Кайо, Ионов, Ольссон (Вилена, 63), Классон, Ари (Вандерсон, 63), Сулейманов (Кабелла, 72).

    «Урал»: Годзюр, Рыков, Кулаков, Страндберг, Йовичич (Мишкич, 46), Бикфалви, Калинин, Эль Кабир (Максименко, 84), Аугустыняк, Ибрахимай (Гаджимурадов, 65), Погребняк (Панюков, 68).

    Предупреждения: Смольников, 26 – Йовичич, 4; Рыков, 48.

    Удаления: Смольников, 35 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.02.2021 20:55
    Комментарии39
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      Рейтинг: +114

      Dobroe Teplo za CSKA 1 марта, 02:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      петушня краснодарская ха ха ха ха ха, мы не ЦСКА, сможем Динамо З одолеть ха ха ха ха даже сраный Урал не смогли, опущенные тёлки!

      -4
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      Рейтинг: +249

      NotFound > Dobroe Teplo za CSKA 1 марта, 10:41

      Судя по твоим изречениям в 40 лет, опущенный тут только ты

      2
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      Рейтинг: +770

      Вальдемар IV > Dobroe Teplo za CSKA 1 марта, 14:20

      0-2локо
      к лудогорцам готовьтесь

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +419

      Mityai90 > Вальдемар IV 1 марта, 16:31

      Что-то я не припомню, когда вы выигрывали еврокубок? или чемпионат? или кубок? или хотя бы суперкубок? Ах да, у вас же даже истории нет. Мне кажется тогда лучше молчать, хотя бы до первого трофея.

      1
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      Рейтинг: +3764

      Ганнибал Лектор > Dobroe Teplo za CSKA 1 марта, 19:14

      сама ты сраная телка.
      Урал, если бы не этот баран из Хабаровска, должен был побеждать

      1
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      Рейтинг: +2766

      neim 1 марта, 02:25

      Краснодар по факту отскочил. Повезло, что хоть ничейку урвали. Осенью ведь еще не совсем плохо играли а еврокубках. Куда все девается ? Перетренеровались что ли на предсезонке, или Мусаев не знает что делать ?

      1
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      Рейтинг: +20236

      DOCTOR PENALTY 28 февраля, 23:03

      Господин Галицкий, вам слово!

      2
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      Рейтинг: +1570

      Retiremen_VMF 28 февраля, 21:38

      Мусаев выдохся. Но я бы не ждал с таким воодушевлением смену тренера. Я о том, что Зидана он не купит, а поставит опять кого то из чего то но очень перспективного. Так что отправляя Мусаева в отставку подумайте, може не надо. Постоянно проигрывать не смогут.

      1
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      Рейтинг: +1365

      Январь 59 > Retiremen_VMF 28 февраля, 22:02

      Вернуть в команду Олега Кононова. Ресурс его постановки закончился.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2538

      Кузьмич на трибуне > Retiremen_VMF 28 февраля, 22:10

      Судя по сегодняшней игре у Мусаева агония. Он убрал Реми, Тони,и Вандерсона. А в старте выпустил Ольсона, Смольникова, . Первый отметился Смольников, и пошёл отдыхать, потом Ольсон, непонятно для чего освободил коридор для атаки. Далее доблестная защита скидывает мяч под прямой удар. И только потом тренер вспомнил, что это не товарняк в Испании, а уже четвёртая игра дома, и возможно четвёртая баранка. Только после этого выходит ударная троица.

      1
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      Рейтинг: +7532

      Вомбат > Retiremen_VMF 28 февраля, 22:46

      Уже подумали. Надо. Чтобы опуститься в середину турнирной таблица не обязательно постоянно проигрывать. Достаточно играть так бездарно, как Краснодар играет при Мусаеве. Команда с третьим в стране бюджетом после Зенита и Спартака не имеет права быть середняком чемпионата.

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      Рейтинг: +10841

      Persona_non_Grata > Январь 59 1 марта, 01:33

      Хахаха !!!

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      Рейтинг: +770

      Вальдемар IV > Январь 59 1 марта, 14:21

      сразу ташуева, под фнл

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      Рейтинг: +7532

      Вомбат 28 февраля, 21:36

      В кои-то веки порадовал Кабелла. У него впервые в этом сезоне просматривалось желание играть. Видно не только я в своем посте после Загреба назвал его никчемным, но и кто-то для него важный. Сегодня он вышел очень удачно, забил гол и вообще перевернул игру. Если бы Карасев был более принципиален, Краснодар выиграл бы. Кабелла толкнули не плечом в плечо, а рукой в бок, так что это был пенальти.

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      ...
      Рейтинг: +770

      Вальдемар IV > Вомбат 1 марта, 14:25

      где он радовал, с загребов похоронил, вчера забил и побежал целовать камеру, вместо переноса мяча к центру поля, их все устраивает давно, молодые хотят свалить, а старые похоже приют нашли, нет давления, говорят на спартак слишком трибуны давят, а тут этого наоборот не хватает, может конечно интершум, но голам урала оваций было больше

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6654

      GoLenaStop 28 февраля, 21:36

      Матч - жесть!
      На газоне, похожем на болото, уральцы показали свой характер!
      Краснодар - заслуженная ничья!
      Спасибо за игру!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +83333

      zigbert 28 февраля, 21:35

      Всего два предупреждения у Краснодара и оба оказались у Смольникова.

      4
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      Рейтинг: +7532

      Вомбат > zigbert 28 февраля, 21:37

      А он и в Зенит и в сборной всегда так играл. Уругваю мы как влетели, не помните?

      2
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      ...
      Рейтинг: +83333

      zigbert > Вомбат 28 февраля, 21:40

      Да было такое. 3:0 кажется.

      4
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      Рейтинг: +21

      rcry 28 февраля, 21:08

      почему в таблице локомотив выше краснодара ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +752

      Хейтер Аларм > rcry 28 февраля, 21:08

      влиятельная московская тусовка так решила

      2
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      ...
      Рейтинг: +2538

      Кузьмич на трибуне > rcry 28 февраля, 22:12

      седьмое или восьмое разницы нет никакой. Это не зоа ЕК и не зона вылета. И седьмое и восьмое место в РПЛ-это зона позора, для лидеров РПЛ.

      1
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      ...
      Рейтинг: +21

      rcry > Кузьмич на трибуне 1 марта, 00:06

      согласен - мне принцип интересен - по личным встречам 0:1 и 5:0 - одинаковое кол-во побед - а разница голов в пользу краснодара - я думал - может я чего не понимаю -

      0
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    • ...
      Рейтинг: +770

      Вальдемар IV 28 февраля, 21:06

      через недельку тоже с командой без тренера сыграют, может там еще очко цепанут, ширме галицкого много не нужно

      4
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      Рейтинг: +752

      Хейтер Аларм > Вальдемар IV 28 февраля, 21:08

      правильно говоришь: тренер не мусаев, а Галицкий

      0
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      Рейтинг: +770

      Вальдемар IV > Хейтер Аларм 28 февраля, 21:09

      я это понял, когда в 2015 году они гинеру лч отдали, ведя 4-5 очков и имея подряд матчи дома с аутсайдерами

      2
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      Рейтинг: +1365

      Январь 59 > Хейтер Аларм 28 февраля, 21:20

      Извини. Нечайно минус нажал. Хотел плюсануть

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      Рейтинг: +1365

      Январь 59 > Вальдемар IV 28 февраля, 21:37

      Да было такое. Тогда Казалось невезуха. Однако все иначе.

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      Рейтинг: +266

      вальтер 79 28 февраля, 21:06

      дааа занятная будет следующия игра краснодар спартак думаю заруба будет конкретная а в итоге будет ничейка)))

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