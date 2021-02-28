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  • РПЛ. «Краснодар» в меньшинстве ушел от поражения от «Урала» и продлил серию без побед до четырех матчей

РПЛ. «Краснодар» в меньшинстве ушел от поражения от «Урала» и продлил серию без побед до четырех матчей

28 февраля 2021, 20:55
36

«Краснодар» сумел вдесятером отыграться в матче РПЛ против «Урала». Спасительный гол на 86-й минуте забил Реми Кабелла.

В первом тайме у хозяев был удален Игорь Смольников. У «Краснодара» серия из четырех матчей без побед.

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Сулейманов, 12; 1:1 – Аугустыняк, 52; 1:2 – Аугустыняк, 59; 2:2 – Кабелла, 86.

«Краснодар»: Агкацев, Смольников, Газинский, Чернов (Ойонго, 33 (Мартынович, 46)), Сорокин, Кайо, Ионов, Ольссон (Вилена, 63), Классон, Ари (Вандерсон, 63), Сулейманов (Кабелла, 72).

«Урал»: Годзюр, Рыков, Кулаков, Страндберг, Йовичич (Мишкич, 46), Бикфалви, Калинин, Эль Кабир (Максименко, 84), Аугустыняк, Ибрахимай (Гаджимурадов, 65), Погребняк (Панюков, 68).

Предупреждения: Смольников, 26 – Йовичич, 4; Рыков, 48.

Удаления: Смольников, 35 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Урал
Комментарии (36)
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Кузьмич на трибуне
1614535127
Нет ничего удивительного , в том что Краснодар проиграл первые три игры . Даже Урал оказался не по силам Краснодару. Похоже на агонию тренера.
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derrik2000
1614535299
По накалу, особенно концовочка - пять с плюсом. По качеству, конечно - )))))))))))))))), но СТАРАНИЕ и зрелищность тоже приветствуется. Посмотрел с удовольствием. Всем игрокам - благодарю за доставленное удовольствие! P.S. На месте Матвеева я бы Гаджимурадова за то, что он НА ПОСЛЕДНИХ СЕКУНДАХ матча ИЗ НАИВЫГОДНЕЙШЕЙ позиции запустил мяч в небеса, убил бы!!! Не доходя до раздевалки, прямо в подтрибунном выходе. )))))))))))
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RUBINTATAR
1614535443
Мусаев!!!Мусаев???
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Январь 59
1614535452
Это что сегодня было? Почему перед штрафной Олсон уходит от игрока принимающего мяч, и даёт пробить? Почему защитники сбрасывают мяч под удар по своим воротам. .Смольников похоже переиграл свои возможности. Газинский что был на поле , что не был. Ари пора на пенсию - абсолютно пустое место. Где вообще фирменный стиль? Может есть смысл вернуть Олега Кононова?
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Вальдемар IV
1614535584
через недельку тоже с командой без тренера сыграют, может там еще очко цепанут, ширме галицкого много не нужно
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zigbert
1614537351
Всего два предупреждения у Краснодара и оба оказались у Смольникова.
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GoLenaStop
1614537386
Матч - жесть! На газоне, похожем на болото, уральцы показали свой характер! Краснодар - заслуженная ничья! Спасибо за игру!
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Вомбат
1614537414
В кои-то веки порадовал Кабелла. У него впервые в этом сезоне просматривалось желание играть. Видно не только я в своем посте после Загреба назвал его никчемным, но и кто-то для него важный. Сегодня он вышел очень удачно, забил гол и вообще перевернул игру. Если бы Карасев был более принципиален, Краснодар выиграл бы. Кабелла толкнули не плечом в плечо, а рукой в бок, так что это был пенальти.
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DOCTOR PENALTY
1614542615
Господин Галицкий, вам слово!
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Dobroe Teplo za CSKA
1614555209
петушня краснодарская ха ха ха ха ха, мы не ЦСКА, сможем Динамо З одолеть ха ха ха ха даже сраный Урал не смогли, опущенные тёлки!
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