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РПЛ. Гол Захаряна помог «Динамо» победить «Ахмат»

28 февраля 2021, 18:26
18

«Динамо» выиграло в РПЛ в гостях впервые с 1 ноября. Москвичи добились победы в Грозном над «Ахматом» и поднялись на шестое место.

В дебютном матче в РПЛ в стартовом составе отличился Арсен Захарян.

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Фомин, 7 (с пенальти); 0:2 – Захарян, 37; 1:2 – Швец, 68.

«Ахмат»: Шелия, Семeнов, Ненахов, Анхель (Пуцко, 46), Богосавац, Тимофеев, Ильин (Харин, 46), Бериша (Алмаши, 80), Швец, Полярус (Исмаэл, 46), Мелкадзе (Кадыров, 85).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Нойштедтер, Варела Оливера, Фомин, Грулeв (Игбун, 63), Лесовой (Плиев, 75), Захарян (Комличенко, 63), Шиманьски, Моро (Каборе, 75).

Предупреждения: Швец, 16; Тимофеев, 23; Анхель, 40; Бериша, 41; Харин, 52; Мелкадзе, 79 – Шиманьски, 34; Шунин, 90+4.

Удаления: Тимофеев, 78 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Динамо Захарян Арсен
Комментарии (18)
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orlovcar
1614526213
С Победой!!!
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derrik2000
1614526563
Поинтереснее матча Спартак-Рубин матч был. Обе команды порадовали тем, что по полю ОСМЫСЛЕННО бегали, атаки осмысленные проводили. Видел комбинации и стандарты, которые наигрывались на тренировках... Молодцы одним словом. Сразу видно, что и Талалаев, Шварц, игроки их команд не хрен знает чем занимались зимой, а ГОТОВИЛИСЬ к возобновлению чемпионата. В общем, не пожалел, что посмотрел. P.S. Если Динамо проведёт летом КЛАССНУЮ ТОЧЕЧНУЮ селекцию, то как знать, как знать...
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alex1951
1614527175
Порадовали.......пацану 17 лет ,а какой наглый))) 7го принимать тамбовских волков ,волчары злые ,скинули их вниз.... Зато Динамо на подьеме...
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ySS
1614527838
Второй матч у Динамо складывается. Молодцы, смогли удержать победу Если честно, то нарушение Бериши не разглядел
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вальтер 79
1614528243
динамо просто жгет победа за победой даа шварц молодчик )))))
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derrik2000
1614531764
Ну, Закарян, ну, молодчина! Считай, после его первого удара - паса одиннадцатиметровый назначили, а потом и сам забил. Вот это - ДЕБЮТ так дебют!!!
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zigbert
1614536924
Динамо с победой! В первом тайме подопечные Шварца действовали уверенно. Второй тайм был за Ахматом но Динамо удалось устоять.
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Ziklop
1614540138
немец пришёлся ко двору в Динамо. прут наверх. ещё "Динамо купило судей, поэтому все команды выше них потеряли очки"- это шутка
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FanatSerj
1614552412
Все молодцы в Динамо кроме одного, но вот прям выбесил Комличенко, запорол всё что можно, так в концовке в самые ответственные моменты, то пас чужому отдаст, то лупанёт по воробьям, когда рядом есть партнер в лучшей позиции и надо контролировать как можно больше мяч, чтобы оборонятся меньше пришлось. Сейчас от Грулева на порядок больше пользы впереди и вообще в командной игре. Ну и Ахмат молодцом, во втором тайме дали просра....ся уже увидевших 3 очка в копилке Динамо.
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evgevg13
1614562457
Молодцы Динамики! Так держать!!!
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