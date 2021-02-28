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    РПЛ. Гол Захаряна помог «Динамо» победить «Ахмат»

    «Динамо» выиграло в РПЛ в гостях впервые с 1 ноября. Москвичи добились победы в Грозном над «Ахматом» и поднялись на шестое место.

    В дебютном матче в РПЛ в стартовом составе отличился Арсен Захарян.

    Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

    Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Фомин, 7 (с пенальти); 0:2 – Захарян, 37; 1:2 – Швец, 68.

    «Ахмат»: Шелия, Семeнов, Ненахов, Анхель (Пуцко, 46), Богосавац, Тимофеев, Ильин (Харин, 46), Бериша (Алмаши, 80), Швец, Полярус (Исмаэл, 46), Мелкадзе (Кадыров, 85).

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Нойштедтер, Варела Оливера, Фомин, Грулeв (Игбун, 63), Лесовой (Плиев, 75), Захарян (Комличенко, 63), Шиманьски, Моро (Каборе, 75).

    Предупреждения: Швец, 16; Тимофеев, 23; Анхель, 40; Бериша, 41; Харин, 52; Мелкадзе, 79 – Шиманьски, 34; Шунин, 90+4.

    Удаления: Тимофеев, 78 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.02.2021 18:26
    Комментарии21
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      Рейтинг: +1822

      evgevg13 1 марта, 04:34

      Молодцы Динамики! Так держать!!!

      1
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      Рейтинг: +6964

      FanatSerj 1 марта, 01:46

      Все молодцы в Динамо кроме одного, но вот прям выбесил Комличенко, запорол всё что можно, так в концовке в самые ответственные моменты, то пас чужому отдаст, то лупанёт по воробьям, когда рядом есть партнер в лучшей позиции и надо контролировать как можно больше мяч, чтобы оборонятся меньше пришлось.
      Сейчас от Грулева на порядок больше пользы впереди и вообще в командной игре.
      Ну и Ахмат молодцом, во втором тайме дали просра....ся уже увидевших 3 очка в копилке Динамо.

      2
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      Рейтинг: +991

      Ziklop 28 февраля, 22:22

      немец пришёлся ко двору в Динамо. прут наверх.
      ещё "Динамо купило судей, поэтому все команды выше них потеряли очки"- это шутка

      2
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      Рейтинг: +1674

      FRZZ > Ziklop 28 февраля, 22:54

      На счёт судей я тоже начал сомневаться, потому, что когда Бериша выходил один на один не было нарушения.

      2
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      Рейтинг: +83333

      zigbert 28 февраля, 21:28

      Динамо с победой! В первом тайме подопечные Шварца действовали уверенно. Второй тайм был за Ахматом но Динамо удалось устоять.

      4
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      Рейтинг: +8973

      alex1951 > zigbert 28 февраля, 22:25

      Не отчаиваися. Зенит тоже споткнулся...
      Конечно для общей победы ,такие косяки недопустимы,но это ведь игра...
      К примеру я совершенно не в эйфории от Динамо....да ,молодцы ,но с Тамбовом выйдут задравши нос и получится как всегда.......Стабильности нема....

      1
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      Рейтинг: +83333

      zigbert > alex1951 1 марта, 14:11

      Были бы победы. Стабильность придет со временем.

      2
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      Рейтинг: +8973

      alex1951 > zigbert 23 часа назад

      Саш,не понял.......были бы победы ? ладно придут победы.....
      Тогда что ,в твоем понимании стабильность,которая придет?

      1
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      Рейтинг: +83333

      zigbert > alex1951 23 часа назад

      Привет Леш! Может не так выразился. Чем больше будет побед , тогда и стабильность будет считаться состоявшейся.

      2
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      Рейтинг: +8973

      alex1951 > zigbert 20 часов назад

      Вот и пойми : кто же и что же раньше было - яйцо или курица )))))
      Так что посмотрим ,как наши любимчики сыграют ....недолго ждать осталось..

      1
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      Рейтинг: +83333

      zigbert > alex1951 8 часов назад

      Не знаю получится ли посмотреть. Триколор нас подвел нынче. Буду смотреть по интернету.

      1
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      Рейтинг: +4234

      Виталий Орехов 28 февраля, 20:03

      Мда-а-а... Динамиков уже не остановить!

      0
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      Рейтинг: +14255

      derrik2000 28 февраля, 20:02

      Ну, Закарян, ну, молодчина!
      Считай, после его первого удара - паса одиннадцатиметровый назначили, а потом и сам забил.
      Вот это - ДЕБЮТ так дебют!!!

      1
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      Рейтинг: +2766

      neim 28 февраля, 19:44

      Победа Динамо радует, счёт не очень, а игра так просто огорчает. Не случись удаления во втором тайме, неизвестно как бы вообще всё закончилось. В первом тайме ещё как-то спокойно играли и вели игру. А во втором, когда Ахмат прибавил, начали сбиваться на игру в обороне. Было конечно много борьбы, падений, стыков и единоборств, местами играли очень жёстко и грубо обе команды.
      Одним словом не понравилась игра. А вышедшие на замену дрова в виде Комличенко и Игбуна дополнили удручающую картину матча.

      2
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      Рейтинг: +14255

      derrik2000 > neim 28 февраля, 20:03

      Комличенко совсем потерялся на поле и, мало того, ошибок совершил уйму!

      3
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      Рейтинг: +5172

      playsh > neim 28 февраля, 20:14

      Да уж,три очка авансом...
      Везение штука неверная,играть надо построже.

      1
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      Рейтинг: +266

      вальтер 79 28 февраля, 19:04

      динамо просто жгет победа за победой даа шварц молодчик )))))

      0
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      Рейтинг: +1546

      ySS 28 февраля, 18:57

      Второй матч у Динамо складывается.
      Молодцы, смогли удержать победу
      Если честно, то нарушение Бериши не разглядел

      3
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      Рейтинг: +8973

      alex1951 28 февраля, 18:46

      Порадовали.......пацану 17 лет ,а какой наглый)))
      7го принимать тамбовских волков ,волчары злые ,скинули их вниз....
      Зато Динамо на подьеме...

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