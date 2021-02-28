РПЛ. Гол Захаряна помог «Динамо» победить «Ахмат»

«Динамо» выиграло в РПЛ в гостях впервые с 1 ноября. Москвичи добились победы в Грозном над «Ахматом» и поднялись на шестое место.

В дебютном матче в РПЛ в стартовом составе отличился Арсен Захарян.

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Фомин, 7 (с пенальти); 0:2 – Захарян, 37; 1:2 – Швец, 68.

«Ахмат»: Шелия, Семeнов, Ненахов, Анхель (Пуцко, 46), Богосавац, Тимофеев, Ильин (Харин, 46), Бериша (Алмаши, 80), Швец, Полярус (Исмаэл, 46), Мелкадзе (Кадыров, 85).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Нойштедтер, Варела Оливера, Фомин, Грулeв (Игбун, 63), Лесовой (Плиев, 75), Захарян (Комличенко, 63), Шиманьски, Моро (Каборе, 75).

Предупреждения: Швец, 16; Тимофеев, 23; Анхель, 40; Бериша, 41; Харин, 52; Мелкадзе, 79 – Шиманьски, 34; Шунин, 90+4.

Удаления: Тимофеев, 78 (вторая ж.к.) – нет.

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