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  • Семак: «После матча говорил с Матюниным про момент Ловрена. На наш взгляд, был фол»

Семак: «После матча говорил с Матюниным про момент Ловрена. На наш взгляд, был фол»

28 февраля 2021, 09:25
13

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал работу судейской бригады Алексея Матюнина в матче 20-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

— После матча вы подходили к судье Матюнину, о чем-то с ним говорили. Раскроете секрет?

— Про момент Ловрена. Сложно понять, насколько есть диалог между VAR и судьей. Есть моменты, которыми я изначально интересуюсь для себя.

Судя по повтору, который мы видели со скамейки, Норманн потянул Ловрена за футболку, и потом был фол, на наш взгляд. Но этот момент разберут.

Сложно понять взаимодействие между арбитрами — и в прошлом моменте с пенальти на Ловрене, и в этом. Мне иногда сложно понять, как судьи взаимодействуют между собой, поэтому интересуюсь у арбитров. Иногда они отвечают, иногда — нет.

  • В матче с «Ростовом» «Зенит» вел в счете.
  • «Зенит» лидирует в таблице с 5-очковым отрывом.

Семак: «Зенит» забивает больше всех. Значит, играем правильно»

Источник: официальный сай «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Ловрен Деян
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Давид59
1614498871
По мнению Матюнина тянуть за футболку сзади, укладывая на газон разрешено. Наверное есть где-то специальный пункт в футбольных правилах.
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Вомбат
1614499390
Да, тут был фол, а в моменте с голом Кузяева не было свистка, вообще судейство было нормальным, в смысле плохим, но честным. А хорошему судейству в России откуда взяться? Разве унас есть такие судейские традиции?
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plehanov6
1614502176
Уже помолчали бы! У самих жопа замарана, дальше некуда! И еще хватает совести что-то предъявлять?! Богданыча всегда уважал, потому вдвойне огорчен!
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ySS
1614504275
Надо было ещё раньше поинтересоваться, Серега. Когда Жирков за майку держал Соболева)
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portero
1614505702
Лучше бы тренировал, а не судьями общался...
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Spirit_78
1614509391
Футбольная общественность никогда не будет рассматривать спорные моменты, решения в которых были приняты против Зенита. Такие вот лицемеры повсюду.
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Hektor 84
1614511244
Сказал ему не видать тебе конверт из хаспрома
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вальтер 79
1614511794
сережа надо не разговоры с судьями говорить а игру команде ставить
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paracetamol
1614519085
Ты бы, Серега, интересовался лучше почему у тебя латиносы играют по-латински, русские - по-русски, а хорват с хохлом за этим наблюдают и посмеиваются. Где команда, Серега!?
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GoLenaStop
1614523416
С судейством - беда... как в футболе, так и в нашей жизни.
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