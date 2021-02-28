Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    Семак: «После матча говорил с Матюниным про момент Ловрена. На наш взгляд, был фол»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал работу судейской бригады Алексея Матюнина в матче 20-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

    — После матча вы подходили к судье Матюнину, о чем-то с ним говорили. Раскроете секрет?

    — Про момент Ловрена. Сложно понять, насколько есть диалог между VAR и судьей. Есть моменты, которыми я изначально интересуюсь для себя.

    Судя по повтору, который мы видели со скамейки, Норманн потянул Ловрена за футболку, и потом был фол, на наш взгляд. Но этот момент разберут.

    Сложно понять взаимодействие между арбитрами — и в прошлом моменте с пенальти на Ловрене, и в этом. Мне иногда сложно понять, как судьи взаимодействуют между собой, поэтому интересуюсь у арбитров. Иногда они отвечают, иногда — нет.

    • В матче с «Ростовом» «Зенит» вел в счете.
    • «Зенит» лидирует в таблице с 5-очковым отрывом.

    Семак: «Зенит» забивает больше всех. Значит, играем правильно»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сай «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.02.2021 09:25
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4412

      Гавроша 28 февраля, 21:14

      Конечно был пенальти!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4234

      Виталий Орехов 28 февраля, 20:09

      Да хорош уже! Счет по игре! Хотите победы - забивайте голы! Это всех команд касается.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6654

      GoLenaStop 28 февраля, 17:43

      С судейством - беда... как в футболе, так и в нашей жизни.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +594

      Zenit_Zenit 28 февраля, 17:26

      Пеналь левый..Судейка отсвистел с ошибками.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9963

      paracetamol 28 февраля, 16:31

      Ты бы, Серега, интересовался лучше почему у тебя латиносы играют по-латински, русские - по-русски, а хорват с хохлом за этим наблюдают и посмеиваются. Где команда, Серега!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4560

      BarStep 28 февраля, 14:59

      А всё просто, - нужно посмотреть на какую заправку поехал заправляться после матча))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      вальтер 79 28 февраля, 14:29

      сережа надо не разговоры с судьями говорить а игру команде ставить

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8425

      Hektor 84 28 февраля, 14:20

      Сказал ему не видать тебе конверт из хаспрома

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1045

      Spirit_78 28 февраля, 13:49

      Футбольная общественность никогда не будет рассматривать спорные моменты, решения в которых были приняты против Зенита. Такие вот лицемеры повсюду.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6757

      KPCCSPB 28 февраля, 13:17

      Да вообще непонятно, команда с таким бюджетом, во главе физрук, смогли что-то после удаления только сделать, и то, за 90 минут толком ничего, кроме пары моментов. И опять оправдания, и нытьё про какой то один момент, а что до этого вы делали, Серёжа?

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83295
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru