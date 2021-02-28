Семак: «После матча говорил с Матюниным про момент Ловрена. На наш взгляд, был фол»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал работу судейской бригады Алексея Матюнина в матче 20-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

— После матча вы подходили к судье Матюнину, о чем-то с ним говорили. Раскроете секрет?

— Про момент Ловрена. Сложно понять, насколько есть диалог между VAR и судьей. Есть моменты, которыми я изначально интересуюсь для себя.

Судя по повтору, который мы видели со скамейки, Норманн потянул Ловрена за футболку, и потом был фол, на наш взгляд. Но этот момент разберут.

Сложно понять взаимодействие между арбитрами — и в прошлом моменте с пенальти на Ловрене, и в этом. Мне иногда сложно понять, как судьи взаимодействуют между собой, поэтому интересуюсь у арбитров. Иногда они отвечают, иногда — нет.

В матче с «Ростовом» «Зенит» вел в счете.

«Зенит» лидирует в таблице с 5-очковым отрывом.

Семак: «Зенит» забивает больше всех. Значит, играем правильно»