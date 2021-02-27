Семак: «Зенит» забивает больше всех. Значит, играем правильно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поговорил о стилистике игры «Зенита». В последнем матче действующий чемпион сыграл вничью с «Ростовом» (2:2).

«Команда меняется стилистически? Вопрос, который слышу очень часто. Нужно понимать сильные качества футболистов, от этого строится игра. Также от игры соперника, насколько высоко или низко он играет, есть ли возможности входить в штрафную низом. Когда они есть – получается, когда нет – должны использовать сильные качества наших высоких футболистов вверху. В принципе, наша команда забивает больше всех. Значит, играем правильно», – полагает тренер.