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  • Семак: «Зенит» забивает больше всех. Значит, играем правильно»

Семак: «Зенит» забивает больше всех. Значит, играем правильно»

27 февраля 2021, 23:20
9

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поговорил о стилистике игры «Зенита». В последнем матче действующий чемпион сыграл вничью с «Ростовом» (2:2).

«Команда меняется стилистически? Вопрос, который слышу очень часто. Нужно понимать сильные качества футболистов, от этого строится игра. Также от игры соперника, насколько высоко или низко он играет, есть ли возможности входить в штрафную низом. Когда они есть – получается, когда нет – должны использовать сильные качества наших высоких футболистов вверху. В принципе, наша команда забивает больше всех. Значит, играем правильно», – полагает тренер.

  • В матче с «Ростовом» «Зенит» вел в счете.
  • «Зенит» лидирует в таблице с 5-очковым отрывом.
  • При Семаке «Зенит» 2 раза подряд занял в группе Лиги чемпионов последнее место.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Семак Сергей
Комментарии (9)
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житель СПб
1614457491
Что забивает много - конечно, хорошо! Но не только этим качество игры определяется. И не только индивидуальным мастерством. Команда в футбол играет. КОМАНДА...
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Боцман59rus
1614459256
По два пропустили от Тулы, которую сегодня Сочи не заметили на поле и от Ростова. Согласен голы глупые, но это лишь указывает на неразбериху и нервозность в обороне, но Семак про свое рассказывает, он вообще в адеквате?
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Валерий2705
1614459844
Ты ска в ЛЧ Брюгге два матча проиграл, а команда им забила 1 гол. Киев два матча у Брюгге выиграл, при том, что там пол состава хохлов. За несколько сезонов, не то что наиграть что либо не умудрился, а ещё и деградировал как и игра клуба. Бедолага Дзюба уже п.е.р.д.и.т и кашляет, а ты всё надеешься, что он тебя как и прежде будет тащить. Мог вовремя уйти, но надо доить Зенит на благотворительность до последнего. Спасибо "тренер". Сделаем вид, что ничего не произошло, а команда движется в правильном направлении, как ты любишь. Вперёд к чемпионству! Но речь на следующую ЛЧ подготовь заранее, что бы потом сопли не жевать. Стилист уев.
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Павелий
1614466599
Особенно красивым получился гол Ловрена 16.12.2020! Прямо мастер! Пусть продолжает!
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vodomut
1614497849
забивайте на здоровье,главное не выигрывайте-все будет хорошо без вас...
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