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    Семак: «Зенит» забивает больше всех. Значит, играем правильно»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поговорил о стилистике игры «Зенита». В последнем матче действующий чемпион сыграл вничью с «Ростовом» (2:2).

    «Команда меняется стилистически? Вопрос, который слышу очень часто. Нужно понимать сильные качества футболистов, от этого строится игра. Также от игры соперника, насколько высоко или низко он играет, есть ли возможности входить в штрафную низом. Когда они есть – получается, когда нет – должны использовать сильные качества наших высоких футболистов вверху. В принципе, наша команда забивает больше всех. Значит, играем правильно», – полагает тренер.

    • В матче с «Ростовом» «Зенит» вел в счете.
    • «Зенит» лидирует в таблице с 5-очковым отрывом.
    • При Семаке «Зенит» 2 раза подряд занял в группе Лиги чемпионов последнее место.

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    27.02.2021 23:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +677

      vodomut 28 февраля 2021, 10:37

      забивайте на здоровье,главное не выигрывайте-все будет хорошо без вас...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5888

      Павелий 28 февраля 2021, 01:56

      Особенно красивым получился гол Ловрена 16.12.2020! Прямо мастер! Пусть продолжает!

      2
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 28 февраля 2021, 00:04

      Ты ска в ЛЧ Брюгге два матча проиграл, а команда им забила 1 гол. Киев два матча у Брюгге выиграл, при том, что там пол состава хохлов. За несколько сезонов, не то что наиграть что либо не умудрился, а ещё и деградировал как и игра клуба. Бедолага Дзюба уже п.е.р.д.и.т и кашляет, а ты всё надеешься, что он тебя как и прежде будет тащить. Мог вовремя уйти, но надо доить Зенит на благотворительность до последнего. Спасибо "тренер". Сделаем вид, что ничего не произошло, а команда движется в правильном направлении, как ты любишь. Вперёд к чемпионству! Но речь на следующую ЛЧ подготовь заранее, что бы потом сопли не жевать. Стилист уев.

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 27 февраля 2021, 23:54

      По два пропустили от Тулы, которую сегодня Сочи не заметили на поле и от Ростова. Согласен голы глупые, но это лишь указывает на неразбериху и нервозность в обороне, но Семак про свое рассказывает, он вообще в адеквате?

      0
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > Боцман59rus 28 февраля 2021, 09:36

      А ты на таблицу посмотри.)) Больше всех забито, меньше всех пропущено и первая строчка в таблице. В адеквате?

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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 27 февраля 2021, 23:24

      Что забивает много - конечно, хорошо! Но не только этим качество игры определяется. И не только индивидуальным мастерством. Команда в футбол играет. КОМАНДА...

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