Hurriyet: лучший бомбардир турецкой Суперлиги не захотел переходить в «Краснодар»

Нападающий «Хатаяспора» Аарон Бупендза отказался переходить в «Краснодар», несмотря на предварительную договоренность между клубами.
По информации Hurriyet, футболиста не устроили финансовые условия, предложенные «Краснодаром». Бупендза решил остаться в команде.
«Краснодар» был готов заплатить за футболиста 8 миллионов евро. «Хатаяспор» также получил бы 20% прибыли от перепродажи форварда.
- Бупендза – лучший бомбардир текущего розыгрыша чемпионата Турции. В 23 матчах он забил 18 голов.
- Рыночная стоимость игрока – 450 тысяч евро.
Источник: Hurriyet
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