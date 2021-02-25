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  • Hurriyet: лучший бомбардир турецкой Суперлиги не захотел переходить в «Краснодар»

Hurriyet: лучший бомбардир турецкой Суперлиги не захотел переходить в «Краснодар»

25 февраля 2021, 18:39
6

Нападающий «Хатаяспора» Аарон Бупендза отказался переходить в «Краснодар», несмотря на предварительную договоренность между клубами.

По информации Hurriyet, футболиста не устроили финансовые условия, предложенные «Краснодаром». Бупендза решил остаться в команде.

«Краснодар» был готов заплатить за футболиста 8 миллионов евро. «Хатаяспор» также получил бы 20% прибыли от перепродажи форварда.

  • Бупендза – лучший бомбардир текущего розыгрыша чемпионата Турции. В 23 матчах он забил 18 голов.
  • Рыночная стоимость игрока – 450 тысяч евро.

Источник: Hurriyet

Турецкая ежедневная газета. Основана в 1948 году в Стамбуле. Аудитория в твиттере – более четырех миллионов подписчиков.

Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Хатайспор Краснодар
Комментарии (6)
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Боцман59rus
1614268995
Видимо побоялся высокой конкуренции в клубе на своей позиции, среди выпускников местной академии
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DOCTOR PENALTY
1614269902
Бупендзюба отказал Краснодару.(
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Томик
1614271073
Это очень интересно, конечно. Но кто у них в рамке то играть будет?
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DeStar
1614273040
нууу мне кажется он ждет перехода в более интересное место, либо лигу - можно там в середняк италии попробовать попасть или испании Или к лидерам лиге по проще А тут Россия - что часто многих пугает так еще и краснодар( при этом мне нравится краснодар), но это вряд ли клуб который борется за чемпионство. Так что вот и суть - зачем менять шило на мыло, лч вроде и не светит.. ну короче я его "удаленно" понимаю. Могли только зпшкой приманить
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zigbert
1614343330
Игрок с хорошими запросами. Еще не известно заиграл бы он в Краснодаре?
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