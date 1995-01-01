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    Hurriyet: лучший бомбардир турецкой Суперлиги не захотел переходить в «Краснодар»

    Нападающий «Хатаяспора» Аарон Бупендза отказался переходить в «Краснодар», несмотря на предварительную договоренность между клубами.

    По информации Hurriyet, футболиста не устроили финансовые условия, предложенные «Краснодаром». Бупендза решил остаться в команде.

    «Краснодар» был готов заплатить за футболиста 8 миллионов евро. «Хатаяспор» также получил бы 20% прибыли от перепродажи форварда.

    • Бупендза – лучший бомбардир текущего розыгрыша чемпионата Турции. В 23 матчах он забил 18 голов.
    • Рыночная стоимость игрока – 450 тысяч евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Hurriyet

    Турецкая ежедневная газета. Основана в 1948 году в Стамбуле. Аудитория в твиттере – более четырех миллионов подписчиков.

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    Сегодня, 18:39
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10427

      DeStar 50 минут назад

      нууу мне кажется он ждет перехода в более интересное место, либо лигу - можно там в середняк италии попробовать попасть или испании
      Или к лидерам лиге по проще
      А тут Россия - что часто многих пугает
      так еще и краснодар( при этом мне нравится краснодар), но это вряд ли клуб который борется за чемпионство. Так что вот и суть - зачем менять шило на мыло, лч вроде и не светит.. ну короче я его "удаленно" понимаю. Могли только зпшкой приманить

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      Рейтинг: +4968

      Томик 1 час назад

      Это очень интересно, конечно. Но кто у них в рамке то играть будет?

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      Рейтинг: +20190

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Бупендзюба отказал Краснодару.(

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      Рейтинг: +20734

      Боцман59rus 1 час назад

      Видимо побоялся высокой конкуренции в клубе на своей позиции, среди выпускников местной академии

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      Рейтинг: +246

      NotFound > Боцман59rus 1 час назад

      С одной стороны смешно, с другой не очень))

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