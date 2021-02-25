Hurriyet: лучший бомбардир турецкой Суперлиги не захотел переходить в «Краснодар»

Нападающий «Хатаяспора» Аарон Бупендза отказался переходить в «Краснодар», несмотря на предварительную договоренность между клубами.

По информации Hurriyet, футболиста не устроили финансовые условия, предложенные «Краснодаром». Бупендза решил остаться в команде.

«Краснодар» был готов заплатить за футболиста 8 миллионов евро. «Хатаяспор» также получил бы 20% прибыли от перепродажи форварда.