Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карасев – о рок-концерте: «Практически с листа вышел. Сказали, что для первого раза супер»

Карасев – о рок-концерте: «Практически с листа вышел. Сказали, что для первого раза супер»

25 февраля 2021, 17:48
2

Судья РПЛ Сергей Карасев рассказал о выступлении на рок-концерте с группой Catharsis.

– Мы почти и не репетировали. Позавчера была репетиция у ребят, потому что они собираются за сутки до концерта на два-три часа – и все. Заехал к ним. У них свой материал – нужно было наиграть новый. За 10-15 минут дал два прогончика. И практически с листа вышел вчера.

Позавчера еще решался вопрос. Записывал дома видео и отправлял им: «Ну как?» – «Да нормально. Играешь». Приехал на репетицию: «Не хочу, чтобы люди смеялись. Скажут: «Что за шоу устроил? Лучше б не лез, а занимался своим делом». Ну, зачем мне это?

Приехал, сыграл пару раз. Сказали: «Но надо двигаться. Драйв». А я зажат, волнуюсь. В этом проблема. Говорят: «Да расслабься. Ты же выходишь на стадион, а там 50 тысяч. Ты же судишь и не зажат» – «Там я в своей тарелке и занимаюсь этим всю жизнь. В этом деле могу назвать себя профессионалом» – «Да подумаешь. Сцена – это поле, зрители – это зрители».

Меня это не успокоило. Но они одобрили: надо точно выступать. И только в день концерта анонсировал, что выступаю. До последнего думал: «Блин. А надо ли?»

– Как группа оценила ваш уровень?

– А как они оценят? Не скажут же: «Серег, жесть вообще. Натворил. Больше приглашать не будем». Наоборот: «Офигеть. Круто!» Если бы на концерте налажал, то это было бы плюс-минус слышно. Говорили не зажиматься и двигаться: «Мы же не Beatles, которые стоят и в костюмах играют». Хотя Beatles – великая группа, у них свой стиль.

Сказали, что для первого раза просто супер. Спрашивал звукоинженера, потому что он на пульте и контролирует: кого-то по звуку убирает, кого-то ставит выше или ниже. Перед концертом он мне сказал: «Если будешь лажать, вниз тебя уберу. Вообще выключу». Это шутка, конечно, но после концерта встретились: «Слушай, ты меня приятно удивил. Я тебя даже вверх сначала воткнул».

Пытался истину вытащить, а он: «Отстань. Все нормально». Свое выступление оценил бы на трояк с минусом. Где-то серединку провалил, потом выровнялся. Это удовлетворительно.

«Группа говорила: «Выйдешь и в кач попадешь». Судья Карасев выступил на рок-концерте и рассказал «Голу» про волнение, драйв и подготовку

Источник: «Гол»
Россия. Премьер-лига Карасев Сергей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1614271544
Ну вот, Карасёв нашёл запасной аэродром, теперь можно судить как скажут.
Ответить
Sky Spartak
1614275408
Да и красавчик...!!! И в целом по судейству судит норма... не свистит при каждом прикосновении....как у нас привыкли...чуть толкнул и забыл,что несколько лет тренируешься в спортзале...и мышцы есть....сразу такой мягкий гон..нчик... Бесят многие судьи....
Ответить
Главные новости
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
11:41
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
1
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
10:29
2
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
09:58
7
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
3
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
08:45
1
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
12
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Рубин» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:18
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:17
Где смотреть матч «Родина» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:14
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
3
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
6
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
12
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
1
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
2
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
5
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
7
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
6
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
3
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
1
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
9
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
4
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
41
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+