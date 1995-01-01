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    Карасев – о рок-концерте: «Практически с листа вышел. Сказали, что для первого раза супер»

    Судья РПЛ Сергей Карасев рассказал о выступлении на рок-концерте с группой Catharsis.

    – Мы почти и не репетировали. Позавчера была репетиция у ребят, потому что они собираются за сутки до концерта на два-три часа – и все. Заехал к ним. У них свой материал – нужно было наиграть новый. За 10-15 минут дал два прогончика. И практически с листа вышел вчера.

    Позавчера еще решался вопрос. Записывал дома видео и отправлял им: «Ну как?» – «Да нормально. Играешь». Приехал на репетицию: «Не хочу, чтобы люди смеялись. Скажут: «Что за шоу устроил? Лучше б не лез, а занимался своим делом». Ну, зачем мне это?

    Приехал, сыграл пару раз. Сказали: «Но надо двигаться. Драйв». А я зажат, волнуюсь. В этом проблема. Говорят: «Да расслабься. Ты же выходишь на стадион, а там 50 тысяч. Ты же судишь и не зажат» – «Там я в своей тарелке и занимаюсь этим всю жизнь. В этом деле могу назвать себя профессионалом» – «Да подумаешь. Сцена – это поле, зрители – это зрители».

    Меня это не успокоило. Но они одобрили: надо точно выступать. И только в день концерта анонсировал, что выступаю. До последнего думал: «Блин. А надо ли?»

    – Как группа оценила ваш уровень?

    – А как они оценят? Не скажут же: «Серег, жесть вообще. Натворил. Больше приглашать не будем». Наоборот: «Офигеть. Круто!» Если бы на концерте налажал, то это было бы плюс-минус слышно. Говорили не зажиматься и двигаться: «Мы же не Beatles, которые стоят и в костюмах играют». Хотя Beatles – великая группа, у них свой стиль.

    Сказали, что для первого раза просто супер. Спрашивал звукоинженера, потому что он на пульте и контролирует: кого-то по звуку убирает, кого-то ставит выше или ниже. Перед концертом он мне сказал: «Если будешь лажать, вниз тебя уберу. Вообще выключу». Это шутка, конечно, но после концерта встретились: «Слушай, ты меня приятно удивил. Я тебя даже вверх сначала воткнул».

    Пытался истину вытащить, а он: «Отстань. Все нормально». Свое выступление оценил бы на трояк с минусом. Где-то серединку провалил, потом выровнялся. Это удовлетворительно.

    «Группа говорила: «Выйдешь и в кач попадешь». Судья Карасев выступил на рок-концерте и рассказал «Голу» про волнение, драйв и подготовку

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Гол»

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