Промес – Дзюбе: «Я вернулся, чтобы сделать твою жизнь сложнее»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал об отношениях с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

— Одним из первых вас назвал Антохой Дзюба. Что бы вы сказали ему сейчас при встрече? Как-то раз вы обещали выкинуть его из самолета.

— Он для меня хороший парень. Был таким, точнее. В мой первый приход в «Спартак» он много помогал мне, постоянно шутил вместе со мной. Я отдал ему несколько передач. Но потом он ушел в «Зенит», наша дружба закончилась.

Что хочу ему передать: я вернулся, чтобы сделать твою жизнь сложнее.

Дзюба и Промес играли вместе в сезоне-2014/15.

«Спартак» купил голландца у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.

Промес подписал контракт со «Спартаком» на 3,5 года. Зарплата – 3,5 миллиона евро.

Промес: «Принять российское гражданство? Почему нет? В сердце я уже русский»