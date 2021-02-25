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  • Промес – Дзюбе: «Я вернулся, чтобы сделать твою жизнь сложнее»

Промес – Дзюбе: «Я вернулся, чтобы сделать твою жизнь сложнее»

25 февраля 2021, 17:33
17

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал об отношениях с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

— Одним из первых вас назвал Антохой Дзюба. Что бы вы сказали ему сейчас при встрече? Как-то раз вы обещали выкинуть его из самолета.

— Он для меня хороший парень. Был таким, точнее. В мой первый приход в «Спартак» он много помогал мне, постоянно шутил вместе со мной. Я отдал ему несколько передач. Но потом он ушел в «Зенит», наша дружба закончилась.

Что хочу ему передать: я вернулся, чтобы сделать твою жизнь сложнее.

  • Дзюба и Промес играли вместе в сезоне-2014/15.
  • «Спартак» купил голландца у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
  • Промес подписал контракт со «Спартаком» на 3,5 года. Зарплата – 3,5 миллиона евро.

Промес: «Принять российское гражданство? Почему нет? В сердце я уже русский»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем Промес Квинси
Комментарии (17)
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seth343
1614263742
Красавчик)))
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99-й
1614265381
Будет мешать Дзюбе рукоблудить?
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Aleksey!
1614265906
Из первых на странице 33-х новостей 8 про Промеса!! Это 24%. Может хватит?!?!
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неразгибаемый спартак
1614268817
Черные жизни имеют значение ? На жалость давит.
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Боцман59rus
1614269136
У Дзюбы одна извилина, так что осложняет жизнь но сам себе без помощников
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DOCTOR PENALTY
1614270175
Чё-то больно много понтов. Не к добру.(
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mamba9090909
1614271401
Промес заговариваться стал, забыл что Дзюба уже не в Спартаке. С головой видимо что то. Обкурился наверное.))
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хряки
1614275742
тарасофский зусул что-то хрюкнул - сразу все пeдики спартака слетелись на ветку)))
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Plyash
1614283311
Я даже не сомневаюсь,что Антоха онанюгу опустит ещё ниже в качестве игры. Никакие пенальти не спасут.
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alp
1614287822
вот всегда так - перед каждым сезоном или в межсезонке спам весь такой на пафосе, победа или смерть, мы сделаем вам жизнь сложнее... а в конце сезона скромно молчат а чаще судей мешают с говном на 6-8 месте
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