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    Промес – Дзюбе: «Я вернулся, чтобы сделать твою жизнь сложнее»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал об отношениях с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

    — Одним из первых вас назвал Антохой Дзюба. Что бы вы сказали ему сейчас при встрече? Как-то раз вы обещали выкинуть его из самолета.

    — Он для меня хороший парень. Был таким, точнее. В мой первый приход в «Спартак» он много помогал мне, постоянно шутил вместе со мной. Я отдал ему несколько передач. Но потом он ушел в «Зенит», наша дружба закончилась.

    Что хочу ему передать: я вернулся, чтобы сделать твою жизнь сложнее.

    • Дзюба и Промес играли вместе в сезоне-2014/15.
    • «Спартак» купил голландца у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
    • Промес подписал контракт со «Спартаком» на 3,5 года. Зарплата – 3,5 миллиона евро.

    Промес: «Принять российское гражданство? Почему нет? В сердце я уже русский»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:33
    Комментарии3
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      Рейтинг: +345

      99-й 5 минут назад

      Будет мешать Дзюбе рукоблудить?

      0
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      Рейтинг: -717

      СуперПАВ9 23 минуты назад

      Эх жалко Промес не в Лоеомотив перешел

      0
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      Рейтинг: +2064

      seth343 32 минуты назад

      Красавчик)))

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