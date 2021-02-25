Промес: «Принять российское гражданство? Почему нет? В сердце я уже русский»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился эмоциями от возвращения в Россию.

«Для меня морозы – это не проблема. Помню, что это такое. Четыре года здесь играл. Пока можно будет выходить и играть, буду это делать. Погода не является преградой.

Я знаю, что в Москве много хороших мест, где жить. Семья и дети приедут, как только найду жильe. Надеюсь, это случится через две недели.

Не так сильно я тогда выучил русский. Любимое слово — «братуха». Уже стало моей кличкой. Сейчас хочу найти преподавателя, чтобы изучить русский. Принять российское гражданство? Если бы был выбор, почему нет? В сердце я уже русский», – цитирует футболиста «Чемпионат».

«Спартак» купил игрока у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.

Промес подписал контракт со «Спартаком» на 3,5 года. Зарплата – 3,5 миллиона евро.

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Промес: «Уйду из «Спартака» только тогда, когда мы снова станем чемпионами»