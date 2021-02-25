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  • Промес: «Принять российское гражданство? Почему нет? В сердце я уже русский»

Промес: «Принять российское гражданство? Почему нет? В сердце я уже русский»

25 февраля 2021, 17:07
10

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился эмоциями от возвращения в Россию.

«Для меня морозы – это не проблема. Помню, что это такое. Четыре года здесь играл. Пока можно будет выходить и играть, буду это делать. Погода не является преградой.

Я знаю, что в Москве много хороших мест, где жить. Семья и дети приедут, как только найду жильe. Надеюсь, это случится через две недели.

Не так сильно я тогда выучил русский. Любимое слово — «братуха». Уже стало моей кличкой. Сейчас хочу найти преподавателя, чтобы изучить русский. Принять российское гражданство? Если бы был выбор, почему нет? В сердце я уже русский», – цитирует футболиста «Чемпионат».

  • «Спартак» купил игрока у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
  • Промес подписал контракт со «Спартаком» на 3,5 года. Зарплата – 3,5 миллиона евро.
  • Хавбек взял себе 24-й игровой номер.

Промес: «Уйду из «Спартака» только тогда, когда мы снова станем чемпионами»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (10)
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Арч
1614264884
в серци я же гусский са мной бох
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oyabun
1614267911
У него и так двойное гражданство, так что скорее всего сказано на потребу публики.
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неразгибаемый спартак
1614269019
Короновируса зассал.....В голландии небось совсем плохо.....
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DOCTOR PENALTY
1614271813
В сердце "братуха" уже русский, с ножом бегал, осталось только паспорт получить, да стулом кого-нибудь перее**ть!
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AZ
1614273424
Зачем менять гражданство? За Россию уже точно никогда не сыграет уже
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Из Твери Леха
1614273617
Вспоминается фраза из фильма "Жмурки".
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raritet
1614274077
С такой легкостью такое произносят эти слабые актеришки, что так и хочется чтобы восстал Станиславский со своим " Не верю". За такие то деньги мог что-то более реалистичное продекламировать. Ну например. Евросоюз опять против вашей страны вводит новые санкции. А я не боюсь их. Санкций. Сколько мне Федун обещал -столько и получу.
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paracetamol
1614293779
Что-то многовато ч-ж русских развелось!
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