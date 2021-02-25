Промес: «Уйду из «Спартака» только тогда, когда мы снова станем чемпионами»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал возвращение в московский клуб.

«Мне было очень сложно сказать «прощай» «Спартаку». Когда я пришeл в этот клуб, я сказал, что уйду только тогда, когда станем чемпионами. Мы сделали это. Сейчас мечты снова сбываются. Я снова вернулся в этот клуб.

Могу сказать то же самое: уйду только тогда, когда мы снова станем чемпионами.

Думаю, судьба сыграла, законы вселенной. Первый мой год в Голландии — много забивал, второй год — немного не задался. Мне позвонили агенты, сказав, что «Спартак» мною заинтересован. Подумал, что это судьба. Хочу поблагодарить клуб, что этот трансфер состоялся», – цитирует Промеса «Чемпионат».