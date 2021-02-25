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  • Промес: «Уйду из «Спартака» только тогда, когда мы снова станем чемпионами»

Промес: «Уйду из «Спартака» только тогда, когда мы снова станем чемпионами»

25 февраля 2021, 16:52
15

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал возвращение в московский клуб.

«Мне было очень сложно сказать «прощай» «Спартаку». Когда я пришeл в этот клуб, я сказал, что уйду только тогда, когда станем чемпионами. Мы сделали это. Сейчас мечты снова сбываются. Я снова вернулся в этот клуб.

Могу сказать то же самое: уйду только тогда, когда мы снова станем чемпионами.

Думаю, судьба сыграла, законы вселенной. Первый мой год в Голландии — много забивал, второй год — немного не задался. Мне позвонили агенты, сказав, что «Спартак» мною заинтересован. Подумал, что это судьба. Хочу поблагодарить клуб, что этот трансфер состоялся», – цитирует Промеса «Чемпионат».

  • «Спартак» купил игрока у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
  • Промес подписал контракт со «Спартаком» на 3,5 года. Зарплата – 3,5 миллиона евро.
  • Хавбек взял себе 24-й игровой номер.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (15)
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piligrim1986
1614261364
походу придется в этот раз карьеру тут заканчивать)))
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"supermax"
1614262699
бомбардировские недоумки выбрали самые провокационные заголовки чтобы алярмо - псы пустили кипяток по ляжкам...ахахха....и ведь пустят
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серега кашин
1614262791
будет дворецким дорабатывать на открытие
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mamba9090909
1614264076
"...уйду только тогда, когда мы снова станем чемпионами." - А что же контракт всего на 3,5 года? Надо было пожизненно, тогда, может быть, и дождался бы.
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slavа0508
1614264577
Контракт 3,5,так что возможно и завершит у нас,,,,,
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evgeniy.slam
1614265429
Меня одного тошнит от количества новостей по Промесу? Промес пукнул, промес чехнул, промес "Уйду из спартака, как заплатят больше бабла" и всё в этом роде.
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Aleksey!
1614265956
Из первых на странице 33-х новостей 8 про Промеса!! Это 24%. Может хватит?!?! И так третий день!
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dazo33
1614270646
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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Dominator777
1614271084
Ну, вот и славненько - Промес закончит карьеру в Спартаке.
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Валерий1965
1614273552
Парень собирается играть вечно?)))))
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