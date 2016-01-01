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    Промес: «Уйду из «Спартака» только тогда, когда мы снова станем чемпионами»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал возвращение в московский клуб.

    «Мне было очень сложно сказать «прощай» «Спартаку». Когда я пришeл в этот клуб, я сказал, что уйду только тогда, когда станем чемпионами. Мы сделали это. Сейчас мечты снова сбываются. Я снова вернулся в этот клуб.

    Могу сказать то же самое: уйду только тогда, когда мы снова станем чемпионами.

    Думаю, судьба сыграла, законы вселенной. Первый мой год в Голландии — много забивал, второй год — немного не задался. Мне позвонили агенты, сказав, что «Спартак» мною заинтересован. Подумал, что это судьба. Хочу поблагодарить клуб, что этот трансфер состоялся», – цитирует Промеса «Чемпионат».

    • «Спартак» купил игрока у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
    • Промес подписал контракт со «Спартаком» на 3,5 года. Зарплата – 3,5 миллиона евро.
    • Хавбек взял себе 24-й игровой номер.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:52
    Комментарии12
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      Рейтинг: +39

      evgeniy.slam 3 минуты назад

      Меня одного тошнит от количества новостей по Промесу? Промес пукнул, промес чехнул, промес "Уйду из спартака, как заплатят больше бабла" и всё в этом роде.

      0
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      Рейтинг: +17317

      slavutiq70 17 минут назад

      Контракт 3,5,так что возможно и завершит у нас,,,,,

      0
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      Рейтинг: +4180

      mamba9090909 26 минут назад

      "...уйду только тогда, когда мы снова станем чемпионами." - А что же контракт всего на 3,5 года? Надо было пожизненно, тогда, может быть, и дождался бы.

      1
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      Рейтинг: +164

      alefreddy 31 минуту назад

      Верим в Антоху

      1
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      Рейтинг: +5785

      серега кашин 47 минут назад

      будет дворецким дорабатывать на открытие

      1
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      Рейтинг: +5787

      "supermax" 49 минут назад

      бомбардировские недоумки выбрали самые провокационные заголовки чтобы алярмо - псы пустили кипяток по ляжкам...ахахха....и ведь пустят

      2
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      Рейтинг: +4413

      Cleaner 1 час назад

      Никогда, что ли???

      5
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      Рейтинг: +40

      Психинквизитор > Cleaner 11 минут назад

      приговор: пожизненно )

      -1
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      Рейтинг: -717

      СуперПАВ9 1 час назад

      Ты еще не пришол тольком а уже говоришь что уйдешь

      0
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      Рейтинг: +2696

      Бомбардиръ 1 час назад

      Если Спартак никогда не сможет стать чемпионом, то его похоронят на Открывашке?)

      4
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      Рейтинг: +19233

      bset 1 час назад

      Как красиво он сказал, что хочет завершить карьеру в Спартаке.

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