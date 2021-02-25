Промес: «Уйду из «Спартака» только тогда, когда мы снова станем чемпионами»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал возвращение в московский клуб.
«Мне было очень сложно сказать «прощай» «Спартаку». Когда я пришeл в этот клуб, я сказал, что уйду только тогда, когда станем чемпионами. Мы сделали это. Сейчас мечты снова сбываются. Я снова вернулся в этот клуб.
Могу сказать то же самое: уйду только тогда, когда мы снова станем чемпионами.
Думаю, судьба сыграла, законы вселенной. Первый мой год в Голландии — много забивал, второй год — немного не задался. Мне позвонили агенты, сказав, что «Спартак» мною заинтересован. Подумал, что это судьба. Хочу поблагодарить клуб, что этот трансфер состоялся», – цитирует Промеса «Чемпионат».
- «Спартак» купил игрока у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
- Промес подписал контракт со «Спартаком» на 3,5 года. Зарплата – 3,5 миллиона евро.
- Хавбек взял себе 24-й игровой номер.
Источник: «Чемпионат»