Промес подписал контракт со «Спартаком» на 3,5 года

«Спартак» объявил о переходе полузащитника Квинси Промеса.
Футболист прошел углубленное медобследование, после чего подписал контракт с московским клубом на 3,5 года.
«Медосмотр пройден, контракт подписан. Всe! Квинси Промес официально стал игроком «Спартака», – написала пресс-служба «Спартака» в твиттере.
- «Спартак» купил игрока у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
- Зарплата Промеса – 3,5 миллиона евро.
- Хавбек взял себе 24-й игровой номер.
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Источник: официальный сайт «Спартака»