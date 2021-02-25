Промес подписал контракт со «Спартаком» на 3,5 года

«Спартак» объявил о переходе полузащитника Квинси Промеса.

Футболист прошел углубленное медобследование, после чего подписал контракт с московским клубом на 3,5 года.

«Медосмотр пройден, контракт подписан. Всe! Квинси Промес официально стал игроком «Спартака», – написала пресс-служба «Спартака» в твиттере.

«Спартак» купил игрока у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.

Зарплата Промеса – 3,5 миллиона евро.

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