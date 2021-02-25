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Промес подписал контракт со «Спартаком» на 3,5 года

25 февраля 2021, 15:59
9

«Спартак» объявил о переходе полузащитника Квинси Промеса.

Футболист прошел углубленное медобследование, после чего подписал контракт с московским клубом на 3,5 года.

«Медосмотр пройден, контракт подписан. Всe! Квинси Промес официально стал игроком «Спартака», – написала пресс-служба «Спартака» в твиттере.

  • «Спартак» купил игрока у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
  • Зарплата Промеса – 3,5 миллиона евро.
  • Хавбек взял себе 24-й игровой номер.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (9)
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алдан2014
1614258088
Добро пожаловать Антоха!!
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seth343
1614258734
Долгая интрига была.
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хряки
1614259500
позор!
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zigbert
1614259607
Сомнений в его здоровье не было. С возвращением Квинси!
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ВасяК
1614260041
Антоха,рады тебя видеть дома!!!Дай бог, чтобы все было хорошо!!!
Ответить
Krasnodar 123
1614262928
Вилки с ножами прятать теперь надо!
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Aleksey!
1614266113
Из первых на странице 33-х новостей 8 про Промеса!! Это 24%. Может хватит?!?! Кто-то из авторов , видимо , ссытся от такой новости.
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Hektor 84
1614267453
Велком Квинси!!!
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