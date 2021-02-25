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    Промес подписал контракт со «Спартаком» на 3,5 года

    «Спартак» объявил о переходе полузащитника Квинси Промеса.

    Футболист прошел углубленное медобследование, после чего подписал контракт с московским клубом на 3,5 года.

    «Медосмотр пройден, контракт подписан. Всe! Квинси Промес официально стал игроком «Спартака», – написала пресс-служба «Спартака» в твиттере.

    • «Спартак» купил игрока у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
    • Зарплата Промеса – 3,5 миллиона евро.
    • Хавбек взял себе 24-й игровой номер.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1949

      Krasnodar 123 45 минут назад

      Вилки с ножами прятать теперь надо!

      2
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      Рейтинг: +4413

      Cleaner 1 час назад

      Свершилось! НУ КУПИЛИ!!!...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2696

      Бомбардиръ 1 час назад

      "С возвращением свинским!", как показалось)

      2
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      Рейтинг: +628

      ВасяК 1 час назад

      Антоха,рады тебя видеть дома!!!Дай бог, чтобы все было хорошо!!!

      1
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      Рейтинг: +83134

      zigbert 1 час назад

      Сомнений в его здоровье не было. С возвращением Квинси!

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      Рейтинг: +11

      хряки 1 час назад

      позор!

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      Рейтинг: +2064

      seth343 1 час назад

      Долгая интрига была.

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      Рейтинг: +3784

      алдан2014 2 часа назад

      Добро пожаловать Антоха!!

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