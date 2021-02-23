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  • «Был в восторге от Петковича». Влашич высказался о матче «Краснодар» – «Динамо» З

«Был в восторге от Петковича». Влашич высказался о матче «Краснодар» – «Динамо» З

23 февраля 2021, 19:00
1

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал матч 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар»«Динамо» Загреб, в котором Бруно Петкович оформил дубль.

«У обеих команд были периоды хорошей игры. В целом «Динамо» было лучше. Вполне реально, если загребская команда пройдет дальше. Конечно, я был в восторге от игры Петковича, который, как я уже говорил, отличный футболист, с которым приятно играть. Я слышал, что некоторые критикуют его за то, что он не забивает много голов, но он великолепен, даже когда не забивает. Во время матча с «Краснодаром» несколько его действий пошли на пользу команде. Конечно, когда он забивает, впечатление от его игры улучшается», – цитирует Влашича Sportske Novosti.

Источник: Sportske Novosti
Россия. Премьер-лига Лига Европы Краснодар Динамо Загреб ЦСКА Петкович Бруно Влашич Никола
Комментарии (1)
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portero
1614149095
Ну наверное не всё хорошо у Петковича получается, раз в Динамо Загреб играет...
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