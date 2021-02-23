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  • Спонсор «Знамени» – о Павлюченко, Янбаеве и Шишкине: «Играют не из-за денег. 10 тысяч рублей за победу»

Спонсор «Знамени» – о Павлюченко, Янбаеве и Шишкине: «Играют не из-за денег. 10 тысяч рублей за победу»

23 февраля 2021, 12:53
4

Спонсор клуба ПФЛ «Знамя» Алексей Соколов (фамилия изменена) рассказал о том, сколько зарабатывают игроки клуба Роман Павлюченко, Роман Шишкин и Ренат Янбаев.

«Надо понимать, что ребята играют за нас не из-за денег. Это 10 тысяч рублей за победу. Но я уже жду, что сейчас все скажут – вот, совсем наши звeзды докатились. Но нет, конечно, ребятам просто хочется играть на профессиональном уровне, получать от этого удовольствие.

Рома Павлюченко, забивая за нас, добавляет голы в зачeт клуба Григория Федотова. А Рома Шишкин вообще заканчивать пока не собирается, ему нужно играть на профессиональном уровне.

Кстати, мы готовы отдать его в аренду «Тамбову». А в целом ребята здесь не ради денег, а ради удовольствия», – сказал Соколов в интервью «Чемпионату».

Источник: «Чемпионат»
Россия. ПФЛ. Группа 3 Красное Знамя Павлюченко Роман Шишкин Роман Янбаев Ренат
Комментарии (4)
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JI e x a
1614100782
Одного понять не могу, Павлюченко же нормально пылил в своё время в Европе, может, физуха уже не та и форму подрастерял, но неужели с таким опытом он не пригодился бы в каком-нибудь середнячке РПЛ? Почему в ПФЛ бегает?
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zigbert
1614157169
Почему бы и нет если эта игра доставляет им удовольствие.
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Hektor 84
1614502652
Просто им на сигареты не хватает) а чего этот спонсор фамилию скрывает? Или он ставочками балуется?
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Kokmarov
1629568700
Всем так платить надо...
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