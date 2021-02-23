Спонсор «Знамени» – о Павлюченко, Янбаеве и Шишкине: «Играют не из-за денег. 10 тысяч рублей за победу»

Спонсор клуба ПФЛ «Знамя» Алексей Соколов (фамилия изменена) рассказал о том, сколько зарабатывают игроки клуба Роман Павлюченко, Роман Шишкин и Ренат Янбаев.

«Надо понимать, что ребята играют за нас не из-за денег. Это 10 тысяч рублей за победу. Но я уже жду, что сейчас все скажут – вот, совсем наши звeзды докатились. Но нет, конечно, ребятам просто хочется играть на профессиональном уровне, получать от этого удовольствие.

Рома Павлюченко, забивая за нас, добавляет голы в зачeт клуба Григория Федотова. А Рома Шишкин вообще заканчивать пока не собирается, ему нужно играть на профессиональном уровне.

Кстати, мы готовы отдать его в аренду «Тамбову». А в целом ребята здесь не ради денег, а ради удовольствия», – сказал Соколов в интервью «Чемпионату».