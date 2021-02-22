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    Дзюба – об Ибрагимовиче: «Есть схожие черты характера. Но Златан есть Златан, он один на миллиард»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о форварде «Милана» Златане Ибрагимовиче.

    – В чем секрет Ибрагимовича? Человек в 39 лет идет третьим в гонке бомбардиров нынешней Серии А.

    — Это при том, что он сыграл чуть ли не на 9-10 матчей меньше, чем остальные лидеры. Это феноменальный футболист, действительно крутой, очень сильный ментально.

    Он — вожак, лидер сам по себе, сильный духом, и вдобавок ко всему таланту еще и пахарь каких поискать. За это я безмерно его уважаю. Наверное, главное его оружие — характер победителя. Потому что мы видим — пришел он в «Милан», и команда стала совсем другой.

    Убери его сейчас оттуда — и все, миланцы снова скатятся, полностью в этом уверен. И пускай иногда он бывает довольно заносчив — он Златан, ему можно.

    — Похожи на него в чем-то?

    — Не мне судить, со стороны виднее. Я могу фантазировать, что угодно, но это будет мое сугубо личное мнение.

    Конечно, когда читаешь его книгу или смотришь передачи про него, обнаруживаешь какие-то схожие черты характера. Но Златан есть Златан, он один на миллиард, таких больше нет. Как и Майкл Джордан, например.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13507

      alarm 1 час назад

      они футболками менялись в луже, было дело. причём, с уважением, а не как глушаковское рыло, которое визжало на весь стадион, чтобы заполучить футболку месси.

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      Рейтинг: +6667

      Puddle > alarm 1 час назад

      гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +3093

      raritet 1 час назад

      Не нашел ни одной общей черты в этих двух антиподах. Хотя , постойте. Есть. И тот , и другой увлекаются футболом.

      -1
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      Рейтинг: +296

      Aleksey! 1 час назад

      Если бы Златан гонял своего малыша, то видео он в сеть разместил бы преднамеренно)

      0
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      Рейтинг: +20142

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      В отличие от некоторых, Златана не папа Карло делал.

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