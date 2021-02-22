Дзюба – об Ибрагимовиче: «Есть схожие черты характера. Но Златан есть Златан, он один на миллиард»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о форварде «Милана» Златане Ибрагимовиче.

– В чем секрет Ибрагимовича? Человек в 39 лет идет третьим в гонке бомбардиров нынешней Серии А.

— Это при том, что он сыграл чуть ли не на 9-10 матчей меньше, чем остальные лидеры. Это феноменальный футболист, действительно крутой, очень сильный ментально.

Он — вожак, лидер сам по себе, сильный духом, и вдобавок ко всему таланту еще и пахарь каких поискать. За это я безмерно его уважаю. Наверное, главное его оружие — характер победителя. Потому что мы видим — пришел он в «Милан», и команда стала совсем другой.

Убери его сейчас оттуда — и все, миланцы снова скатятся, полностью в этом уверен. И пускай иногда он бывает довольно заносчив — он Златан, ему можно.

— Похожи на него в чем-то?

— Не мне судить, со стороны виднее. Я могу фантазировать, что угодно, но это будет мое сугубо личное мнение.

Конечно, когда читаешь его книгу или смотришь передачи про него, обнаруживаешь какие-то схожие черты характера. Но Златан есть Златан, он один на миллиард, таких больше нет. Как и Майкл Джордан, например.

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