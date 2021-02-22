Дзюба – о 200 матчах за «Зенит»: «Мне кажется, это крутое достижение»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопросы клубной пресс-службы о достижении отметки в 200 матчей в составе петербургской команды.

– Артем, в 2016 году вы отпраздновали 100-й гол в карьере майкой с надписью «Всего лишь сто». Скажите, 200 матчей за «Зенит» – «Всего лишь двести»?

– Да, так и есть, но это очень приятная цифра – кто бы мог подумать, что я сыграю в зенитовской футболке столько игр! Мне кажется, это крутое достижение. Безумно рад, что это произошло. Я наслаждаюсь этими мгновениями, занимаюсь любимым делом и хочу продолжать приносить пользу. Попытаюсь замахнуться и на 250 матчей, и на 300.

– Вы сказали «кто бы мог подумать». Значит, летом 2015-го, когда переходили в «Зенит», не предполагали, что эта история – надолго?

– Я-то как раз, наоборот, был в этом уверен. Просто многие люди в это не верили. Счастлив, что все так сложилось. Немного повезло, что серьезные травмы обходили стороной и было доверие тех тренеров, которые работали в клубе. За исключением одного.

– Какие амбиции у вас тогда были? Стать чемпионом, лучшим бомбардиром, легендой клуба?

– Легендой – точно нет. Я всегда скептически относился к людям, которые приходят и тут же начинают стремиться к этому званию. Мне кажется, такое возможно только по прошествии лет. В моем случае я понимал, что большой любви не будет, но сразу сказал: «Судите меня по играм, по самоотдаче на поле. И с вашей стороны прошу только уважения».

Это уважение и любовь практически всего стадиона я получил и, наверное, заслужил, и мне это очень льстит. Отдельная группа болельщиков не признает меня – это их дело, я к этому совершенно спокойно отношусь.Но, так или иначе, я шел за золотыми медалями, за игрой в Лиге чемпионов. Все это я здесь получил сполна и надеюсь, что получу еще и еще. Потому что это всегда было и остается главной целью.