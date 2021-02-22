Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    Дзюба – о 200 матчах за «Зенит»: «Мне кажется, это крутое достижение»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопросы клубной пресс-службы о достижении отметки в 200 матчей в составе петербургской команды.

    – Артем, в 2016 году вы отпраздновали 100-й гол в карьере майкой с надписью «Всего лишь сто». Скажите, 200 матчей за «Зенит» – «Всего лишь двести»?

    – Да, так и есть, но это очень приятная цифра – кто бы мог подумать, что я сыграю в зенитовской футболке столько игр! Мне кажется, это крутое достижение. Безумно рад, что это произошло. Я наслаждаюсь этими мгновениями, занимаюсь любимым делом и хочу продолжать приносить пользу. Попытаюсь замахнуться и на 250 матчей, и на 300.

    – Вы сказали «кто бы мог подумать». Значит, летом 2015-го, когда переходили в «Зенит», не предполагали, что эта история – надолго?

    – Я-то как раз, наоборот, был в этом уверен. Просто многие люди в это не верили. Счастлив, что все так сложилось. Немного повезло, что серьезные травмы обходили стороной и было доверие тех тренеров, которые работали в клубе. За исключением одного.

    – Какие амбиции у вас тогда были? Стать чемпионом, лучшим бомбардиром, легендой клуба?

    – Легендой – точно нет. Я всегда скептически относился к людям, которые приходят и тут же начинают стремиться к этому званию. Мне кажется, такое возможно только по прошествии лет. В моем случае я понимал, что большой любви не будет, но сразу сказал: «Судите меня по играм, по самоотдаче на поле. И с вашей стороны прошу только уважения».

    Это уважение и любовь практически всего стадиона я получил и, наверное, заслужил, и мне это очень льстит. Отдельная группа болельщиков не признает меня – это их дело, я к этому совершенно спокойно отношусь.Но, так или иначе, я шел за золотыми медалями, за игрой в Лиге чемпионов. Все это я здесь получил сполна и надеюсь, что получу еще и еще. Потому что это всегда было и остается главной целью.

    • Выступая за «Зенит», Дзюба забил 86 голов и сделал 57 ассистов.
    • С командой он выиграл семь трофеев.
    • В 2018 году форвард уходил в аренду в тульский «Арсенал» из-за конфликта с Роберто Манчини.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:59
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1294

      Бoрат 44 минуты назад

      САМОЕ крутое в твоей жизни - это твой видеодроч , это действительно было КРУТО и сколько бы ты еще не сыграл , сколько бы не забил , но в памяти болельщиков ты прежде всего запомнишься именно ЭТИМ . Гыгыгы .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10069

      ilichkadr 55 минут назад

      Что ни день сто грамм, что ни день сто грамм, а то и сто пятьдесят...........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23060

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Ставил бы ты свои "рекорды" там , где тебя воспитывали .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1173

      alarm_иг 1 час назад

      Сколько он там матчей провел быстро забудется, а вот дрочение на камеру останется в памяти надолго у людей (не только болельщиков). Гыгы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15711

      vladimir-7 1 час назад

      Дзюба забыл сказать, что как только родился, так мечтал сыграть за
      Зенит, но тогда был очень мал и пошел в спартак тренироваться
      воровать, но поймали и выгнали из клуба. Поболтался по стране как
      БОМЖ и нашел вот Зенит, здесь и харчуюсь по настоящее время.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13506

      alarm 1 час назад

      какой издевательский гол он забил хрякам в декабре! те до сих пор визжат)

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82902
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru