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  • Дзюба – о «Спартаке»: «Осадочек остался. Каждый мяч в их ворота – как бальзам на душу»

Дзюба – о «Спартаке»: «Осадочек остался. Каждый мяч в их ворота – как бальзам на душу»

22 февраля 2021, 13:25
29

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, почему для него важен каждый гол в ворота «Спартака».

— Сможете назвать пятерку матчей и голов за «Зенит», которые запомнились больше всего?

— Любой гол красно-белым для меня очень важен, что тут лукавить, потому что осадочек остался и внутри меня до конца дней будет пылать огонек. И каждый мяч в их ворота — как бальзам на душу.

Еще матчи Лиги чемпионов в мой первый год, как мы прошлись по всем, выиграли пять игр из пяти, — у «Лиона», «Валенсии» и «Гента» — а мне удалось забить 6 голов в 6 турах. Это было очень важно.

Сотый гол в карьере, забитый в Перми — тоже большое событие для меня. Дорогие и важные мячи были забиты в Краснодаре, когда мы, можно сказать, оформили чемпионство. И пятый момент — имеющий огромное значение – гол «Краснодару» у нас дома.

Это был тяжелый момент, в матче многое было против меня — и пенальти не забил, и игра не совсем складывалась, и определенная часть болельщиков вела себя не очень красиво. И вот переломить все это дорогого стоило — счастлив, что мне это удалось.

  • Дзюба – воспитанник «Спартака».
  • За московский клуб он выступал с 2006 по 2015-й год.

Дзюба – о 200 матчах за «Зенит»: «Мне кажется, это крутое достижение»

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем
Комментарии (29)
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"supermax"
1613990823
ты - иуда....какие уж тут осадки...долгих тебе дней и приятных ночей
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KOSTROMA
1613992539
Хера дебил. Потом будет недоумевать искренне, за что его болельщики освистывают и троллят.
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mamba9090909
1613993284
Каков клуб, таковы и его воспитанники.
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Aldo.CSKA
1613993296
Дружище, у нас от твоего выступления на кровати тоже осадочек остался... хрен отмоешься когда-либо! Реальный Иуда
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Боцман59rus
1613998428
Бальзам на член тебе нужен
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Павелий
1613999738
Дзюба - идиот, о чём я писал много раз. Вместо того, чтобы конкурировать, стать лидером у гладиаторов, иметь любовь миллионов болельщиков до конца жизни, он выбрал 300 тысяч евро в год на несколько лет, чтобы стать столбом у бомжей и быть унижаемым и ненавистным у почти всех болельщиков страны... до конца жизни.
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Andrering87
1613999752
Бальзам на душу для Дзюбы это дрочка, это уже давно всем понятно....
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Hektor 84
1614000711
Лига чемпионов этого сезона бальзам на твою душонку
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NewLife
1614001683
Подонок заднеприводной, уже свое отыграл, только Семак и чабан это не понимают.
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zigbert
1614020509
Речь обиженного ребенка. Игрок на исходе своей карьеры говорит глупые вещи. Да еще с массой негатива, который шлейфом тянется за ним. И как хорошо что он сейчас находится не в Спартаке и не позорит его репутацию. Вот уж действительно бальзам на душу.
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