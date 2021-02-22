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    Дзюба – о «Спартаке»: «Осадочек остался. Каждый мяч в их ворота – как бальзам на душу»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, почему для него важен каждый гол в ворота «Спартака».

    — Сможете назвать пятерку матчей и голов за «Зенит», которые запомнились больше всего?

    — Любой гол красно-белым для меня очень важен, что тут лукавить, потому что осадочек остался и внутри меня до конца дней будет пылать огонек. И каждый мяч в их ворота — как бальзам на душу.

    Еще матчи Лиги чемпионов в мой первый год, как мы прошлись по всем, выиграли пять игр из пяти, — у «Лиона», «Валенсии» и «Гента» — а мне удалось забить 6 голов в 6 турах. Это было очень важно.

    Сотый гол в карьере, забитый в Перми — тоже большое событие для меня. Дорогие и важные мячи были забиты в Краснодаре, когда мы, можно сказать, оформили чемпионство. И пятый момент — имеющий огромное значение – гол «Краснодару» у нас дома.

    Это был тяжелый момент, в матче многое было против меня — и пенальти не забил, и игра не совсем складывалась, и определенная часть болельщиков вела себя не очень красиво. И вот переломить все это дорогого стоило — счастлив, что мне это удалось.

    • Дзюба – воспитанник «Спартака».
    • За московский клуб он выступал с 2006 по 2015-й год.

    Дзюба – о 200 матчах за «Зенит»: «Мне кажется, это крутое достижение»

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии23
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      Рейтинг: +1007

      кто там 6 минут назад

      А в чём он Иуда то, всё понять не могу.
      В том что его в спаме по арендам шпиняли или быть может когда он попросил более выгодный контракт когда заиграл, а его с этой просьбой нах послали и провернули очередную супер сделку в стиле спартака купив напа дав жирный контракт, а в итоге обсрались с ним.

      Обиженки какие то, сами избавились, и сами обижаются на что то)

      0
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      Рейтинг: +705

      Andrew01 8 минут назад

      Как говорится: "Ума нет, считай - калека". Его выперли и не давали играть определенные люди, к которым и должно быть негативное отношение, но из-за пары людей (которых уже возможно и нет в клубе) обижаться на весь клуб в целом (команда, название, структура, история и т.д.) этот глупо.

      0
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      Рейтинг: -126

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 9 минут назад

      дрочильника и любовника азмуна совсем бомжарня поменяла_

      0
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      Рейтинг: +925

      PassCSKA 13 минут назад

      Дружище, у нас от твоего выступления на кровати тоже осадочек остался... хрен отмоешься когда-либо! Реальный Иуда

      1
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      Рейтинг: +4146

      mamba9090909 13 минут назад

      Каков клуб, таковы и его воспитанники.

      0
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      Рейтинг: +19318

      silver29 15 минут назад

      гоумно из этого поганого дрочера льется через край ((((

      1
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      Рейтинг: +31

      KOSTROMA 25 минут назад

      Хера дебил. Потом будет недоумевать искренне, за что его болельщики освистывают и троллят.

      0
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      Рейтинг: -710

      СуперПАВ9 > KOSTROMA 15 минут назад

      За игру его

      0
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      Рейтинг: -126

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 27 минут назад

      позор бомжатнику дырявому

      -1
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      Рейтинг: +15711

      vladimir-7 40 минут назад

      Вообще-то, положа руку на сердце, я не встречал, вроде, игрока, который
      так бы сказал о своей бывшей команде, которая его воспитала и сделала
      футболистом, за что он должен быть ей благодарен и вспоминать только
      хорошее об этом клубе, а уйдет из Зенита и это не гарантия, что он тоже
      может плохо о нем высказаться. Я не болельщик спартака и Зенита, это ИМХО.

      2
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      ...
      Рейтинг: +23060

      пьяныйхоровод > vladimir-7 21 минуту назад

      Как воспитали - так он себя и ведёт .

      2
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      ...
      Рейтинг: -710

      СуперПАВ9 > vladimir-7 14 минут назад

      Воспитали и воспитали и что дальше?

      0
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      Рейтинг: +19318

      silver29 > пьяныйхоровод 13 минут назад

      воспитали его в семье выходцев западенцев, где был культ денег и подлости (((

      1
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      Рейтинг: +23060

      пьяныйхоровод > silver29 8 минут назад

      Ты так хорошо его семью знаешь ?

      1
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      Рейтинг: +19318

      silver29 > пьяныйхоровод 6 минут назад

      Знаю, еще с секции тенниса ((( Талько такая блевотина на щлюба может вынашивать злобу ко всему клубу, эти питоры очень ранимы и злопамятны (((

      0
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      Рейтинг: +23060

      пьяныйхоровод > silver29 4 минуты назад

      Не факт , что на характер человека влияет главным образом его семья . Есть "примеры" для подражания в школе , во дворе ....

      0
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      Рейтинг: +5734

      "supermax" 54 минуты назад

      ты - иуда....какие уж тут осадки...долгих тебе дней и приятных ночей

      7
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      Рейтинг: +3384

      ziborock > "supermax" 51 минуту назад

      Зенит это магнит для всякого дерьма!

      8
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      Рейтинг: +23060

      пьяныйхоровод > ziborock 22 минуты назад

      Но ты то не примагнитился .

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