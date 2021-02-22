Дзюба – о «Спартаке»: «Осадочек остался. Каждый мяч в их ворота – как бальзам на душу»

А в чём он Иуда то, всё понять не могу.
В том что его в спаме по арендам шпиняли или быть может когда он попросил более выгодный контракт когда заиграл, а его с этой просьбой нах послали и провернули очередную супер сделку в стиле спартака купив напа дав жирный контракт, а в итоге обсрались с ним.
Обиженки какие то, сами избавились, и сами обижаются на что то)
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, почему для него важен каждый гол в ворота «Спартака».
— Сможете назвать пятерку матчей и голов за «Зенит», которые запомнились больше всего?
— Любой гол красно-белым для меня очень важен, что тут лукавить, потому что осадочек остался и внутри меня до конца дней будет пылать огонек. И каждый мяч в их ворота — как бальзам на душу.
Еще матчи Лиги чемпионов в мой первый год, как мы прошлись по всем, выиграли пять игр из пяти, — у «Лиона», «Валенсии» и «Гента» — а мне удалось забить 6 голов в 6 турах. Это было очень важно.
Сотый гол в карьере, забитый в Перми — тоже большое событие для меня. Дорогие и важные мячи были забиты в Краснодаре, когда мы, можно сказать, оформили чемпионство. И пятый момент — имеющий огромное значение – гол «Краснодару» у нас дома.
Это был тяжелый момент, в матче многое было против меня — и пенальти не забил, и игра не совсем складывалась, и определенная часть болельщиков вела себя не очень красиво. И вот переломить все это дорогого стоило — счастлив, что мне это удалось.
- Дзюба – воспитанник «Спартака».
- За московский клуб он выступал с 2006 по 2015-й год.
Дзюба – о 200 матчах за «Зенит»: «Мне кажется, это крутое достижение»