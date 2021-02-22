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  • Мирзов и Глушаков – в старте «Химок» на матч с «Крыльями». Гацкан и Зиньковский выйдут у гостей

Мирзов и Глушаков – в старте «Химок» на матч с «Крыльями». Гацкан и Зиньковский выйдут у гостей

22 февраля 2021, 13:56

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Крыльев Советов» на матч 1/8 финала Кубка России.

«Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин, Идову, Тихонов, Глушаков, Кухарчук, Трошечкин, Боженов, Мирзов, Конате.

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Божин, Солдатенков, Зеффан, Гацкан, Якуба, Ежов, Зиньковский, Цыпченко, Сергеев.

  • Игра начнется в 14:30 по московскому времени.
  • Температура в Химках опустилась до -14 градусов по шкале Цельсия. Решение о проведении матча будет принимать главный судья.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Химки Крылья Советов
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