Мирзов и Глушаков – в старте «Химок» на матч с «Крыльями». Гацкан и Зиньковский выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Крыльев Советов» на матч 1/8 финала Кубка России.
«Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин, Идову, Тихонов, Глушаков, Кухарчук, Трошечкин, Боженов, Мирзов, Конате.
«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Божин, Солдатенков, Зеффан, Гацкан, Якуба, Ежов, Зиньковский, Цыпченко, Сергеев.
- Игра начнется в 14:30 по московскому времени.
- Температура в Химках опустилась до -14 градусов по шкале Цельсия. Решение о проведении матча будет принимать главный судья.
Источник: Бомбардир.ру