Кварацхелия травмировался в игре с «Кайратом»

В эти минуты проходит товарищеский матч между «Рубином» и «Кайратом». На 30-й минуте поле из-за травмы покинул Хвича Кварацхелия, его заменил экс-футболист «Спартака» Александр Зуев.
До травмы грузин забил гол, видео доступно ниже.
- В сезоне РПЛ Кварацхелия провел 16 матчей, забил 2 гола, сделал столько же результативных пасов.
- 28 февраля в 20-м туре чемпионата «Рубин» сыграет со «Спартаком».
- «Рубин» идет в таблице 9-м.
Гол Хвичи Кварацхелии в ворота «Кайрата» #РубинКайрат : pic.twitter.com/ThElkQ5iHs— «Рубин» Казань (@fcrk) February 21, 2021