Кварацхелия травмировался в игре с «Кайратом»

В эти минуты проходит товарищеский матч между «Рубином» и «Кайратом». На 30-й минуте поле из-за травмы покинул Хвича Кварацхелия, его заменил экс-футболист «Спартака» Александр Зуев.

До травмы грузин забил гол, видео доступно ниже.

В сезоне РПЛ Кварацхелия провел 16 матчей, забил 2 гола, сделал столько же результативных пасов.

28 февраля в 20-м туре чемпионата «Рубин» сыграет со «Спартаком».

«Рубин» идет в таблице 9-м.