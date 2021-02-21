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    Кварацхелия травмировался в игре с «Кайратом»

    В эти минуты проходит товарищеский матч между «Рубином» и «Кайратом». На 30-й минуте поле из-за травмы покинул Хвича Кварацхелия, его заменил экс-футболист «Спартака» Александр Зуев.

    До травмы грузин забил гол, видео доступно ниже.

    • В сезоне РПЛ Кварацхелия провел 16 матчей, забил 2 гола, сделал столько же результативных пасов.
    • 28 февраля в 20-м туре чемпионата «Рубин» сыграет со «Спартаком».
    • «Рубин» идет в таблице 9-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Рубина»

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