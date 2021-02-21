Кварацхелия травмировался в игре с «Кайратом»

В эти минуты проходит товарищеский матч между «Рубином» и «Кайратом». На 30-й минуте поле из-за травмы покинул Хвича Кварацхелия, его заменил экс-футболист «Спартака» Александр Зуев.

До травмы грузин забил гол, видео доступно ниже.