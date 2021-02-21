Фетисов: «Вероятнее всего, следующим тренером «Спартака» будет иностранец»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов очертил круг тренеров, которые могут возглавить команду летом. Клуб настроен на иностранца.
– Правильно понимаю, что один критерий уже сформулирован: из-за слабости отечественной тренерской школы это будет иностранец?
– Вероятнее всего.
- Летом в связи с окончанием контракта «Спартак» покинет нынешний главный тренер Доменико Тедеско.
- «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
- Накануне клуб вылетел из Кубка России.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»