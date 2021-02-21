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  • Фетисов: «Вероятнее всего, следующим тренером «Спартака» будет иностранец»

Фетисов: «Вероятнее всего, следующим тренером «Спартака» будет иностранец»

21 февраля 2021, 09:04
8

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов очертил круг тренеров, которые могут возглавить команду летом. Клуб настроен на иностранца.

– Правильно понимаю, что один критерий уже сформулирован: из-за слабости отечественной тренерской школы это будет иностранец?

– Вероятнее всего.

  • Летом в связи с окончанием контракта «Спартак» покинет нынешний главный тренер Доменико Тедеско.
  • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
  • Накануне клуб вылетел из Кубка России.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (8)
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"supermax"
1613892345
из русских и доверить некому....ну разве что Валере, который не пойдет
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Иван Петров 1986
1613893494
Все развалили к чертовой матери.
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JTherry
1613894462
тренер-иностранец - правильное решение, наша школа тренеров по футболу себя не оправдывает на международной арене...
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zigbert
1613935648
Главное был бы от тренера толк. Без разницы наш или иностранец.
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Hektor 84
1614441638
Бердыев или иностранец! Если иностранец то лучше опытный, именитый и с трофеями. А то Лёня вечно как скупердяй! Хоть раз раскошелься на хорошего тренера!
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