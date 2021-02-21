Фетисов: «Вероятнее всего, следующим тренером «Спартака» будет иностранец»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов очертил круг тренеров, которые могут возглавить команду летом. Клуб настроен на иностранца.

– Правильно понимаю, что один критерий уже сформулирован: из-за слабости отечественной тренерской школы это будет иностранец?

– Вероятнее всего.