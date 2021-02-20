Главные новости дня. «Зенит» и «Спартак» вылетели из Кубка России, Урунов вернулся в «Уфу»

Мозес – о декабрьском поражении «Спартака» от «Зенита»: «Не могу вспомнить, когда еще моя команда играла так плохо».

ESPN: увольнение Моуринью обойдется «Тоттенхэму» в 30 миллионов.

ЦСКА – о 20-летии президентства Гинера: «Золотая эпоха, которая далека от завершения».

ЦСКА, «Динамо» и «Рубин» отправят своих игроков в «Тамбов».

«Уфа» сообщила об аренде Урунова.

Кубок России. «Зенит» дома вылетел от «Арсенала».

Судья Федотов: «Пенальти в ворота «Спартака» в дерби назначили ошибочно».

Кубок России. «Спартак» проиграл «Динамо», потерпев в официальных матчах третье поражение подряд.

АПЛ. «Ливерпуль» впервые с 1999 года проиграл дома «Эвертону», уступив в турнире четвертый раз подряд.