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  • Кубок России. «Спартак» проиграл «Динамо», потерпев в официальных матчах третье поражение подряд

Кубок России. «Спартак» проиграл «Динамо», потерпев в официальных матчах третье поражение подряд

20 февраля 2021, 21:27
120

«Динамо» проходит в следующий раунд Кубка России. Команда Сандро Шварца дома переиграла «Спартак».

Дебютный гол в официальном матче за «Динамо» забил 18-летний форвард Константин Тюкавин.

«Спартак» в официальных матчах потерпел третье поражение подряд.

Кубок России. 1/8 финала

Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Фомин, 16 (с пенальти); 2:0 – Тюкавин, 70.

«Динамо»: Шунин, Ордец, Евгеньев, Варела, Паршивлюк (Кутицкий, 82), Фомин, Моро, Лесовой, Липовой (Тюкавин, 63), Шиманьски (Каборе, 90+1), Грулeв (Игбун, 82).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Айртон, Мозес, Хендрикс (Бакаев, 84), Маслов, Зобнин, Умяров (Соболев, 65), Ларссон, Понсе.

Предупреждения: Шиманьски, 56; Фомин, 74; Каборе, 90+3 – Мозес, 15; Ларссон, 26; Понсе, 69.

Удаления: нет – Мозес, 81 (вторая ж.к.).

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Динамо Спартак
Комментарии (120)
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nominum
1613845751
Пенальти неправильный. Но всё равно Динамо выиграло по делу. С победой.
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mamba9090909
1613845843
Динамо молодцы!!! С победой вас!
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Из Твери Леха
1613846253
Опять музей спиртака остается без трофеев. Может хоть бутсы Урунова вместо кубка поместите?))
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vladimir-7
1613846394
Ожидаемо, Динамо Москва накормило все болельщиков шашлыком.
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Shotlandets86
1613847143
Тошнило от свиного Журавеля, вопившего про левый пеналь и заразившего этим тутошних сектантов.)))
Пеналь чистейший, откровенно прерывал полëт мяча рукой. Плечо, чтоб крючкохвостые знали, выше находится, там ещë сустав есть.)))

Ну а так, результат по делу, Динамо было конкретнее.

Особенно рад за 18-летнего пацана Костю Тюкавина, который в эпизоде с голом просто уделал Жиго, коего сектанты чуть ли не Богом стандартов считают.
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sobaka120982
1613847801
Сегодня результаты 1/8 удивляют.....
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alp
1613847921
а чево там тедеска, на судьев гонит? нет?
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zigbert
1613848673
Динамо с победой! Игра была равной. Вот не скажу что Спартак играл плохо. Пожалуй больше подойдет слово "неубедительно".Если взглянуть на статистику матча то она будет за Спартаком. Если бы не Шунин счет мог быть иным. Спас свою команду.
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paracetamol
1613854890
Купили Мозеса, и что? Пенальти и удаление. А разговоров-то, разговоров. Весь Бомбардир ветками на неделю обеспечил!
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Дедуктор
1613869127
Плохо Тедеска Соболева учит. Практически, не нырял Соболь. А так, нырнул бы 3 раза. Три пенальти и Спартак мог бы отскочить.
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