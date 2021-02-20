Кубок России. «Спартак» проиграл «Динамо», потерпев в официальных матчах третье поражение подряд

«Динамо» проходит в следующий раунд Кубка России. Команда Сандро Шварца дома переиграла «Спартак».
Дебютный гол в официальном матче за «Динамо» забил 18-летний форвард Константин Тюкавин.
«Спартак» в официальных матчах потерпел третье поражение подряд.
Кубок России. 1/8 финала
Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Фомин, 16 (с пенальти); 2:0 – Тюкавин, 70.
«Динамо»: Шунин, Ордец, Евгеньев, Варела, Паршивлюк (Кутицкий, 82), Фомин, Моро, Лесовой, Липовой (Тюкавин, 63), Шиманьски (Каборе, 90+1), Грулeв (Игбун, 82).
«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Айртон, Мозес, Хендрикс (Бакаев, 84), Маслов, Зобнин, Умяров (Соболев, 65), Ларссон, Понсе.
Предупреждения: Шиманьски, 56; Фомин, 74; Каборе, 90+3 – Мозес, 15; Ларссон, 26; Понсе, 69.
Удаления: нет – Мозес, 81 (вторая ж.к.).
Пеналь чистейший, откровенно прерывал полëт мяча рукой. Плечо, чтоб крючкохвостые знали, выше находится, там ещë сустав есть.)))
Ну а так, результат по делу, Динамо было конкретнее.
Особенно рад за 18-летнего пацана Костю Тюкавина, который в эпизоде с голом просто уделал Жиго, коего сектанты чуть ли не Богом стандартов считают.