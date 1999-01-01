Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    Кубок России. «Спартак» проиграл «Динамо», потерпев в официальных матчах третье поражение подряд

    «Динамо» проходит в следующий раунд Кубка России. Команда Сандро Шварца дома переиграла «Спартак».

    Дебютный гол в официальном матче за «Динамо» забил 18-летний форвард Константин Тюкавин.

    «Спартак» в официальных матчах потерпел третье поражение подряд.

    Кубок России. 1/8 финала

    Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Фомин, 16 (с пенальти); 2:0 – Тюкавин, 70.

    «Динамо»: Шунин, Ордец, Евгеньев, Варела, Паршивлюк (Кутицкий, 82), Фомин, Моро, Лесовой, Липовой (Тюкавин, 63), Шиманьски (Каборе, 90+1), Грулeв (Игбун, 82).

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Айртон, Мозес, Хендрикс (Бакаев, 84), Маслов, Зобнин, Умяров (Соболев, 65), Ларссон, Понсе.

    Предупреждения: Шиманьски, 56; Фомин, 74; Каборе, 90+3 – Мозес, 15; Ларссон, 26; Понсе, 69.

    Удаления: нет – Мозес, 81 (вторая ж.к.).

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:27
    Комментарии89
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7429

      Вомбат 13 минут назад

      Спартак, конечно, играл не хуже Динамо, и я не могу сказать, что голы вытекали из логики игры. Но оба гола были честными. На мой взгляд первый гол - пенальти. Более очевидный, чем на Ловрене, хотя тот тоже был справедлив. И там и там было движение рукой защитника. В случае Ловрена мяч летел от перекладины в поле (убедитесь сами, если у вас есть запись трансляции), в случае Мозеса -- вдоль ворот. Второй гол -- вообще красота. Я давно в РПЛ таких голов не видел. Кстати, Соболев такие забивал, играя за Крылья. А в Спартаке он таких уже не забивал. Почему?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10743

      Persona_non_Grata > Вомбат 7 минут назад

      Акцентированное движение рукой было , но мяч то попал при это в плечо .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5584

      Рубинище 38 минут назад

      Ничего нового.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82856

      zigbert 39 минут назад

      Динамо с победой! Игра была равной. Вот не скажу что Спартак играл плохо. Пожалуй больше подойдет слово "неубедительно".Если взглянуть на статистику матча то она будет за Спартаком. Если бы не Шунин счет мог быть иным. Спас свою команду.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25881

      VVM1964 > zigbert 19 минут назад

      Полностью согласен . Как говорится игра на три результата , где каждый конкретный эпизод , при этом с огромной случайной составляющей , играет результативную роль . Первый гол вообще нет желания комментировать - на мой взгляд это не пенальти . Второй гол - элемент случайности , а не закономерности , такой же мог положить и Зобнин окажись чуть поудачливее , а уж про момент кривоногого Мозеса даже вспоминать не хочется - там сложно было не забить , что он увы и сделал . Но , как говорится везет сильнейшим , а я бы поправил - побеждает тот кому повезет ( в данной конкретной игре ) , согласен и по поводу " неубедительности " , но этот эпитет должен быть применен к обеим командам .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82856

      zigbert > VVM1964 5 минут назад

      Согласен. Игра равная и удача могла качнуться в любую сторону. Больше повезло Динамо. Моменты у Спартака были но он их не использовал. С одной стороны и лучше вылететь на ранней стадии чем в четветьфинале или в полуфинале. Слабых команд в розыгрыше Кубка почти не осталось. Но сейчас надо забыть об этом и двигаться вперед. Не думаю что Тедеско так уж опустил руки и ему безразлична игра Спартака.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17249

      slavutiq70 47 минут назад

      Тедеско после матча заявил что команда играла хорошо,,,,да уж с таким подходом и в пятёрку не попадём,,,

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7738

      alp > slavutiq70 44 минуты назад

      дык... этот скрипт давно написан - мы играли а ку енн о! но соперник был сильнее. ну.. разные вариации допустимы, но смысел такой

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19298

      silver29 48 минут назад

      пох на этого тедеско, обратите внимание на напа Динамо Тюкавина, для 18 лет очень даже не плох.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20136

      DOCTOR PENALTY 51 минуту назад

      Федун, где билеты до Берлина???

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7738

      alp 52 минуты назад

      а чево там тедеска, на судьев гонит? нет?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25881

      VVM1964 > alp 50 минут назад

      Будешь разочарован - НИ СЛОВА !!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7738

      alp > VVM1964 46 минут назад

      хм..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      A.l.e.x.777 53 минуты назад

      Ничего не поменялось. Команда не знает как забивать. Тренера нужно было гнать зимой и брать нового, чтобы хоть к следующему сезону готовил команду. В этом всё потеряно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      BE_TE 53 минуты назад

      вот это позор тарасятне )))))
      громче хрюкайте
      и пятачки в корыто
      Гы-Гы- Ыг )))))))))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2656

      sobaka120982 54 минуты назад

      Сегодня результаты 1/8 удивляют.....

      6
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82845
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru