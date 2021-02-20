Кубок России. «Зенит» дома вылетел от «Арсенала»

«Арсенал» в гостях победил в Кубке России «Зенит». При этом туляки пропустили первыми, но сумели в первом же тайме выйти вперед.

«Зенит» сложил с себя полномочия победителя Кубка России – они взяли турнир в прошлом году.

Последний кубковый матч между командами также прошел в Санкт-Петербурге, и также прошел «Арсенал» (2014 год).

Артем Дзюба провел 200-й матч за «Зенит».

Кубок России. 1/8 финала

Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 1:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Кузяев, 19; 1:1 – Панченко, 25; 1:2 – Бауэр, 37 (с пенальти).

«Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Жирков (Круговой, 72), Оздоев, Сутормин, Кузяев (Крапухин, 72), Мостовой (Ерохин, 81), Вендел, Дзюба.

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Бурлак, Довбня (Горбатенко, 72), Бауэр, Ломовицкий (К. Кангва, 83), Чаушич, Э. Кангва, Костадинов, Луценко, Панченко (Ткачев, 90).

Предупреждения: Ракицкий, 24; Крапухин, 86; Оздоев, 89 – Бауэр, 27; Панченко, 71; Э. Кангва, 76; Григалава, 90; Нигматуллин, 90+5.

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