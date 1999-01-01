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    Кубок России. «Зенит» дома вылетел от «Арсенала»

    «Арсенал» в гостях победил в Кубке России «Зенит». При этом туляки пропустили первыми, но сумели в первом же тайме выйти вперед.

    «Зенит» сложил с себя полномочия победителя Кубка России – они взяли турнир в прошлом году.

    Последний кубковый матч между командами также прошел в Санкт-Петербурге, и также прошел «Арсенал» (2014 год).

    Артем Дзюба провел 200-й матч за «Зенит».

    Кубок России. 1/8 финала

    Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 1:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Кузяев, 19; 1:1 – Панченко, 25; 1:2 – Бауэр, 37 (с пенальти).

    «Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Жирков (Круговой, 72), Оздоев, Сутормин, Кузяев (Крапухин, 72), Мостовой (Ерохин, 81), Вендел, Дзюба.

    «Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Бурлак, Довбня (Горбатенко, 72), Бауэр, Ломовицкий (К. Кангва, 83), Чаушич, Э. Кангва, Костадинов, Луценко, Панченко (Ткачев, 90).

    Предупреждения: Ракицкий, 24; Крапухин, 86; Оздоев, 89 – Бауэр, 27; Панченко, 71; Э. Кангва, 76; Григалава, 90; Нигматуллин, 90+5.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:56
    Комментарии85
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      Рейтинг: -63

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 20 секунд назад

      О один бомжара зашел за всех отдувается дырявых дизлайки лупит

      0
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      Рейтинг: +6269

      САДЫЧОК 26 секунд назад

      Матч проиграл Семак ! Выпустить второго Дзюбу Крапухина-это полный ППЦ ! Убогая игра в навес омерзительна !

      0
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      Рейтинг: +13453

      alarm 27 секунд назад

      тем временем дерут свиней самым позорным образом! ахах!

      0
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      Рейтинг: +23045

      пьяныйхоровод 3 минуты назад

      Туляков - поздравляю ! Хоть и не без актёрства но победили заслуженно.

      1
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      Рейтинг: -63

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 10 минут назад

      Дзюба - Судьишка)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +8307

      Hektor 84 11 минут назад

      Дрочильню отодрали!!! Где эти алармоборатные пуделя, семенычи, таблетки, алкашные хороводы, литейные и прочие неадекваты???

      2
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      Рейтинг: -63

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН > Hektor 84 9 минут назад

      Они ща клонов выводить будут,а сами слились,стыдно то за помойку им лазурную.

      0
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      Рейтинг: +2058

      Иван Петров 1986 13 минут назад

      Туляки Молодцы ! ! ! Главное у бомжей выиграть.

      0
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      Рейтинг: +796

      S.K.V. 14 минут назад

      Стыд и позор!!!

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      Рейтинг: +1974

      kazak161 15 минут назад

      А почему сенсация,Арсенал победил команду которая никак не проявила себя в международном кубке,так что все по делу!

      1
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      Рейтинг: +2483

      AZ > kazak161 5 минут назад

      я конечно не болею за Зенит, но помню выступления Арсенала на евро-арене)))

      0
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      Рейтинг: +4482

      SPACE TRUCKIN 16 минут назад

      результат закономерный...зенит не показал ваще ничего...

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