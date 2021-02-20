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Кубок России. «Зенит» дома вылетел от «Арсенала»

20 февраля 2021, 18:56
107

«Арсенал» в гостях победил в Кубке России «Зенит». При этом туляки пропустили первыми, но сумели в первом же тайме выйти вперед.

«Зенит» сложил с себя полномочия победителя Кубка России – они взяли турнир в прошлом году.

Последний кубковый матч между командами также прошел в Санкт-Петербурге, и также прошел «Арсенал» (2014 год).

Артем Дзюба провел 200-й матч за «Зенит».

Кубок России. 1/8 финала

Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 1:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Кузяев, 19; 1:1 – Панченко, 25; 1:2 – Бауэр, 37 (с пенальти).

«Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Жирков (Круговой, 72), Оздоев, Сутормин, Кузяев (Крапухин, 72), Мостовой (Ерохин, 81), Вендел, Дзюба.

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Бурлак, Довбня (Горбатенко, 72), Бауэр, Ломовицкий (К. Кангва, 83), Чаушич, Э. Кангва, Костадинов, Луценко, Панченко (Ткачев, 90).

Предупреждения: Ракицкий, 24; Крапухин, 86; Оздоев, 89 – Бауэр, 27; Панченко, 71; Э. Кангва, 76; Григалава, 90; Нигматуллин, 90+5.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал
Комментарии (107)
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nominum
1613836647
Ай-яй-яй. Даже придуманный гол Зениту не помог. Арсенал красавцы!
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portero
1613836768
Арсенал обыграл пешеходов. Всё по делу, дзюба полно гавно, семак зассыха, а не тренер. Арсенал молодцы !!! Вперёд за кубком, если конечно силенок хватит.
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andr2112
1613837132
Хоть и болею за Зенит, но проиграли по делу. Никакой воли к победе! Даже когда проигрывали ходили по полю с кучей в штанах! ПОЗОР!!!!!
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sobaka120982
1613837313
Искренне рад за Туляков!!!! бравооооо!!!! Ни думал что зенит опустят на газпром арене
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egor tikhonov
1613838961
чмошники! меньше на мясо пи...те-тогда и посмотрим. сами то не далеко ушли-гордитесь)))
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Hektor 84
1613839460
Дрочильню отодрали!!! Где эти алармоборатные пуделя, семенычи, таблетки, алкашные хороводы, литейные и прочие неадекваты???
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Spirit_78
1613844838
Какая бы ни была ценность трофея - всё равно такое безволие недопустимо. Надеюсь, им самим стыдно за свою игру. Иначе никакого прогресса никогда не будет.
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m40
1613844975
Я в шоке от этих оправданий в стиле ,,не нужный туринир,,. Команда только вышла из отпуска, должна быть голодная до футбола. Но уже успела устать и потерять интерес к кубку. Похоже музей забит трофеями и свободных полок нет совсем.
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Ziklop
1613846166
Семак мудак, обосрались с Зенитом по полной. такое позорище насрали на своих болельщиков . когда уже поставят тренера нормального, может хоть часть игроков выгонит, которые играть не хотят или не могут.
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lordmrv
1613847171
над северной столицей тучи отодран питерский Зенит и на футбольных сайтах говнокучи у Дзюбы тоже не стоит Ну а если серьёзно - Арсенал, Динамо - с победой вас.
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