В ЦСКА заявили о готовности Файзуллаева сыграть с «Зенитом»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал досрочное возвращение полузащитника Аббосбека Файзуллаева из сборной Узбекистана U-23.
«Аббос Файзуллаев сможет принять участие в матче с «Зенитом». Сегодня он летит в Москву единственным прямым рейсом. Это был снова продолжительный, но конструктивный диалог с коллегами из Футбольной ассоциации Узбекистана. Свою лепту внес и сам Аббос, поговоривший с тренером сборной.
Мы понимаем, что у сборной впереди финал, но все же основная задача по выходу на Олимпиаду уже выполнена. Нам за решение своих кубковых задач только предстоит побороться», – написал Брейдо.
- Красно-синие 2 мая дома сыграют с «Зенитом» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России.
- Сборная Узбекистана вышла в финал Кубка Азии U-23 и благодаря этому завоевала право сыграть на Олимпийских играх-2024.
- Файзуллаев сыграл за сборную в двух матчах – на стадиях 1/4 и 1/2 финала.
- В финале турнира 2 мая Узбекистан сыграет с Японией.