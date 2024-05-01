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    • В ЦСКА заявили о готовности Файзуллаева сыграть с «Зенитом»

    В ЦСКА заявили о готовности Файзуллаева сыграть с «Зенитом»

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал досрочное возвращение полузащитника Аббосбека Файзуллаева из сборной Узбекистана U-23.

    «Аббос Файзуллаев сможет принять участие в матче с «Зенитом». Сегодня он летит в Москву единственным прямым рейсом. Это был снова продолжительный, но конструктивный диалог с коллегами из Футбольной ассоциации Узбекистана. Свою лепту внес и сам Аббос, поговоривший с тренером сборной.

    Мы понимаем, что у сборной впереди финал, но все же основная задача по выходу на Олимпиаду уже выполнена. Нам за решение своих кубковых задач только предстоит побороться», – написал Брейдо.

    • Красно-синие 2 мая дома сыграют с «Зенитом» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России.
    • Сборная Узбекистана вышла в финал Кубка Азии U-23 и благодаря этому завоевала право сыграть на Олимпийских играх-2024.
    • Файзуллаев сыграл за сборную в двух матчах – на стадиях 1/4 и 1/2 финала.
    • В финале турнира 2 мая Узбекистан сыграет с Японией.

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    Источник: телеграм-канал «Брейдо / И после»

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    01.05.2024 12:44
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    Комментарии (13)
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    qawzsexdr
    1714557227
    Лишили возможности человека сыграть в финале (возможно единственным в сборной за всю жизнь) , ради корысти (ведь это решение не бесплатно)
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    ...уефан
    1714557886
    ...вот такое оно сотрудничество ЦСКА с федерацией футбола Узбекистана...
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    Desma
    1714560328
    Ну, что можно сказать по этому поводу? Файзуллаев молодец, перспективный, хорошо вписался в команду. Вот только с тренером ему не повезло.
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    Мордаванин
    1714562796
    пожар в конюшне как в печи в зените ложут кирпичи динамо дрищет на забор у спартака опять запор а в остольном прекрасная маркиза всё хорошо всёхорошо
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    Suvorov71
    1714567057
    Вот ЦСКА, даете забот помойным, они от Рубина и Динамо еще не отошли и вы теперь грозитесь отодрать, ну нелзя так с липовыми шемьпеньонами, опять вонь будет на Невой
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    Номэд
    1714568676
    Кони вдуют вонючим по самые ячишки...
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