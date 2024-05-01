В ЦСКА заявили о готовности Файзуллаева сыграть с «Зенитом»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал досрочное возвращение полузащитника Аббосбека Файзуллаева из сборной Узбекистана U-23.

«Аббос Файзуллаев сможет принять участие в матче с «Зенитом». Сегодня он летит в Москву единственным прямым рейсом. Это был снова продолжительный, но конструктивный диалог с коллегами из Футбольной ассоциации Узбекистана. Свою лепту внес и сам Аббос, поговоривший с тренером сборной.

Мы понимаем, что у сборной впереди финал, но все же основная задача по выходу на Олимпиаду уже выполнена. Нам за решение своих кубковых задач только предстоит побороться», – написал Брейдо.