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    • Мостовой оценил шансы «Динамо» и «Спартака» перед матчем Кубка

    Мостовой оценил шансы «Динамо» и «Спартака» перед матчем Кубка

    Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой перед матчем второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Динамо» – «Спартак» выразил мнение, что обе команды несправедливо продолжают выступать в турнире.

    «Здесь уже проигравший окончательно вылетит, как я понимаю. Не исключаю, что дальше пройдет «Спартак». Можно сказать, что обе команды несправедливо играют тут, поскольку обе уже терпели поражение. Но у нас таков формат Кубка.

    Матч, тем не менее, будет интересным. Мне кажется, что победитель этой пары может оказаться в финале всего Кубка. Шансы тут все-таки 50 на 50.

    В последнем очном матче «Динамо» уступило, но там скорее один человек проиграл игру, когда Лещук допустил две ошибки. Не думаю, что такое повторится. Так что шансы 50 на 50. Фаворита в этом матче для меня нет. Обе команды сейчас на ходу», – сказал Мостовой.

    • Игра пройдет сегодня и начнется в 18:00 мск.
    • Победитель выйдет в финал Пути регионов, где встретится с кем-то из пары «Ростов»«Балтика».

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    01.05.2024 11:38
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    Комментарии (19)
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    ...уефан
    1714554263
    ...Труд! Мир! Май! Ну, что бы всем!...
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    Литейный 4 (returned)
    1714556005
    Всё зависит какой состав выставит Динамо. Если основу, то хрякам без вариантов накидают авоську. Гыгыгы
    Ответить
    Suvorov71
    1714557189
    После того как динамики отьимели помойных, мяч на их стороне, но потому Спартак и называют Великим, что может закрутить так, что мало не будет, этоже Народная команда
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    ...уефан
    1714558432
    ...при нынешнем состоянии команд - неблагодарное дело предсказывать результат... Любой...
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    zigbert
    1714559425
    Не Спартак и Динамо придумали этот формат Кубка, так что претензии Мостового нельзя считать обоснованными. А вот победителя этой пары действительно трудно предсказать.
    Ответить
    anatolich72
    1714561196
    Формат кубка дурацкий, игра будет огонь. Вывеска для болельщиков интересна,главное что в приоритете для каждой команды, динамики могут и чемп. Взять.
    Ответить
    neim
    1714562248
    Пипец б...ь, без Мостового ни одной новости. Только и успеваешь читать : Мостовой оценил, Мостовой предсказал, Мостовой сказал ... Цуко, да выключите же его хоть кто-нибудь, уже плюнуть не куда, в Мостового попадёшь (((.
    Ответить
    andr45
    1714562820
    Так как число говнометов уже увеличилось, то, начиная с понедельника и до субботы , они будут работать на всю мощь) Спартак же с треском проиграет и сразу же в этом обвинят АБАСКАЛЯ) Почему его? Как учит ТАРПИЩЕВ «ПРЕТЕНЗИИ К АБАСКАЛЮ ЕСТЬ И БУДУТ ВСЕГДА» Чуть поменьше получит СИШКОВИЧ, который «как футболист никто, а как тренер не работал на серьёзном уровне.» Другие будут недоумевать: «Что это за ноунейм, что он здесь вообще делает?» Кто-то будет пророчествовать: «А ставить какую-то серьёзную задачу перед ним? Забудьте об этом, болельщики!» А кто-то и возмущаться: «У нас есть футболисты и специалисты, которые играли лучше его, добились большего, и они наши! Я могу перечислить всех! Онопко, Аленичев, Титов, Тихонов, Юран! »
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    BAIv
    1714573518
    Спартак выиграет! Динамо за чемпионат поборется.
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    Manilov
    1714574849
    Не играю в тото. Но тут поставил бы на Спартак. У Динамо крест проигрывать важные матчи.
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