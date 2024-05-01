Мостовой оценил шансы «Динамо» и «Спартака» перед матчем Кубка

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой перед матчем второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Динамо» – «Спартак» выразил мнение, что обе команды несправедливо продолжают выступать в турнире.

«Здесь уже проигравший окончательно вылетит, как я понимаю. Не исключаю, что дальше пройдет «Спартак». Можно сказать, что обе команды несправедливо играют тут, поскольку обе уже терпели поражение. Но у нас таков формат Кубка.

Матч, тем не менее, будет интересным. Мне кажется, что победитель этой пары может оказаться в финале всего Кубка. Шансы тут все-таки 50 на 50.

В последнем очном матче «Динамо» уступило, но там скорее один человек проиграл игру, когда Лещук допустил две ошибки. Не думаю, что такое повторится. Так что шансы 50 на 50. Фаворита в этом матче для меня нет. Обе команды сейчас на ходу», – сказал Мостовой.