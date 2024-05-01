Стали известны стартовые составы на матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России в котором сыграют «Динамо» против «Спартака». Игра состоится 1 мая, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Бальбуэна, Маричаль, Чавес, Лаксальт, Бителло, Карраскаль, Нгамале. Смолов.
Главный тренер: Марцел Личка
«Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Бабич, Дуарте, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Игнатов, Бонгонда, Соболев.
Главный тренер: Владимир Слишкович