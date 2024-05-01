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    • Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Спартак»: 1 мая

    Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Спартак»: 1 мая

    Стали известны стартовые составы на матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России в котором сыграют «Динамо» против «Спартака». Игра состоится 1 мая, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Бальбуэна, Маричаль, Чавес, Лаксальт, Бителло, Карраскаль, Нгамале. Смолов.

    Главный тренер: Марцел Личка

    «Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Бабич, Дуарте, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Игнатов, Бонгонда, Соболев.

    Главный тренер: Владимир Слишкович

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.05.2024 17:10
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    Комментарии (3)
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    BAIv
    1714573790
    Смолов сможет до конца тайма отбегать или понты будет гнуть?
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