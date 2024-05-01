Мостовой резко высказался о формате Кубка России

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что реформа Кубка России сделал его товарищеским турниром.

«До смешного доходит. Сейчас «Спартак» обыграет «Динамо», а потом снова попадeт на «Зенит» в финале. Зачем так делать? «Манчестер Сити» недавно в Кубке Англии обыграл «Челси». Представляете, если сейчас им снова надо будет друг с другом играть. Кубок во всех странах – это игры навылет. А у нас устроили не пойми что. Кубок превратили в товарищеский турнир», – сказал Мостовой.