Мостовой резко высказался о формате Кубка России

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что реформа Кубка России сделал его товарищеским турниром.
«До смешного доходит. Сейчас «Спартак» обыграет «Динамо», а потом снова попадeт на «Зенит» в финале. Зачем так делать? «Манчестер Сити» недавно в Кубке Англии обыграл «Челси». Представляете, если сейчас им снова надо будет друг с другом играть. Кубок во всех странах – это игры навылет. А у нас устроили не пойми что. Кубок превратили в товарищеский турнир», – сказал Мостовой.
- Матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Динамо» – «Спартак» состоится 1 мая на «ВТБ Арене». Начало – в 18:00 мск.
- Система с выбыванием после двух поражений используется в турнире второй сезон.
- В нынешнем розыгрыше Кубка России, в отличие от прошлого, команда, которая проиграет в финале Пути РПЛ, вылетит уже после одного поражения.