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    Мостовой резко высказался о формате Кубка России

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что реформа Кубка России сделал его товарищеским турниром.

    «До смешного доходит. Сейчас «Спартак» обыграет «Динамо», а потом снова попадeт на «Зенит» в финале. Зачем так делать? «Манчестер Сити» недавно в Кубке Англии обыграл «Челси». Представляете, если сейчас им снова надо будет друг с другом играть. Кубок во всех странах – это игры навылет. А у нас устроили не пойми что. Кубок превратили в товарищеский турнир», – сказал Мостовой.

    • Матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Динамо» – «Спартак» состоится 1 мая на «ВТБ Арене». Начало – в 18:00 мск.
    • Система с выбыванием после двух поражений используется в турнире второй сезон.
    • В нынешнем розыгрыше Кубка России, в отличие от прошлого, команда, которая проиграет в финале Пути РПЛ, вылетит уже после одного поражения.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    01.05.2024 08:27
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    Комментарии (2)
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    Алексей З
    1714552844
    Ну про регламент Кубка уже все высказались, походу "источнику" именно Мостовой понадобился , Саня там наверно "царь", звезда !!!
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    SLADE2019
    1714558935
    Александр, не надоело этот формат ругать? Другого уже не будет, пока под санкциями.
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