«Уфа» сообщила об аренде Урунова

Это хорошо для всех сторон и для футболиста.
Полузащитник «Спартака» Остон Урунов перешел в «Уфу». Стороны договорились об аренде узбекистанца.
«Договорились об аренде Урунова до конца сезона. Благодарны «Спартаку», что они пошли нам навстречу. Зарплату полностью платим мы», – сообщил генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков «Чемпионату».
- В августе «Спартак» купил Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
- В текущем сезоне Урунов забил 1 гол в 9 матчах.
- Карьеру в России Урунов начал именно в «Уфе».