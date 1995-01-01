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    «Уфа» сообщила об аренде Урунова

    Полузащитник «Спартака» Остон Урунов перешел в «Уфу». Стороны договорились об аренде узбекистанца.

    «Договорились об аренде Урунова до конца сезона. Благодарны «Спартаку», что они пошли нам навстречу. Зарплату полностью платим мы», – сообщил генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков «Чемпионату».

    • В августе «Спартак» купил Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
    • В текущем сезоне Урунов забил 1 гол в 9 матчах.
    • Карьеру в России Урунов начал именно в «Уфе».

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    Источник: твиттер «Уфы»

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1669

      FRZZ 39 минут назад

      Это хорошо для всех сторон и для футболиста.

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