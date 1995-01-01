«Уфа» сообщила об аренде Урунова

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов перешел в «Уфу». Стороны договорились об аренде узбекистанца.

«Договорились об аренде Урунова до конца сезона. Благодарны «Спартаку», что они пошли нам навстречу. Зарплату полностью платим мы», – сообщил генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков «Чемпионату».