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    АПЛ. «Ливерпуль» впервые с 1999 года проиграл дома «Эвертону», уступив в турнире четвертый раз подряд

    «Эвертон» победил в гостях «Ливерпуль». Последний раз выигрыш команды на «Энфилде» был в 1999 году.

    «Ливерпуль» потерпел четвертое подряд поражение в АПЛ.

    В первом тайме из-за травмы «Ливерпуль» потерял полузащитника Джордана Хендерсона.

    Роберто Фирмино провел 200-й матч в АПЛ, он стал пятым бразильцем, достигшим этой отметки.

    «Эвертон» смог открыть счет в дерби впервые с октября 2010 года. Тогда матч также завершился поражением «Ливерпуля».

    Ришарлисон стал третьим игроком в истории «Эвертона», забившим за команду на «Энфилде» в двух подряд матчах. Последним таким футболистом был Тим Кэхилл.

    Хамес Родригес стал первым футболистом в истории «Эвертона», сделавшим голевые передачи в обоих дерби сезона АПЛ.

    «Эвертон» открыл счет на третьей минуте. Быстрее команда забивала в АПЛ «Ливерпулю» только в апреле 1999 года.

    Озан Кабак получил желтые карточки во всех своих трех матчах АПЛ.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

    Ливерпуль – Эвертон – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ришарлисон, 3; 0:2 – Сигурдссон, 83 (с пенальти).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:25
    Комментарии7
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      Рейтинг: +243

      вальтер 79 1 минуту назад

      не похож Ливерпуль на себя прошлогоднего

      0
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      Рейтинг: +186

      55together 2 минуты назад

      Клопп теперь клоп...

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      Рейтинг: +729

      Юрэс 6 минут назад

      Сегодня спорт - - - - - - ЭТО СТАВКИ!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +729

      Юрэс 7 минут назад

      СПОРТ - - - - - - НЕ ДОСТИЖЕНИЯ!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +729

      Юрэс 9 минут назад

      Аааааа в КУРСЕ какие ставки были? АХУ...... Е!!!!!!!!!!!
      ЛИГА СТАВОК РУЛИТ

      0
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      Рейтинг: +20136

      DOCTOR PENALTY 13 минут назад

      Давят клоппОв! Хоть ты тресни!

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      Рейтинг: +7429

      Вомбат 20 минут назад

      Играл Ливерпуль, как всегда, лучше, но мяч, как всегда, в ворота соперника не шел. Это, как я надеюсь, все уже поняли, персональная карма Клоппа на этот сезон. Но на ЛЧ она не распространяется. Там все зайдет.

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