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  • АПЛ. «Ливерпуль» впервые с 1999 года проиграл дома «Эвертону», уступив в турнире четвертый раз подряд

АПЛ. «Ливерпуль» впервые с 1999 года проиграл дома «Эвертону», уступив в турнире четвертый раз подряд

20 февраля 2021, 22:25
9

«Эвертон» победил в гостях «Ливерпуль». Последний раз выигрыш команды на «Энфилде» был в 1999 году.

«Ливерпуль» потерпел четвертое подряд поражение в АПЛ.

В первом тайме из-за травмы «Ливерпуль» потерял полузащитника Джордана Хендерсона.

Роберто Фирмино провел 200-й матч в АПЛ, он стал пятым бразильцем, достигшим этой отметки.

«Эвертон» смог открыть счет в дерби впервые с октября 2010 года. Тогда матч также завершился поражением «Ливерпуля».

Ришарлисон стал третьим игроком в истории «Эвертона», забившим за команду на «Энфилде» в двух подряд матчах. Последним таким футболистом был Тим Кэхилл.

Хамес Родригес стал первым футболистом в истории «Эвертона», сделавшим голевые передачи в обоих дерби сезона АПЛ.

«Эвертон» открыл счет на третьей минуте. Быстрее команда забивала в АПЛ «Ливерпулю» только в апреле 1999 года.

Озан Кабак получил желтые карточки во всех своих трех матчах АПЛ.

Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

Ливерпуль – Эвертон – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ришарлисон, 3; 0:2 – Сигурдссон, 83 (с пенальти).

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Эвертон
Комментарии (9)
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Вомбат
1613849918
Играл Ливерпуль, как всегда, лучше, но мяч, как всегда, в ворота соперника не шел. Это, как я надеюсь, все уже поняли, персональная карма Клоппа на этот сезон. Но на ЛЧ она не распространяется. Там все зайдет.
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DOCTOR PENALTY
1613850324
Давят клоппОв! Хоть ты тресни!
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Юрэс
1613850579
Аааааа в КУРСЕ какие ставки были? АХУ...... Е!!!!!!!!!!! ЛИГА СТАВОК РУЛИТ
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Юрэс
1613850678
СПОРТ - - - - - - НЕ ДОСТИЖЕНИЯ!!!!!!!!!
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Юрэс
1613850755
Сегодня спорт - - - - - - ЭТО СТАВКИ!!!!!!!!!!!!
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55together
1613850974
Клопп теперь клоп...
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вальтер 79
1613851047
не похож Ливерпуль на себя прошлогоднего
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Cules2013
1613892150
Поплыли, но этому есть и объективные причины. чего стоит, что полкоманды в лазарете, особенно защитники, ещё и Хендо сломался. с другой стороны, многие отмечали, что в прошлые 2 сезона Ливерпулю сильно везло, и травм было мало, все лидеры в строю, и в АПЛ много побед было при сомнительного качества игре, на фарте, на классе, на морально-волевых. Вот это всё когда-то заканчивается. А у Клоппа очень многое держится на физике, на морально-волевых. Да и просто команда наелась - наконец-то взяли и ЛЧ, и АПЛ, мотивация упала, а соперники не дремлют, и свои шансы не упускают.
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zigbert
1613903938
С возникшими проблемами с составом у Ливерпуля появилась еще неуверенность в своих силах.
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