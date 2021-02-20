АПЛ. «Ливерпуль» впервые с 1999 года проиграл дома «Эвертону», уступив в турнире четвертый раз подряд

«Эвертон» победил в гостях «Ливерпуль». Последний раз выигрыш команды на «Энфилде» был в 1999 году.
«Ливерпуль» потерпел четвертое подряд поражение в АПЛ.
В первом тайме из-за травмы «Ливерпуль» потерял полузащитника Джордана Хендерсона.
Роберто Фирмино провел 200-й матч в АПЛ, он стал пятым бразильцем, достигшим этой отметки.
«Эвертон» смог открыть счет в дерби впервые с октября 2010 года. Тогда матч также завершился поражением «Ливерпуля».
Ришарлисон стал третьим игроком в истории «Эвертона», забившим за команду на «Энфилде» в двух подряд матчах. Последним таким футболистом был Тим Кэхилл.
Хамес Родригес стал первым футболистом в истории «Эвертона», сделавшим голевые передачи в обоих дерби сезона АПЛ.
«Эвертон» открыл счет на третьей минуте. Быстрее команда забивала в АПЛ «Ливерпулю» только в апреле 1999 года.
Озан Кабак получил желтые карточки во всех своих трех матчах АПЛ.
Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур
Ливерпуль – Эвертон – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Ришарлисон, 3; 0:2 – Сигурдссон, 83 (с пенальти).