АПЛ. «Ливерпуль» впервые с 1999 года проиграл дома «Эвертону», уступив в турнире четвертый раз подряд

«Эвертон» победил в гостях «Ливерпуль». Последний раз выигрыш команды на «Энфилде» был в 1999 году.

«Ливерпуль» потерпел четвертое подряд поражение в АПЛ.

В первом тайме из-за травмы «Ливерпуль» потерял полузащитника Джордана Хендерсона.

Роберто Фирмино провел 200-й матч в АПЛ, он стал пятым бразильцем, достигшим этой отметки.

«Эвертон» смог открыть счет в дерби впервые с октября 2010 года. Тогда матч также завершился поражением «Ливерпуля».

Ришарлисон стал третьим игроком в истории «Эвертона», забившим за команду на «Энфилде» в двух подряд матчах. Последним таким футболистом был Тим Кэхилл.

Хамес Родригес стал первым футболистом в истории «Эвертона», сделавшим голевые передачи в обоих дерби сезона АПЛ.

«Эвертон» открыл счет на третьей минуте. Быстрее команда забивала в АПЛ «Ливерпулю» только в апреле 1999 года.

Озан Кабак получил желтые карточки во всех своих трех матчах АПЛ.

Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

Ливерпуль – Эвертон – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ришарлисон, 3; 0:2 – Сигурдссон, 83 (с пенальти).

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