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РФС: «Фанаты проявят мудрость, если прекратят бойкот»

27 апреля 2024, 10:43
10

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал бойкот фанатов, связанный с введением Fan ID.

– Можно ли по прошествии времени говорить, что фанаты зря бойкотируют матчи, потому так ничего и не добились?

– Это ведь позиция определeнного сообщества, а не отдельного человека. Много людей считают, что они обращают на себя и проблему внимание таким образом. Они продолжают это делать. Здесь важно, чтобы РФС, РПЛ, но в первую очередь клубы проводили работу, обращали внимание, пытались выстраивать с ними диалог и максимально мотивировали возвращаться на стадион. У кого-то это получается, у кого-то – нет. Кто-то ходит на матчи Первой лиги, игры по иным видам спорта, болеет за эти же команды там, кто-то пересаживается на центральные трибуны, не ходят на традиционные фанатские сектора, но тем не менее матчи посещают.

Добились фанаты чего-то или нет, рассуждать могут только они. В любом случае внимание на себя обратили. Благодаря тому, что они занимали такую позицию, РФС и Минцифры активнее дорабатывали эту систему и делали еe удобнее, а не так, как предполагалось изначально. Конечно, хотелось бы, чтобы они поддерживали клубы.

– Если или когда фанаты вернутся на трибуны, это будет выглядеть как слабость или мудрость?

– Я считаю, что это будет мудростью.

  • Fan ID ввели в 2022 году.
  • В ответ активные болельщики объявили бойкот матчам РПЛ.
  • В Фонбет Кубке России Fan ID не действует, за исключением суперфинала.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Митрофанов Максим
Комментарии (10)
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Cleaner
1714204705
Прикормленный карманный журналист задает заранее утвержденные Митрофановым вопросы...(((((((((((((((((((
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Cleaner
1714204856
И как же любят наши чинуши своим никчемным должностям красивые названия придумывать. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ РФС! Ну почти что Генсек ООН! Тьфу блин...((((((((((((((((((
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SLADE2019
1714205669
Как я понял, РФС мудрость не хочет проявлять.
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VVM1964
1714213793
Нет, ну это правильно уповать на отсутствие мудрости у кого-то, вместо того, что бы проявить мудрость самому..., а вдруг это будет выглядеть, как слабость - "нет, на это я пойтить не могу... не посоветовавшись с шефом"... )
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Ивантеевец
1714222254
Не нужно было принимать дебильных решений, чтобы теперь не крутиться как ужи на сковородке - хотели как лучше, а получилось как всегда.
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