РФС: «Фанаты проявят мудрость, если прекратят бойкот»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал бойкот фанатов, связанный с введением Fan ID.

– Можно ли по прошествии времени говорить, что фанаты зря бойкотируют матчи, потому так ничего и не добились?

– Это ведь позиция определeнного сообщества, а не отдельного человека. Много людей считают, что они обращают на себя и проблему внимание таким образом. Они продолжают это делать. Здесь важно, чтобы РФС, РПЛ, но в первую очередь клубы проводили работу, обращали внимание, пытались выстраивать с ними диалог и максимально мотивировали возвращаться на стадион. У кого-то это получается, у кого-то – нет. Кто-то ходит на матчи Первой лиги, игры по иным видам спорта, болеет за эти же команды там, кто-то пересаживается на центральные трибуны, не ходят на традиционные фанатские сектора, но тем не менее матчи посещают.

Добились фанаты чего-то или нет, рассуждать могут только они. В любом случае внимание на себя обратили. Благодаря тому, что они занимали такую позицию, РФС и Минцифры активнее дорабатывали эту систему и делали еe удобнее, а не так, как предполагалось изначально. Конечно, хотелось бы, чтобы они поддерживали клубы.

– Если или когда фанаты вернутся на трибуны, это будет выглядеть как слабость или мудрость?

– Я считаю, что это будет мудростью.