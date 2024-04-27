В «Ахмате» ответили, планируют ли оставлять Адиева на следующий сезон

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб планирует сохранить главного тренера Магомеда Адиева и на следующий сезон.

Адиев в апреле сменил Мирослава Ромащенко.

Тренер совмещает посты со сборной Казахстана.

«Адиев пришeл за день до его первой игры в «Ахмате». В последнее время он работал в сборной Казахстана и доказал всем, что он хороший специалист.

Если брать ту же игру с «Балтикой», то не знаю, что там произошло, – какое-то затмение. Может, гипноз сверху. Как угодно можно это обзывать, но ответа ни у кого нет, ребята тоже не понимают. Видно, что команда не в очень хорошем психологическом состоянии, но она бьeтся. Матч с ЦСКА это показал: вроде проигрывали, но перевернули игру.

Конечно, у Адиева есть кредит доверия в «Ахмате». Не будет никакого «вдруг». Надеемся, что мы договоримся с Федерацией футбола Казахстана и он останется», – сказал Айдамиров.