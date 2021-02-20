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    ЦСКА – о 20-летии президентства Гинера: «Золотая эпоха, которая далека от завершения»

    Пресс-служба ЦСКА опубликовала видеоролик, посвященный 20-й годовщине пребывания Евгения Гинера на посту президента клуба.

    «20 лет с лучшим президентом – золотая эпоха, которая далека от завершения», – говорится в описании.

    • Гинер стал президентом ЦСКА 20 февраля 2001 года в результате смены владельца клуба.
    • При нем команда выиграла 21 трофей, в том числе шесть чемпионств и Кубок УЕФА.

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    Источник: Официальный твиттер ЦСКА

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии4
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      Рейтинг: +370

      De_Frenki 1 час назад

      Леннорович ты лучший!!!спасибо за все

      2
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      Рейтинг: +7419

      Вомбат 1 час назад

      Гинер - лучший футбольный менеджер в нашей истории. Тут не только лучшая в стране селекционная служба, не только продажи игроков задорого и покупки задешево. Тут и настоящие аферы с Думбия и Вагнером Лавом. Причем все в рамках закона, не придерешься. Гений. Однако я никогда не прощу ему перехода росфутбола на осень-весну. Господин Гинер лично уничтожил пирамиду отечественного футбола, заложив мину под ПФЛ. С Фурсенко и Толстых я вины не снимаю, но автором и локомотивом этой разрушительной идеи был именно Гинер.

      4
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      Рейтинг: +15639

      vladimir-7 2 часа назад

      Евгений Леннорович, поздравляю с двадцатилетием работы в ПФК ЦСКА,
      желаю здоровья, счастья и дальнейших успехов в клубе и желаю
      команде ЦСКА с Вами выиграть кубок Лиги Чемпионов.

      3
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      Рейтинг: +20621

      Боцман59rus 3 часа назад

      Было время когда Зенит в очном противостоянии убивали так, что страшно становилось, даже судьям, которым заплатили

      4
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