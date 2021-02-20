ЦСКА – о 20-летии президентства Гинера: «Золотая эпоха, которая далека от завершения»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видеоролик, посвященный 20-й годовщине пребывания Евгения Гинера на посту президента клуба.

«20 лет с лучшим президентом – золотая эпоха, которая далека от завершения», – говорится в описании.

Гинер стал президентом ЦСКА 20 февраля 2001 года в результате смены владельца клуба.

При нем команда выиграла 21 трофей, в том числе шесть чемпионств и Кубок УЕФА.