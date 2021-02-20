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  • Судья Федотов: «Пенальти в ворота «Спартака» в дерби назначили ошибочно»

Судья Федотов: «Пенальти в ворота «Спартака» в дерби назначили ошибочно»

20 февраля 2021, 20:28
29

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из первого тайма матча 1/8 финала Кубка России между «Динамо» и «Спартаком». По его мнению, пенальти в пользу динамовцев назначен ошибочно.

«19-я минута. Кирилл Левников, походу, забыл правила. 11-метровый назначать нельзя. Мяч попал выше подмышечной впадины. Правильное решение: продолжить игру», – написал Федотов.

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Москве.
  • Это 1-й официальный матч в году для команд.
  • Последняя очная встреча между командами завершилась ничьей 1:1.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Игоря Федотова
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Федотов Игорь
Комментарии (29)
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Из Твери Леха
1613843787
бугага. это мозес там что ли футбол с волейболом попутал?
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m40
1613845097
Пенальти конечно так себе. Но где ига Спартака, где план В у тренера?
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Каратель помойников
1613845371
Кирюшка левников молодец.дай бог чтобы с ним в жизни так же поступали,как он судит
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lordmrv
1613846911
Пеналь левый. Но Динамо по праву прошло дальше. С победой команду и их преданных болельщиков.
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gennadiy
1613847929
А кто мешал Спартаку забить хотя бы 1,тоже судья?
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СиБЕЕРяк
1613849847
Если быть объективным-игра рукой была, это не грудь, а акцентированный сброс верхней частью руки мяча в сторону-пенальти надо давать. Неуй было движение в сторону мяча делать. Тогда б не было вопросов. Спартак как и Зенит в пролете! Интрига!
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absent32
1613850940
а то что он осознанно вытягивал руку это не нарушение? там игра рукой железобетонная. а Федотов уже задолбал свои правила крутить!!!
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вальтер 79
1613851702
судьи как всегда в своем репертуаре толи еще будет впереди рпл
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Andrew01
1613854549
Опять правила будут под эпизод переписывать... игрокам было сказано в начале сезона - попадание мяча в руку, где рукав от футболки ЭТО НЕ ПЕНАЛЬТИ (для особо упертых)! тут мяч туда и попал и неважно тянул руку или не тянул, есть четко прописанные правила, а вот теперь....
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JTherry
1613855355
в матчах на Кубок пенальти должны быть "железобетонные", а не эта хрень на видосе вверху... Кашшаи впаривал болельщикам, что игра плечом не является игрой рукой, как он теперь будет трактовать явный ляп Левникова - "это другое?"
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