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    Судья Федотов: «Пенальти в ворота «Спартака» в дерби назначили ошибочно»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из первого тайма матча 1/8 финала Кубка России между «Динамо» и «Спартаком». По его мнению, пенальти в пользу динамовцев назначен ошибочно.

    «19-я минута. Кирилл Левников, походу, забыл правила. 11-метровый назначать нельзя. Мяч попал выше подмышечной впадины. Правильное решение: продолжить игру», – написал Федотов.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Москве.
    • Это 1-й официальный матч в году для команд.
    • Последняя очная встреча между командами завершилась ничьей 1:1.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Игоря Федотова

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    Сегодня, 20:28
    Комментарии28
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      Рейтинг: +2675

      absent32 2 минуты назад

      а то что он осознанно вытягивал руку это не нарушение? там игра рукой железобетонная. а Федотов уже задолбал свои правила крутить!!!

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      Рейтинг: +120

      СиБЕЕРяк 20 минут назад

      Если быть объективным-игра рукой была, это не грудь, а акцентированный сброс верхней частью руки мяча в сторону-пенальти надо давать. Неуй было движение в сторону мяча делать. Тогда б не было вопросов. Спартак как и Зенит в пролете! Интрига!

      0
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      Рейтинг: +7429

      Вомбат 23 минуты назад

      Как правильно отметил Шалимов было ярко выраженное движение рукой, и мяч попал в то место, которое подставлял защитник. Это место было, конечно ниже подмышечной впадины, так что все претензии красно-белых беспочвенны. Вообще было очень противно слушать комментарий, когда оба комментатора явно топят за одну из команд. Такого не должно быть даже на твоем канале, неуважаемая Канделаки!

      0
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      Рейтинг: +187

      Снег 34 минуты назад

      Выше подмышечной впадины только плечо и ключица: мяч ОТБИВАЛСЯ чистым предплечьем, а это уже рука, Федотов...

      0
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      Рейтинг: +7738

      alp 36 минут назад

      судья фидотоф - предвзятое г а в н о

      0
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      Рейтинг: +1536

      Retiremen_VMF 48 минут назад

      Отэто щас вою будет....

      0
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      Рейтинг: +345

      gennadiy 52 минуты назад

      А кто мешал Спартаку забить хотя бы 1,тоже судья?

      4
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      Рейтинг: +2406

      lordmrv 1 час назад

      Пеналь левый. Но Динамо по праву прошло дальше. С победой команду и их преданных болельщиков.

      3
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      Рейтинг: -1025

      литлбой77 > lordmrv 1 час назад

      с этой стамеской толку не будет!прыгает как козел а толку ноль!

      -1
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      Рейтинг: +4073

      Yurok161 1 час назад

      Пенальти действительно ошибочный.

      2
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      Рейтинг: +4705

      Каратель 1 час назад

      Кирюшка левников молодец.дай бог чтобы с ним в жизни так же поступали,как он судит

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