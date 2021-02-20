Судья Федотов: «Пенальти в ворота «Спартака» в дерби назначили ошибочно»

а то что он осознанно вытягивал руку это не нарушение? там игра рукой железобетонная. а Федотов уже задолбал свои правила крутить!!!
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из первого тайма матча 1/8 финала Кубка России между «Динамо» и «Спартаком». По его мнению, пенальти в пользу динамовцев назначен ошибочно.
«19-я минута. Кирилл Левников, походу, забыл правила. 11-метровый назначать нельзя. Мяч попал выше подмышечной впадины. Правильное решение: продолжить игру», – написал Федотов.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Москве.
- Это 1-й официальный матч в году для команд.
- Последняя очная встреча между командами завершилась ничьей 1:1.
19' минута, Динамо – СпартакЛевников по ходу забыл правила.11-ти метровый назначать нельзя.Мяч попал выше подмышечной впадины.Правильное решение: продолжить игру.2-ой матч и уже 4 ошибки #ДинамоСпартак pic.twitter.com/LCmNsJvaGL— Игорь Федотов (@fedotov1006) February 20, 2021