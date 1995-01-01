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    Лига чемпионов. «Боруссия» Д благодаря дублю Холанда добилась волевой победы над «Севильей»

    «Боруссия» из Дортмунда в гостях оказалась сильнее «Севильи». Дубль оформил 20-летний нападающий Эрлинг Холанд.

    Полузащитник гостей Джуд Беллингем стал самым молодым английским футболистом, вышедшим в стартовом составе в плей-офф Лиги чемпионов (17 лет и 233 дня).

    «Севилья» прервала семиматчевую серию без пропущенных голов.

    Махмуд Дауд забил дебютный гол в Лиге чемпионов. В рамках турнира на момент гола он пробил по воротам 26 раз (25 – из-за пределов штрафной).

    Сусо также впервые отличился в Лиге чемпионов.

    Эрлинг Холанд забил в Лиге чемпионов всем командам, с которыми играл. У него 18 голов в 13 матчах в рамках турнира.

    У Холанда 25 голов в 24 матчах текущего сезона во всех турнирах.

    Холанд провел в Лиге чемпионов 13 матчей, помимо 18 голов сделал две результативные передачи.

    «Боруссия» в 2021 году только в одном матче смогла не пропустить.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    Севилья (Испания) – Боруссия Д (Германия) – 2:3 (1:3)

    Голы: 1:0 – Сусо, 7; 1:1 – Дауд, 19; 1:2 – Холанд, 27; 1:3 – Холанд, 43; 2:3 – де Йонг, 84.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

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    Источник: Бомбардир.ру

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