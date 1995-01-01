Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    2 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

    Экс-директор «Локомотива»: «Думаю, Семин уже не вернется в клуб. Обратного пути нет»

    Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал о причинах ухода Юрия Семина из московского клуба.

    «Юрий Палыч вступил в открытый конфликт с руководством «РЖД». Расстанься они с ним тогда или через три месяца после возобновления чемпионата, ничего бы не поменялось.

    Семин сделал ситуацию такой, что обратного пути уже не было. Для него авторитетов нет. Семин не пускал меня на базу. Говорил: «Есть я и команда». Кикнадзе он не мог не пускать, Палыч в восторге не был.

    Думаю, что Семин уже не вернется в «Локомотив» на пост главного тренера. Ему уже на хватит корпоративного конструктива. Человек в этом возрасте уже не поменяется.

    Несмотря на допущенные ошибки в общении, он их продолжает делать. Иногда лучше промолчать, чем высказаться. Думаю, руководство вряд ли снова пригласит Семина. Это маловероятно», – цитирует Кузьмичева «РБ-Спорт».

    Экс-директор «Локомотива»: «Кокорина обсуждали не больше 20 секунд. Решили, что его у нас не будет»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:26
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82803
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru