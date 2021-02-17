Экс-директор «Локомотива»: «Думаю, Семин уже не вернется в клуб. Обратного пути нет»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал о причинах ухода Юрия Семина из московского клуба.

«Юрий Палыч вступил в открытый конфликт с руководством «РЖД». Расстанься они с ним тогда или через три месяца после возобновления чемпионата, ничего бы не поменялось.

Семин сделал ситуацию такой, что обратного пути уже не было. Для него авторитетов нет. Семин не пускал меня на базу. Говорил: «Есть я и команда». Кикнадзе он не мог не пускать, Палыч в восторге не был.

Думаю, что Семин уже не вернется в «Локомотив» на пост главного тренера. Ему уже на хватит корпоративного конструктива. Человек в этом возрасте уже не поменяется.

Несмотря на допущенные ошибки в общении, он их продолжает делать. Иногда лучше промолчать, чем высказаться. Думаю, руководство вряд ли снова пригласит Семина. Это маловероятно», – цитирует Кузьмичева «РБ-Спорт».

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