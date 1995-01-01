Экс-директор «Локомотива»: «Кокорина обсуждали не больше 20 секунд. Решили, что его у нас не будет»

Текст противоречивый, мягко говоря...
С одной стороны, вроде, "обсуждали"... Пусть и всего 20 секунд, но, всё-таки, обсуждали.... А с другой стороны: тупо приняли к выполнению некое решение, непонятно чьё, но которое, понятно, не принять было невозможно))) Отсюда и эти 20 секунд, за которые, естественно, ничего обсудить нельзя, а можно только что-то выслушать... Вот и выслушали))) Так о чём всё это? Да о том, что в Локомотоиве (подставляйте иное название) по трансферам принимает решение... НЕ ТРАНСФЕРНЫЙ КОМИТЕТ!)))
И где тут про футбол?
Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал, почему московский клуб отказался от трансфера нападающего Александра Кокорина.
«Тема с обсуждением Кокорина на трансферном комитете заняла не больше 20 секунд. Появилось решение, что этого игрока у нас не будет. Дальше не обсуждаем. Не сообщили, чье это решение, просто объявили, как о факте.
До этого я говорил с представителями Кокорина, оставалось только решить вопрос на трансферном комитете. Позвонить по этому вопросу могли только Олегу Валентиновичу Белозерову (гендиректор «РЖД» — прим. «Бомбардира»). А кто позвонил, я не знаю», – сказал Кузьмичев в интервью «РБ-Спорту».
- «Фиорентина» купила нападающего у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- Контракт с ним подписан до июня 2024 года.
- Кокорин уже дебютировал за «Фиорентину» в матче с «Интером» в начале февраля.