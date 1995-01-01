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    Экс-директор «Локомотива»: «Кокорина обсуждали не больше 20 секунд. Решили, что его у нас не будет»

    Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал, почему московский клуб отказался от трансфера нападающего Александра Кокорина.

    «Тема с обсуждением Кокорина на трансферном комитете заняла не больше 20 секунд. Появилось решение, что этого игрока у нас не будет. Дальше не обсуждаем. Не сообщили, чье это решение, просто объявили, как о факте.

    До этого я говорил с представителями Кокорина, оставалось только решить вопрос на трансферном комитете. Позвонить по этому вопросу могли только Олегу Валентиновичу Белозерову (гендиректор «РЖД» — прим. «Бомбардира»). А кто позвонил, я не знаю», – сказал Кузьмичев в интервью «РБ-Спорту».

    • «Фиорентина» купила нападающего у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • Контракт с ним подписан до июня 2024 года.
    • Кокорин уже дебютировал за «Фиорентину» в матче с «Интером» в начале февраля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 13:46
    Комментарии11
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      Рейтинг: +3712

      solodealer 1 минуту назад

      Текст противоречивый, мягко говоря...
      С одной стороны, вроде, "обсуждали"... Пусть и всего 20 секунд, но, всё-таки, обсуждали.... А с другой стороны: тупо приняли к выполнению некое решение, непонятно чьё, но которое, понятно, не принять было невозможно))) Отсюда и эти 20 секунд, за которые, естественно, ничего обсудить нельзя, а можно только что-то выслушать... Вот и выслушали))) Так о чём всё это? Да о том, что в Локомотоиве (подставляйте иное название) по трансферам принимает решение... НЕ ТРАНСФЕРНЫЙ КОМИТЕТ!)))
      И где тут про футбол?

      0
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      Рейтинг: +7563

      NewLife 3 минуты назад

      Не все дают себя лохануть, как Федун.

      0
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      Рейтинг: +45161

      portero 4 минуты назад

      Донесли мнение которое нельзя обсуждать...

      0
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      Рейтинг: +20552

      Боцман59rus 1 час назад

      Пресненский Суд Москвы: обсуждали Кокорина не больше 20 минут, решили, что он будет у нас

      1
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      Рейтинг: +15525

      vladimir-7 1 час назад

      Откуда звонок? Из аппарата президента, поэтому чего обсуждать-то, руку
      к козырьку и всё.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15525

      vladimir-7 > vladimir-7 1 час назад

      А вот Федун не стал снимать телефонную трубку и перехватил
      Кокорина, но потом ему всё равно дозвонились и пришлось
      продать Сашу.

      0
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      Рейтинг: +13402

      alarm 1 час назад

      нашел новость, в которой кокорина приговорили быть хряком

      bombardir.ru/news/608672

      2
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      Рейтинг: +4353

      Cleaner 1 час назад

      Долго обсуждали. Но решение приняли верное.)

      0
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      Рейтинг: +1660

      FRZZ 1 час назад

      Что он хочет сказать, какая нам разница обсуждали 20 секунд или 2 часа?

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      Рейтинг: +15525

      vladimir-7 > FRZZ 1 час назад

      Он хотел сказать, что не обсуждали, а им сказали и за 20с.
      приняли решение АП — отказать в трансфере, как факт.

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      Рейтинг: +242

      Жорик секс обжорик 1 час назад

      Пересчитали стулья и пришли к общему мнению что это не выгодно...

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