Экс-директор «Локомотива»: «Кокорина обсуждали не больше 20 секунд. Решили, что его у нас не будет»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал, почему московский клуб отказался от трансфера нападающего Александра Кокорина.

«Тема с обсуждением Кокорина на трансферном комитете заняла не больше 20 секунд. Появилось решение, что этого игрока у нас не будет. Дальше не обсуждаем. Не сообщили, чье это решение, просто объявили, как о факте.

До этого я говорил с представителями Кокорина, оставалось только решить вопрос на трансферном комитете. Позвонить по этому вопросу могли только Олегу Валентиновичу Белозерову (гендиректор «РЖД» — прим. «Бомбардира»). А кто позвонил, я не знаю», – сказал Кузьмичев в интервью «РБ-Спорту».