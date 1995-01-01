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    Зиньковский – о переходе в «Витесс»: «Решили, что будет лучше остаться в «Крыльях»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал информацию об интересе со стороны «Витесса».

    – Очень много информации было относительно твоего будущего во время зимней паузы. В том числе говорили про Голландию, насколько слухи о переходе в «Витесс» были реальными?

    – Лично я ничего не обсуждал. Мне только передали, что с кем-то там связывались. Но в клуб предложений не поступало.

    – Известно, что тобой интересовались «Химки» и другие команды, но «Крылья» настояли, чтобы ты остался. Как они это сделали, как ты остался играть в ФНЛ?

    – Мы вместе все решили: тренерский штаб, Корниленко. Мы вместе решили, что лучше будет остаться и помочь команде выполнить задачу в этом сезоне. Осталось-то три месяца. Я думаю, мы сможем это сделать.

    • В этом сезоне Зиньковский забил 8 голов в 24 матчах ФНЛ.
    • «Крылья» занимают второе место в первенстве.

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    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

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