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  • Зиньковский – о переходе в «Витесс»: «Решили, что будет лучше остаться в «Крыльях»

Зиньковский – о переходе в «Витесс»: «Решили, что будет лучше остаться в «Крыльях»

17 февраля 2021, 10:32
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Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал информацию об интересе со стороны «Витесса».

– Очень много информации было относительно твоего будущего во время зимней паузы. В том числе говорили про Голландию, насколько слухи о переходе в «Витесс» были реальными?

– Лично я ничего не обсуждал. Мне только передали, что с кем-то там связывались. Но в клуб предложений не поступало.

– Известно, что тобой интересовались «Химки» и другие команды, но «Крылья» настояли, чтобы ты остался. Как они это сделали, как ты остался играть в ФНЛ?

– Мы вместе все решили: тренерский штаб, Корниленко. Мы вместе решили, что лучше будет остаться и помочь команде выполнить задачу в этом сезоне. Осталось-то три месяца. Я думаю, мы сможем это сделать.

  • В этом сезоне Зиньковский забил 8 голов в 24 матчах ФНЛ.
  • «Крылья» занимают второе место в первенстве.

Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Крылья Советов Витесс Зиньковский Антон
Комментарии (2)
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paracetamol
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Витесс такое же г-но, как крылышки.
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