Зиньковский – о переходе в «Витесс»: «Решили, что будет лучше остаться в «Крыльях»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал информацию об интересе со стороны «Витесса».

– Очень много информации было относительно твоего будущего во время зимней паузы. В том числе говорили про Голландию, насколько слухи о переходе в «Витесс» были реальными?

– Лично я ничего не обсуждал. Мне только передали, что с кем-то там связывались. Но в клуб предложений не поступало.

– Известно, что тобой интересовались «Химки» и другие команды, но «Крылья» настояли, чтобы ты остался. Как они это сделали, как ты остался играть в ФНЛ?

– Мы вместе все решили: тренерский штаб, Корниленко. Мы вместе решили, что лучше будет остаться и помочь команде выполнить задачу в этом сезоне. Осталось-то три месяца. Я думаю, мы сможем это сделать.