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  • Слуцкий: «ЦСКА не отрубят голову, если они не возьмут чемпионство. Нет железной задачи быть первым»

Слуцкий: «ЦСКА не отрубят голову, если они не возьмут чемпионство. Нет железной задачи быть первым»

16 февраля 2021, 21:25
9

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

— Со стороны журналистов кажется, что Акинфеев стал спокойнее и больше улыбаться.

— Представь, что с 16 лет ты основной вратарь клуба, который каждый год борется за чемпионство и играет в еврокубках. Основной вратарь сборной, где на каждое действие смотрят под микроскопом.

С 16 лет и до сегодняшнего дня у тебя нет права на ошибку, высочайшая ответственность. Ты натянут как струна. Еще и в каждой тренировке нужно доказывать, а у тебя порваны две крестообразные связки на одном колене. Это невозможно.

Сейчас все немного изменилось. Он уже не играет за сборную, и, будем честны, после 2018 года у ЦСКА нет железной задачи быть первым. Голову не отрубят, если они не возьмут чемпионство.

Плюс возраст, в семье все отлично, дети подрастают. Он ведь жизнелюбивый человек и отличный друг, что большая редкость.

  • ЦСКА идет на третьем месте в РПЛ.
  • Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Акинфеев Игорь Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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general.lizyukov
1613504409
вот так и начинается падение, когда вместо высокой цели ставишь задачку попроще
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vladimir-7
1613506156
Л. Слуцкий дал отличную характеристику на И. Акинфеева, которого знает и как спортсмена, и как человека, проработав в ЦСКА главным тренером не один год, поэтому и пользуется доверием.
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maksimg8bykov
1613510723
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Ганнибал Лектор
1613525514
Автор хоть бы таблицу посмотрел - кони уже 2 месяца как на 2 месте
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portero
1613537909
Ну не знаю на поле, максимально заряжен на результат, после игры может уже спокойнее оценивает случившиеся...
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111ax
1613556619
он просто адекватно оценивает шансы, каждая победа для ЦСКА нынешнего, да что там победа, каждый забитый гол сейчас большая удача для ЦСКА, именно что удача, как ни тяжело это признавать. Нет какого-либо запаса прочности, даже скорее провис этой самой прочности у команды
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