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    Слуцкий: «ЦСКА не отрубят голову, если они не возьмут чемпионство. Нет железной задачи быть первым»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

    — Со стороны журналистов кажется, что Акинфеев стал спокойнее и больше улыбаться.

    — Представь, что с 16 лет ты основной вратарь клуба, который каждый год борется за чемпионство и играет в еврокубках. Основной вратарь сборной, где на каждое действие смотрят под микроскопом.

    С 16 лет и до сегодняшнего дня у тебя нет права на ошибку, высочайшая ответственность. Ты натянут как струна. Еще и в каждой тренировке нужно доказывать, а у тебя порваны две крестообразные связки на одном колене. Это невозможно.

    Сейчас все немного изменилось. Он уже не играет за сборную, и, будем честны, после 2018 года у ЦСКА нет железной задачи быть первым. Голову не отрубят, если они не возьмут чемпионство.

    Плюс возраст, в семье все отлично, дети подрастают. Он ведь жизнелюбивый человек и отличный друг, что большая редкость.

    • ЦСКА идет на третьем месте в РПЛ.
    • Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6259

      Puddle 18 минут назад

      Главная задача ЦСКА- это е5 Спортаг! И они с этим отлично справляются! Гы-гы-гы

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