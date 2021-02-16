Слуцкий: «ЦСКА не отрубят голову, если они не возьмут чемпионство. Нет железной задачи быть первым»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

— Со стороны журналистов кажется, что Акинфеев стал спокойнее и больше улыбаться.

— Представь, что с 16 лет ты основной вратарь клуба, который каждый год борется за чемпионство и играет в еврокубках. Основной вратарь сборной, где на каждое действие смотрят под микроскопом.

С 16 лет и до сегодняшнего дня у тебя нет права на ошибку, высочайшая ответственность. Ты натянут как струна. Еще и в каждой тренировке нужно доказывать, а у тебя порваны две крестообразные связки на одном колене. Это невозможно.

Сейчас все немного изменилось. Он уже не играет за сборную, и, будем честны, после 2018 года у ЦСКА нет железной задачи быть первым. Голову не отрубят, если они не возьмут чемпионство.

Плюс возраст, в семье все отлично, дети подрастают. Он ведь жизнелюбивый человек и отличный друг, что большая редкость.