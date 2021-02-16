Черчесов: «Перспективы возвращения Кокорина в сборную? Если игрок качественно выступает, мы мимо не проходим»

Главного тренера сборной России Станислава Черчесова спросили про возвращение в команду форварда «Фиорентины» Александра Кокорина. Оно не исключено.

«Мы, естественно, следим за всеми футболистами. Давайте поэтапно смотреть на это. Если игрок имеет российский паспорт, качественно играет, то мы мимо не проходим», – сказал Черчесов.