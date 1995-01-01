Черчесов: «Перспективы возвращения Кокорина в сборную? Если игрок качественно выступает, мы мимо не проходим»

Кокорин еще и не играет толком , просто переместился из России в Италию и сразу вопрос о сборной, как будто от этого перемещения он стал совершенно другим футболистом.
Главного тренера сборной России Станислава Черчесова спросили про возвращение в команду форварда «Фиорентины» Александра Кокорина. Оно не исключено.
«Мы, естественно, следим за всеми футболистами. Давайте поэтапно смотреть на это. Если игрок имеет российский паспорт, качественно играет, то мы мимо не проходим», – сказал Черчесов.
- «Фиорентина» купила Кокорина в январе у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- Кокорин в сборной провел 48 матчей, забил 12 голов.
- Сборная России соберется в марте.