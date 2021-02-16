Сезон-2021/22 стартует в РПЛ 25 июля

Стала известна дата начала нового сезона РПЛ. Ее огласил бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«По принятому проекту структуры календаря чемпионат начнется 25 июля, а матч за Суперкубок состоится 18 июля. До зимней паузы состоятся 18 туров (последний пройдет 12 декабря), возобновится чемпионат 27 февраля, а завершится 22 мая», – сообщил Егоров.

Текущий сезон РПЛ завершится 15 или 16 мая.

С 11 июня по 11 июля пройдет Евро-2020.

Сейчас в РПЛ лидирует «Зенит».

UPD: информацию подтвердили в РПЛ.