Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    Сезон-2021/22 стартует в РПЛ 25 июля

    Стала известна дата начала нового сезона РПЛ. Ее огласил бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    «По принятому проекту структуры календаря чемпионат начнется 25 июля, а матч за Суперкубок состоится 18 июля. До зимней паузы состоятся 18 туров (последний пройдет 12 декабря), возобновится чемпионат 27 февраля, а завершится 22 мая», – сообщил Егоров.

    • Текущий сезон РПЛ завершится 15 или 16 мая.
    • С 11 июня по 11 июля пройдет Евро-2020.
    • Сейчас в РПЛ лидирует «Зенит».

    UPD: информацию подтвердили в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:25
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25835

      VVM1964 1 час назад

      Ничего не меняется ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15501

      vladimir-7 1 час назад

      Недостаток ума у руководства РФС ничем восполнить невозможно. Сами
      создают себе проблемы, а затем с криками УРА преодолевают их и так
      это происходит ежегодно. Начинать игры надо в конце марта, а заканчивать надо в середине ноября.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82771
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru